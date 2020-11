Jednoduché a štýlové nabíjanie – doma aj na cestách

Na jedno nabitie môžete kefku používať dva týždne. Ak sa vám však kefka na cestách vybije, exkluzívne cestovné puzdro s rozhraním USB poslúži ako nabíjačka. Vložte zubnú kefku do puzdra a pripojte ho k notebooku alebo zapojte do sieťovej zásuvky. Pri nabíjaní doma jednoducho vložte kefku do elegantného pohára so vstavanou nabíjačkou, ktorý štýlovo zapadne do vašej kúpeľne a zároveň slúži ako pohár na vyplachovanie.