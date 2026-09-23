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Mikro DVD kino

MCD297/58

Vychutnajte si skvelý filmový zážitok

Ste v kontakte s tým najnovším a najelegantnejším - teraz získajte mikro HiFi 2 v 1 s možnosťou prehrávania DVD, WMA-CD a MP3-CD! Relaxujte s vašimi obľúbenými filmami a hudbou. Domáca zábava už nikdy nebude ako predtým!

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plus priame prehrávanie USB Direct

Vychutnajte si skvelý filmový zážitok

  • Prehrávanie DivX

  • USB Direct

  • Kompaktný dizajn

Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Kazetový prehrávač s funkciou Autostop

Kazetový prehrávač s funkciou Autostop

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Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôsobil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum presným prispôsobením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Technické špecifikácie

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