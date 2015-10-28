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Tento produkt už nie je dostupný

StreamiumBezdrôtový mikro HiFi systém

MCI500H/12

3.8

| (10) Recenzie

Osloboďte svoju hudbu

Oslávte hudbu svojim spôsobom - úžasným a výkonným zvukom! Univerzálny 160 GB model MCi500H vám umožní, aby ste si vychutnali prehrávanie z pevného disku, prenos hudby z počítača, pripojenie a prehratie z USB zariadení, prípadne si vychutnali nespočetné ďalšie hudobné možnosti na internetovom rádiu.

Zobraziť všetky výhody

Vychutnajte si všetku svoju hudbu z jedného systému - bezdrôtovo

Osloboďte svoju hudbu

  • 160 GB/2000 CD

  • Bezplatné internetové rádio

  • 2 x 50 W

Potiahnite a pustite hudbu z PC

S použitím softvéru na bezdrôtovú správu audio zariadení Philips WADM (súčasťou balenia) môžete prostredníctvom techniky „presunúť a pustiť“ („drag and drop“) rýchlo a jednoducho skopírovať hudobnú zbierku uloženú v PC na pevný disk centra Streamium. Teraz si môžete vychutnať svoju hudbu bez zapnutia počítača.

Alfanumerické vyhľadávanie pomocou diaľkového ovládania

Alfanumerické vyhľadávanie pomocou diaľkového ovládania

Funkcia alfanumerického vyhľadávania na klávesnici diaľkového ovládania vám umožňuje okamžite vyhľadať obľúbeného umelca, skladbu alebo album. Len stlačte „Vyhľadať“ na diaľkovom ovládaní, a potom zadajte prvých niekoľko písmen alebo čísiel názvu požadovanej skladby, interpreta alebo albumu. Presuniete sa k záznamu, ktorý sa najpresnejšie zhoduje s vloženým heslom. Už viac nebude potrebné sa posúvať riadok po riadku naprieč celou vašou zbierkou alebo zoznamom skladieb.

Hi-Fi kužeľové výškové reproduktory a 13,3 cm (5,25”) basové reproduktory

Audio systém Streamium Wireless Micro Hi-Fi využíva prvotriedne Hi-Fi meniče. Jednotka 1-palcového jemného kužeľovitého výškového reproduktora je vyrobená s čistého zamatu a dokáže odhaliť každý hudobný detail a nuansu bez toho, aby znela tvrdo alebo nástojčivo. Rovnako pozoruhodný 5,25-palcový stredobasový reproduktor pozostáva z optimalizovaného papierového kónusu, ktorý so sebou prináša výhodu v podobe nízkej hmotnosti a pevnosti za súčasného dosiahnutia vynikajúceho správania meniča a uchovania plochej frekvenčnej odozvy až do 4 kHz. Ich skombinovaním je možné reprodukovať vokály, ktoré znejú neobyčajne prirodzene a zreteľne za súčasného začlenenia silných a dynamických basov.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.8

z 5

10

Recenzie

2

28/10/2015

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skvele internetove radio s perfektnim zvukem

Uzasna hifi vez s internetovym radiem, krasnym designem a skvelym zvukem. K dispozici harddisk, CD, radio, internetove radio, media server a dalsi. Slouzi uz 5 let a stale bez chyby.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Streamium MCI500H Bezdrátový Hi-Fi mikrosystém

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Streamium MCI500H Bezdrátový Hi-Fi mikrosystém

17/11/2013

Polska

Polska

Super sprzęt dla melomanów!!

Sprzęt bardzo przypadł mi do gustu, rewelacyjne brzmienie głośników, wspaniała współpraca z wi-fi, z nero media home, twardy dysk i gniazdo usb super. Do tego wyświetlacz, dzięki któremu bez problemu można poruszać się w katalogach i plikach płyt, czy też usb. Wspaniała praca radia internetowego, po zalogowaniu i stworzeniu listy ulubionych stacji, korzystanie staje się modelowe. Zegar ustawiający się samodzielnie - też na plus.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Streamium MCI500H Bezprzewodowa mikrowieża hi-fi

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Streamium MCI500H Bezprzewodowa mikrowieża hi-fi

29/01/2020

Magyarország

Magyarország

internet rádió

Már internet rádió sem elérhető rajta,sajnos így kuka.....

Výhody

semmi

Nevýhody

Már internet rádió sem elérhető rajta,sajnos így kuka.....

Táto recenzia bola vytvorená pre Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer

Dátum použitia 2018-01-28

Táto recenzia bola vytvorená pre Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer

Dátum použitia 2018-01-28

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