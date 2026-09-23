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Tento produkt už nie je dostupný

Klasický zvukový mikrosystém

MCM1120/12

Relaxujte so skvelou hudbou

Ponorte sa do fantastického zvuku zo skutočne kompaktného a štýlového klasického zvukového mikrosystému Philips MCM1120/12. Vychutnávajte si obľúbenú hudbu na diskoch MP3-CD a prehrávanie cez rozhranie USB Direct bohato okorenené dynamickými basmi funkcie Dynamic Bass Boost.

Zobraziť všetky výhody

s týmto kompaktným zvukovým systémom

Relaxujte so skvelou hudbou

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Kazeta

  • 10W

Celkový výstupný výkon 10 W RMS

Celkový výstupný výkon 10 W RMS

Tento hudobný systém Philips má celkový výstupný výkon 10 W RMS. RMS (Root Mean Square) znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon reproduktor dosahuje.

Kazetová mechanika s automatickým zastavením

Kompaktný dizajn

Technické špecifikácie

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