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MCM1120/12
Relaxujte so skvelou hudbou
Ponorte sa do fantastického zvuku zo skutočne kompaktného a štýlového klasického zvukového mikrosystému Philips MCM1120/12. Vychutnávajte si obľúbenú hudbu na diskoch MP3-CD a prehrávanie cez rozhranie USB Direct bohato okorenené dynamickými basmi funkcie Dynamic Bass Boost.
CD, MP3-CD, USB, FM
Kazeta
10W
Tento hudobný systém Philips má celkový výstupný výkon 10 W RMS. RMS (Root Mean Square) znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon reproduktor dosahuje.
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