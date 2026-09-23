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Klasický zvukový mikrosystém

MCM305/12

Posadnutí zvukom

S klasickým hudobným mikrosystémom Philips získate kvalitný zvuk. Prehrávajte obľúbenú hudbu vo formáte MP3/WMA pomocou rozhrania USB Direct alebo MP3 Link. Elegantne navrhnuté reproduktory s drevenou povrchovou úpravou s klasickým vzhľadom, ktorý nikdy nevyjde z módy.

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Relaxujte so skvelou hudbou

Posadnutí zvukom

  • 30 W

Rádio datasystém pre informácie o stanici a dátové služby

Rádio datasystém (RDS) umožňuje naladiť stanice rádia bez toho, aby ste si museli pamätať čísla frekvencií. V štandardnom režime ukazuje displej RDS názov stanice namiesto čísla frekvencie, čím sa ladenie zrýchľuje a zjednodušuje. RDS umožňuje aj prenos textových správ, ako napríklad správy a informácie o stanici, priamo na displej rádia. V Európe bežne využívaný systém RDS je textové vysielanie zaslané rádiovou stanicou na rovnakej frekvencii, na akej vysiela.

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.

Funkcie časovača vypnutia a zapnutia

Funkcie časovača vypnutia a zapnutia

Množstvo budíkov ponúka široký výber spôsobov budenia. Tento rádiobudík Philips vás zobudí rádiom alebo klasickým bzučiakom. Časovač vypnutia umožňuje naprogramovať požadovanú dĺžku prehrávania hudby tak, aby zodpovedala vášmu bežnému času potrebnému na zaspávanie. Bez ohľadu na vaše nároky na rádiobudík – či už je to ranný bzučiak so stabilným tónom alebo počúvanie obľúbenej hudby pri zaspávaní, tento rádiobudík vám splní všetky želania.

Technické špecifikácie

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