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Tento produkt už nie je dostupný

Mikro HiFi systém

MCM760/12

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Digitálna hudba s extrahovaním z disku CD

Pomocou mikro Hi-Fi systému MCM760 extrahujte a vychutnajte si vaše obľúbené disku CD na MP3 prehrávači s vynikajúcim zvukom. Jednoduché jednodotykové nahrávanie - bez počítača! Budete si môcť vychutnať vašu obľúbenú hudbu na vašom prenosnom MP3 prehrávači.

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Digitálna hudba s extrahovaním z disku CD

  • Prehrávanie MP3/WMA-CD

  • USB Direct

Repr. so zliatinovými pásmi pre pôsobivo verný zvuk

Reproduktor so zliatinovými pásikmi je jednopólový reproduktor, ktorý produkuje dynamický a svieži zvuk z prednej strany. Bežne sa používa v dômyselných systémoch na pôsobivo verné reprodukovanie zvuku. Bežné kónusy a kopulové reproduktory sú založené na princípe smerových pohyblivých cievok, zatiaľ čo reproduktor so zliatinovými pásikmi vyžaruje vysoké frekvencie v celom 180-stupňovom radiačnom pásme. Tým sa dramaticky zvýši šírka zvukového spektra vo vyšších tónoch a rozšíri zóna ideálneho počúvania. Široký, krištáľovo čistý a prirodzený zvuk sa tak šíri aj z kompaktných zvukových systémov.

Ovládanie výšok a basov nastavuje vysoké a nízke tóny

Výšky a basy sú vlastnosti ekvalizéra, ktoré ovládajú vysoké a nízke frekvencie úrovní zvuku. Výšky regulujú zosilnenie vysokých tónov v hudbe, zatiaľ čo basy ovládajú úroveň zosilnenia nízkych tónov. Použitím klávesov so šípkami nahor a nadol môže počúvajúci pohodlne pridať alebo ubrať dôraz na nízke alebo vysoké tóny alebo nechať soprán či basy bezo zmeny a prehrávať hudbu podľa pôvodne nahraných nastavení. Výšky a ovládanie basov umožňujú počúvať hudbu tak, ako ju máte radi.

Vychutnajte si hudbu vo formáte MP3/WMA priamo z prenosných jednotiek USB

Vychutnajte si hudbu vo formáte MP3/WMA priamo z prenosných jednotiek USB

Jednoducho pripojte svoje zariadenie k USB portu na Vašom Hi-Fi systéme Philips. Vaša digitálna hudba sa prehrá priamo zo zariadenia. Teraz sa môžete podeliť o svoje obľúbené chvíle so svojou rodinou a s priateľmi.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

29/05/2023

Česká republika

Česká republika

Perfektni zvuk

Kvalitní výrobek, perfektní zvuk k televizi a na prehravani hudby… A to že hrají v roce 2023 je dukaz kvality zpracovani

Výhody

Zvuk, vydrz

Nevýhody

Nedaji se sehnat

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MCM760 Hi-Fi mikrosystém

Dátum použitia 2021-05-29

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MCM760 Hi-Fi mikrosystém

Dátum použitia 2021-05-29

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