Tento produkt už nie je dostupný
Digitálna hudba s extrahovaním z disku CD
Pomocou mikro Hi-Fi systému MCM760 extrahujte a vychutnajte si vaše obľúbené disku CD na MP3 prehrávači s vynikajúcim zvukom. Jednoduché jednodotykové nahrávanie - bez počítača! Budete si môcť vychutnať vašu obľúbenú hudbu na vašom prenosnom MP3 prehrávači.
Prehrávanie MP3/WMA-CD
USB Direct
Reproduktor so zliatinovými pásikmi je jednopólový reproduktor, ktorý produkuje dynamický a svieži zvuk z prednej strany. Bežne sa používa v dômyselných systémoch na pôsobivo verné reprodukovanie zvuku. Bežné kónusy a kopulové reproduktory sú založené na princípe smerových pohyblivých cievok, zatiaľ čo reproduktor so zliatinovými pásikmi vyžaruje vysoké frekvencie v celom 180-stupňovom radiačnom pásme. Tým sa dramaticky zvýši šírka zvukového spektra vo vyšších tónoch a rozšíri zóna ideálneho počúvania. Široký, krištáľovo čistý a prirodzený zvuk sa tak šíri aj z kompaktných zvukových systémov.
Výšky a basy sú vlastnosti ekvalizéra, ktoré ovládajú vysoké a nízke frekvencie úrovní zvuku. Výšky regulujú zosilnenie vysokých tónov v hudbe, zatiaľ čo basy ovládajú úroveň zosilnenia nízkych tónov. Použitím klávesov so šípkami nahor a nadol môže počúvajúci pohodlne pridať alebo ubrať dôraz na nízke alebo vysoké tóny alebo nechať soprán či basy bezo zmeny a prehrávať hudbu podľa pôvodne nahraných nastavení. Výšky a ovládanie basov umožňujú počúvať hudbu tak, ako ju máte radi.
Jednoducho pripojte svoje zariadenie k USB portu na Vašom Hi-Fi systéme Philips. Vaša digitálna hudba sa prehrá priamo zo zariadenia. Teraz sa môžete podeliť o svoje obľúbené chvíle so svojou rodinou a s priateľmi.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
N30ncz
29/05/2023
Česká republika
Perfektni zvuk
Kvalitní výrobek, perfektní zvuk k televizi a na prehravani hudby… A to že hrají v roce 2023 je dukaz kvality zpracovani
Výhody
Zvuk, vydrz
Nevýhody
Nedaji se sehnat
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MCM760 Hi-Fi mikrosystém
Dátum použitia 2021-05-29
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MCM760 Hi-Fi mikrosystém
Dátum použitia 2021-05-29
Nepodporuje hudbu so správou digitálnych práv.