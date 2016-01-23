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Tento produkt už nie je dostupný

Mini HiFi systém

NTRX500/10

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Profesionálne zvukové zariadenia

Nechajte sa prevalcovať basmi z tohto systému ideálneho na večierky s výkonom 650 W vybaveným funkciu NX bass. Dovoľte funkcii Auto DJ mixovať skladby na zariadení USB, streamujte hudbu z ľubovoľného smartfónu pomocou technológie Bluetooth® a rozvírte večierok vďaka svetelným efektom 260 K.

Zobraziť všetky výhody

Posadnutí zvukom

Profesionálne zvukové zariadenia

  • 650 W

  • Bluetooth

Svetlá LED 260 K pre skvelú párty atmosféru

Svetlá LED 260 K pre skvelú párty atmosféru

Na akúkoľvek párty vneste dokonalú atmosféru, náladu a vášeň pomocou tisícov farebných svetiel, ktoré blikajú, blýskajú sa a žijú v rytme vašej hudby. Jednoducho si vyberte farby vhodné pre svoj motív alebo len vyberte jednu z mnohých predvolieb systému. Šťuknite tlačidlom NX bass a svetelná šou bude ešte intenzívnejšia.

Auto-DJ na automatické mixovanie skladieb na jednotke USB

Auto-DJ na automatické mixovanie skladieb na jednotke USB

Skladby môžete zautomatizovať pomocou zariadenia Auto-DJ, ktoré automaticky mixuje piesne na pripojenej jednotke USB. Pridajte zvukové efekty vďaka zariadeniu DJ jogwheel. Zaplňte dom hudbou!

Celkový výstupný výkon 650 W RMS/8800 W PMPO

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

23/01/2016

Eesti

Eesti

Hea!!

Väga hea, puhas ja tugev passiheli. Manuaalne equalizer.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre NTRX500 Mini Hi-Fi-süsteem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre NTRX500 Mini Hi-Fi-süsteem

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Zariadenie nesmiete nadmerne používať s hladinou hlasitosti vyššou ako 85 decibelov, pretože by to mohlo poškodiť váš sluch.