Tento produkt už nie je dostupný
Profesionálne zvukové zariadenia
Nechajte sa prevalcovať basmi z tohto systému ideálneho na večierky s výkonom 650 W vybaveným funkciu NX bass. Dovoľte funkcii Auto DJ mixovať skladby na zariadení USB, streamujte hudbu z ľubovoľného smartfónu pomocou technológie Bluetooth® a rozvírte večierok vďaka svetelným efektom 260 K.
650 W
Bluetooth
Na akúkoľvek párty vneste dokonalú atmosféru, náladu a vášeň pomocou tisícov farebných svetiel, ktoré blikajú, blýskajú sa a žijú v rytme vašej hudby. Jednoducho si vyberte farby vhodné pre svoj motív alebo len vyberte jednu z mnohých predvolieb systému. Šťuknite tlačidlom NX bass a svetelná šou bude ešte intenzívnejšia.
Skladby môžete zautomatizovať pomocou zariadenia Auto-DJ, ktoré automaticky mixuje piesne na pripojenej jednotke USB. Pridajte zvukové efekty vďaka zariadeniu DJ jogwheel. Zaplňte dom hudbou!
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Eedu33
23/01/2016
Eesti
Hea!!
Väga hea, puhas ja tugev passiheli. Manuaalne equalizer.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre NTRX500 Mini Hi-Fi-süsteem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre NTRX500 Mini Hi-Fi-süsteem
Zariadenie nesmiete nadmerne používať s hladinou hlasitosti vyššou ako 85 decibelov, pretože by to mohlo poškodiť váš sluch.