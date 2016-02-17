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Tento produkt už nie je dostupný

Mini HiFi systém

NTRX900/12

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Profesionálne zvukové zariadenia

Počúvajte basy ako nikdy predtým na tomto novom 3600 W systéme Philips s efektom NX bass a 20-palcovým subwooferom. Pripravte skvelú párty vďaka funkcii Auto DJ na mixovanie skladieb zo zariadení USB, svetelnými efektmi LED 260K a prenosu cez technológiu Bluetooth.

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Profesionálne zvukové zariadenia

  • Bluetooth®

  • Prelínač kanálov medzi dvoma zar. USB

  • CD, MP3-CD, 2 USB, Tuner

  • 3600 W, NX bass, 20-palcový subwoofer

Svetlá LED 260 K pre skvelú párty atmosféru

Svetlá LED 260 K pre skvelú párty atmosféru

Na akúkoľvek párty vneste dokonalú atmosféru, náladu a vášeň pomocou tisícov farebných svetiel, ktoré blikajú, blýskajú sa a žijú v rytme vašej hudby. Jednoducho si vyberte farby vhodné pre svoj motív alebo len vyberte jednu z mnohých predvolieb systému. Šťuknite tlačidlom NX bass a svetelná šou bude ešte intenzívnejšia.

Auto-DJ na automatické mixovanie skladieb na jednotke USB

Auto-DJ na automatické mixovanie skladieb na jednotke USB

Skladby môžete zautomatizovať pomocou zariadenia Auto-DJ, ktoré automaticky mixuje piesne na pripojenej jednotke USB. Pridajte zvukové efekty vďaka zariadeniu DJ jogwheel. Zaplňte dom hudbou!

DJ Crossfader na mixovanie skladieb

DJ Crossfader na mixovanie skladieb

Buďte kráľom každej párty! Zariadenie DJ Crossfader umožňuje mixovať vaša obľúbené skladby medzi kanálmi A a B, takže môžete piesne spájať bez prerušení. Jednoducho vyberte výstup prehrávača A (USB, Bluetooth®, CD, zvukový vstup alebo tuner) a spustite hudbu. Potom vyberte vstupné zariadenie pre prehrávač B (USB alebo zvukový vstup). Skladby zmeníte, keď potiahnete prelínač z jednej strany na druhú. Hladká zmena nedopustí prerušenie párty.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

17/02/2016

Latvija

Latvija

Ir labi,bet derétu vél jaudīgâks pieméram 7200 W

Tas būtu kas realåks. Pieméram šo iekártu atskañoju 700 kvadråt metru telpå-auto serviså.Skan jau patīkami bet prasàs kas jaudīgàks 7200 W

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre NTRX900 Mini Hi-Fi sistēma

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre NTRX900 Mini Hi-Fi sistēma

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Zariadenie nesmiete nadmerne používať s hladinou hlasitosti vyššou ako 85 decibelov, pretože by to mohlo poškodiť váš sluch.