Tento produkt už nie je dostupný
Profesionálne zvukové zariadenia
Počúvajte basy ako nikdy predtým na tomto novom 3600 W systéme Philips s efektom NX bass a 20-palcovým subwooferom. Pripravte skvelú párty vďaka funkcii Auto DJ na mixovanie skladieb zo zariadení USB, svetelnými efektmi LED 260K a prenosu cez technológiu Bluetooth.
Bluetooth®
Prelínač kanálov medzi dvoma zar. USB
CD, MP3-CD, 2 USB, Tuner
3600 W, NX bass, 20-palcový subwoofer
Na akúkoľvek párty vneste dokonalú atmosféru, náladu a vášeň pomocou tisícov farebných svetiel, ktoré blikajú, blýskajú sa a žijú v rytme vašej hudby. Jednoducho si vyberte farby vhodné pre svoj motív alebo len vyberte jednu z mnohých predvolieb systému. Šťuknite tlačidlom NX bass a svetelná šou bude ešte intenzívnejšia.
Skladby môžete zautomatizovať pomocou zariadenia Auto-DJ, ktoré automaticky mixuje piesne na pripojenej jednotke USB. Pridajte zvukové efekty vďaka zariadeniu DJ jogwheel. Zaplňte dom hudbou!
Buďte kráľom každej párty! Zariadenie DJ Crossfader umožňuje mixovať vaša obľúbené skladby medzi kanálmi A a B, takže môžete piesne spájať bez prerušení. Jednoducho vyberte výstup prehrávača A (USB, Bluetooth®, CD, zvukový vstup alebo tuner) a spustite hudbu. Potom vyberte vstupné zariadenie pre prehrávač B (USB alebo zvukový vstup). Skladby zmeníte, keď potiahnete prelínač z jednej strany na druhú. Hladká zmena nedopustí prerušenie párty.
5.0
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Recenzia
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Odporúča tento produkt
Artis
17/02/2016
Latvija
Ir labi,bet derétu vél jaudīgâks pieméram 7200 W
Tas būtu kas realåks. Pieméram šo iekártu atskañoju 700 kvadråt metru telpå-auto serviså.Skan jau patīkami bet prasàs kas jaudīgàks 7200 W
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre NTRX900 Mini Hi-Fi sistēma
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre NTRX900 Mini Hi-Fi sistēma
Zariadenie nesmiete nadmerne používať s hladinou hlasitosti vyššou ako 85 decibelov, pretože by to mohlo poškodiť váš sluch.