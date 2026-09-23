Tento produkt už nie je dostupný
ORD2100C/12
Určujte trend s modelom Original Radio mini
Vychutnajte si hudbu na pôvodnom rádiu Philips s dizajnom v štýle retro. Prehrávajte na ňom hudbu zo zariadenia iPod/iPhone, automaticky nabíjajte svoje zariadenie a synchronizujte čas medzi rádiom a zariadením Apple.
s 30-kolíkovým konektorom
pre iPod/iPhone
FM, dvojitý budík
4 W
Po pripojení a vložení do doku tento dokovací systém do niekoľkých sekúnd automaticky zosynchronizuje hodiny so zariadením iPod/iPhone. Vďaka tejto praktickej funkcii nemusíte nastavovať čas manuálne.
Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.
Časovač vypnutia vám umožní nastaviť, ako dlho chcete počúvať obľúbenú hudbu alebo rozhlasovú stanicu predtým, než zaspíte. Jednoducho nastavte časový limit (na max. 2 hodiny) a vyberte si CD alebo stanicu, ktorú budete počúvať počas zaspávania. Prístroj bude prehrávať hudbu počas nastaveného času a potom sa automaticky prepne do energeticky úsporného tichého pohotovostného režimu. Časovač vypnutia vám umožňuje zaspať pri obľúbenom CD alebo DJ-ovi rádia bez počítania ovečiek alebo obáv z plytvania energiou.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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