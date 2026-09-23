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PET716/12
DVD a DivX® filmy na cestách
Pohodlne sa posaďte, uvoľnite a sledujte filmy na 7” (17,8 cm) TFT LCD displeji prehrávača Philips PET716. Vychutnajte si obľúbené filmy na DVD, vo formáte DivX® a MPEG4, hudbu z MP3-CD a CD v pohybe. Obdivujte svoje fotografie JPEG kedykoľvek a kdekoľvek.
17,8 cm/7” širok. LCD displej
Prehrávanie DivX
Zobrazte a zdieľajte filmy a digitálne fotografie s priateľmi a rodinou. Širokouhlý pomer strán formátu 16:9 predstavuje štandard pre univerzálne televízne vysielanie aj digitálne televízne vysielanie s vysokým rozlíšením. Štandardný pomer strán 16:9 znamená zobrazenie bez pásov vo vrchnej a spodnej časti obrazu a bez straty kvality, ktorá vyplýva z úpravy alebo zmeny obrazu na obrazovke inej veľkosti.
MP3 je revolučná technológia kompresie, pomocou ktorej je možné veľké digitálne hudobné súbory zmenšiť až 10-násobne bez radikálneho zníženia kvality zvuku. Jeden disk CD dokáže uchovať až 10 hodín hudby.
S podporou formátu DivX® si môžete vychutnať videá vo formáte DivX® v pohodlí vašej obývačky. Formát DivX® je založený na technológii kompresie videa MPEG4, ktorá vám umožňuje ukladanie veľkých súborov, ako sú filmy, ukážky a hudobné videoklipy na médiá ako CD-R/RW, pamäťové karty a DVD-video. CD formátu DivX® je možné prehrávať na niektorých DVD prehrávačoch, DVD rekordéroch a na systémoch domáceho kina.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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