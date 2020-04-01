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Tento produkt už nie je dostupný

6000 seriesSlúchadlá do uší s mikrofónom

PRO6305BK/00

3
| (2) Recenzie
Všetko, čo potrebujete
Zoznamy prehrávaných súborov, podcasty, hovory – tieto káblové slúchadlá do uší vám poskytnú čistý zvuk podľa vašich predstáv. Sú tiež kompatibilné so zvukom s vysokým rozlíšením, takže pri počúvaní vašej obľúbenej služby na vysielanie vo vysokom rozlíšení zaručene zachytíte viac detailov.
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Všetko, čo potrebujete

  • 12,2 mm budiče/zatvorená zadná strana

  • integrovaný mikrofón

  • Čierna

  • Do ucha

Zabudovaný mikrofón s potlačením ozveny pre čistý zvuk

Pozastavte hudbu a prijmite hovor. Všetko bez dotyku smartfónu. Vstavaný mikrofón s potlačením ozveny zachováva zvuk čistý aj počas hovoru. Pri počúvaní hudby či podcastov excelujú dokonale vyladené neodýmiové akustické budiče, ktoré stoja za čistým a detailným zvukom.

Zvuk s vysokým rozlíšením. Zachytíte ho viac.

Radi počúvate svoju obľúbenú službu na vysielanie vo vysokom rozlíšení? S týmito slúchadlami s vysokým rozlíšením zvuku budete toho počuť ešte viac. Dokážu reprodukovať vysoké frekvencie až do 40 kHz a keď ste na cestách, nimi reprodukovaný zvuk vás očarí ešte jemnejšími detailmi.

3 vymeniteľné gumené kryty na slúchadlá. Pohodlné nosenie

Slúchadlá dokonale tesnia, a to vďaka oválnej akustickej trubici a trom veľkostiam vymeniteľných gumených krytov na slúchadlá. Vychutnáte si tak celodenné pohodlie pri počúvaní a vynikajúcu izoláciu pasívneho šumu.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.0

z 5

2

Recenzie

5
3
1

01/04/2020

România

România

Sunet bun dar firul poae reprezenta un dezavantaj

Sunet foarte bun dar cablul Nu este anti-incurcare su mufa jack este tip dreapta (nu in forma L) si se poate defecta mai repede.

Výhody

Sunet foarte bun

Nevýhody

Cablul nu este anti-incurcare

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon

26/08/2020

Magyarország

Magyarország

Magas hangok hiánya..drága ahhoz képest gyenge

A mély hangok túlságosan dominálnak, magas hangokat alig hallani ezért kényelmetlen a fülnek ilyen hangzást egy jóval ol sóbb füles is produkál.. Csalódtam ebben a termékben... Hol a 40khz?

Výhody

Semmi

Nevýhody

Drága és nem tudja azt amit ígér

Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal

Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal

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