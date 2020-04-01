Tento produkt už nie je dostupný
PRO6305BK/00
12,2 mm budiče/zatvorená zadná strana
integrovaný mikrofón
Čierna
Do ucha
Pozastavte hudbu a prijmite hovor. Všetko bez dotyku smartfónu. Vstavaný mikrofón s potlačením ozveny zachováva zvuk čistý aj počas hovoru. Pri počúvaní hudby či podcastov excelujú dokonale vyladené neodýmiové akustické budiče, ktoré stoja za čistým a detailným zvukom.
Radi počúvate svoju obľúbenú službu na vysielanie vo vysokom rozlíšení? S týmito slúchadlami s vysokým rozlíšením zvuku budete toho počuť ešte viac. Dokážu reprodukovať vysoké frekvencie až do 40 kHz a keď ste na cestách, nimi reprodukovaný zvuk vás očarí ešte jemnejšími detailmi.
Slúchadlá dokonale tesnia, a to vďaka oválnej akustickej trubici a trom veľkostiam vymeniteľných gumených krytov na slúchadlá. Vychutnáte si tak celodenné pohodlie pri počúvaní a vynikajúcu izoláciu pasívneho šumu.
3.0
z 5
2
Recenzie
MFire
01/04/2020
România
Sunet bun dar firul poae reprezenta un dezavantaj
Sunet foarte bun dar cablul Nu este anti-incurcare su mufa jack este tip dreapta (nu in forma L) si se poate defecta mai repede.
Výhody
Sunet foarte bun
Nevýhody
Cablul nu este anti-incurcare
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon
Zene80
26/08/2020
Magyarország
Magas hangok hiánya..drága ahhoz képest gyenge
A mély hangok túlságosan dominálnak, magas hangokat alig hallani ezért kényelmetlen a fülnek ilyen hangzást egy jóval ol sóbb füles is produkál.. Csalódtam ebben a termékben... Hol a 40khz?
Výhody
Semmi
Nevýhody
Drága és nem tudja azt amit ígér
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal