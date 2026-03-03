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RQ10/40
Predaj skončil
Môžete si zakúpiť holiacu jednotku SH70
Systém dvojitých čepelí vášho strojčeka Philips: prvá čepeľ fúzy nadvihne, druhá čepeľ ich oholí pre komfortné hladké oholenie.
Strojček Philips má mimoriadne tenké hlavy so štrbinami na oholenie dlhých fúzov a jedinečné otvory, ktoré sú navrhnuté na zachytenie aj najkratšieho strniska.
Tri holiace krúžky holiacich hláv Triple-Track poskytujú o 50% väčšiu holiacu plochu ako štandardné rotačné holiace hlavy s jedným krúžkom.
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