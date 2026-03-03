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  • Zaručene hladké oholenie
  • Zaručene hladké oholenie
  • Zaručene hladké oholenie
  • Zaručene hladké oholenie
  • Zaručene hladké oholenie
  • Zaručene hladké oholenie
  • Zaručene hladké oholenie
  • Zaručene hladké oholenie

Tento produkt už nie je dostupný

Holiaca jednotka

RQ10/40

Zaručene hladké oholenie
Každý rok vaše čepele prekonajú vzdialenosť rovnajúcu sa výstupu na vrchol Mt. Everestu... 10-krát! Pri takom zaťažení sa aj tie najlepšie materiály opotrebujú. Udržujte špičkový výkon vášho holiaceho strojčeka – vymieňajte holiace hlavy každé 2 roky.
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Pre najlepšie výsledky vymieňajte holiace hlavy každé 2 roky

Zaručene hladké oholenie

  • Predaj skončil

  • Môžete si zakúpiť holiacu jednotku SH70

Výnimočná dvojčepeľová technológia holenia Lift & Cut

Výnimočná dvojčepeľová technológia holenia Lift & Cut

Systém dvojitých čepelí vášho strojčeka Philips: prvá čepeľ fúzy nadvihne, druhá čepeľ ich oholí pre komfortné hladké oholenie.

Precízny strihací systém

Precízny strihací systém

Strojček Philips má mimoriadne tenké hlavy so štrbinami na oholenie dlhých fúzov a jedinečné otvory, ktoré sú navrhnuté na zachytenie aj najkratšieho strniska.

Holiace hlavy s troma holiacimi kruhmi Triple-Track poskytujú o 50 % väčšiu holiacu plochu

Holiace hlavy s troma holiacimi kruhmi Triple-Track poskytujú o 50 % väčšiu holiacu plochu

Tri holiace krúžky holiacich hláv Triple-Track poskytujú o 50% väčšiu holiacu plochu ako štandardné rotačné holiace hlavy s jedným krúžkom.

Technické špecifikácie

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