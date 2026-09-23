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RQ10/50
Zaručene hladké oholenie
Hlavy vášho holiaceho strojčeka počas dvoch rokov oholia na vašej tvári až 9 miliónov chĺpkov. Vymeňte holiace hlavy a získajte znova 100 % výkon
TripleTrack
Výmenná jednotka
Tri holiace krúžky holiacich hláv Triple-Track poskytujú o 50% väčšiu holiacu plochu ako štandardné rotačné holiace hlavy s jedným krúžkom.
Tri nezávislé flexibilné hlavy v holiacej jednotke, ktorá sa otáča v plnom rozsahu pohybu. Táto jedinečná kombinácia zaisťuje optimálny kontakt s pokožkou aj v zakrivených oblastiach, aby boli zachytené aj tie najproblémovejšie chĺpky na krku.
Systém dvojitých čepelí vášho strojčeka Philips: prvá čepeľ fúzy nadvihne, druhá čepeľ ich oholí pre komfortné hladké oholenie.
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