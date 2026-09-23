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Tento produkt už nie je dostupný

holiace hlavy

RQ10/50

Zaručene hladké oholenie

Hlavy vášho holiaceho strojčeka počas dvoch rokov oholia na vašej tvári až 9 miliónov chĺpkov. Vymeňte holiace hlavy a získajte znova 100 % výkon

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Pre najlepšie výsledky vymieňajte holiace hlavy každé 2 roky

Zaručene hladké oholenie

  • TripleTrack

  • Výmenná jednotka

Holiace hlavy s troma holiacimi kruhmi Triple-Track poskytujú o 50 % väčšiu holiacu plochu

Holiace hlavy s troma holiacimi kruhmi Triple-Track poskytujú o 50 % väčšiu holiacu plochu

Tri holiace krúžky holiacich hláv Triple-Track poskytujú o 50% väčšiu holiacu plochu ako štandardné rotačné holiace hlavy s jedným krúžkom.

Flex & Pivot Action sleduje každú krivku

Flex & Pivot Action sleduje každú krivku

Tri nezávislé flexibilné hlavy v holiacej jednotke, ktorá sa otáča v plnom rozsahu pohybu. Táto jedinečná kombinácia zaisťuje optimálny kontakt s pokožkou aj v zakrivených oblastiach, aby boli zachytené aj tie najproblémovejšie chĺpky na krku.

Výnimočná dvojčepeľová technológia holenia Lift & Cut

Výnimočná dvojčepeľová technológia holenia Lift & Cut

Systém dvojitých čepelí vášho strojčeka Philips: prvá čepeľ fúzy nadvihne, druhá čepeľ ich oholí pre komfortné hladké oholenie.

Technické špecifikácie

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