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SBCHC8440/00
Bezdrôtová hudba
Len si to predstavte, žiadne naťahovanie sa s káblami a voľnosť pohybu pri potešení z vašej hudby s kvalitnými FM bezdrôtovými stereo slúchadlami.
FM prenos
Nabíjateľná
Vychutnajte si pohodlie a lepší výkon basov vďaka slúchadlám nastaviteľných v troch smeroch, ktoré prirodzene padnú na uši.
Odolné a ľahké materiály s nízkou hmotnosťou na týchto slúchadlách Philips zvyšujú pohodlie pri dlhom nosení.
Tento inteligentný elektronický obvod zabezpečuje, že vstupný zvukový signál je automaticky nastavený na správnu úroveň, čím predchádza skresleniu a zachováva potešenie z počúvania.
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