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Bezdrôtové hi-fi slúchadlá

SBCHC8440/00

Bezdrôtová hudba

Len si to predstavte, žiadne naťahovanie sa s káblami a voľnosť pohybu pri potešení z vašej hudby s kvalitnými FM bezdrôtovými stereo slúchadlami.

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Nabíjateľná

Bezdrôtová hudba

  • FM prenos

  • Nabíjateľná

3 spôsoby nastavenia uľahčujú nosenie a zlepšujú výkon basov

Vychutnajte si pohodlie a lepší výkon basov vďaka slúchadlám nastaviteľných v troch smeroch, ktoré prirodzene padnú na uši.

Ľahký dizajn zdokonaľuje komfort pre predĺžené použitie.

Odolné a ľahké materiály s nízkou hmotnosťou na týchto slúchadlách Philips zvyšujú pohodlie pri dlhom nosení.

ALC pomáha predchádzať zvukovému skresleniu vstupných signálov

Tento inteligentný elektronický obvod zabezpečuje, že vstupný zvukový signál je automaticky nastavený na správnu úroveň, čím predchádza skresleniu a zachováva potešenie z počúvania.

Technické špecifikácie

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