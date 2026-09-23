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Bezdrôtové mikrofóny

SBCMC8650/00

30m bezdrôtovo

Tieto bezdrôtové mikrofóny kombinujú výkon s voľnosťou pohybu pre oživenie akejkoľvek udalosti

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30m bezdrôtovo

Bezdrôtová technológia, ktorá vám poskytuje slobodu pohybu

Bezdrôtové systémy, ktoré používajú signálovú nosnú frekvenciu v pásme ultra krátkych vĺn (UHF), zabezpečujú čistý a ostrý príjem, takže vás už nikdy viac nebudú obmedzovať káble. Choďte alebo sa posaďte, kde len chcete, a zabudnite na to, ako ste sa potkýnali o kábel od slúchadiel.

Vyberte si z 2 kanálov na zníženie rušenia

Dva prenosové kanály chránia váš hudobný zážitok, môžete jednoducho vybrať kanál s najlepším príjmom.

Všesmerný dizajn sníma zvuk zo všetkých smerov

Snímač tohto mikrofónu je rovnomerne citlivý na zvuk zo všetkých smerov.

Technické špecifikácie

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