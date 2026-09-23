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SBCMC8650/00
30m bezdrôtovo
Tieto bezdrôtové mikrofóny kombinujú výkon s voľnosťou pohybu pre oživenie akejkoľvek udalosti
Bezdrôtové systémy, ktoré používajú signálovú nosnú frekvenciu v pásme ultra krátkych vĺn (UHF), zabezpečujú čistý a ostrý príjem, takže vás už nikdy viac nebudú obmedzovať káble. Choďte alebo sa posaďte, kde len chcete, a zabudnite na to, ako ste sa potkýnali o kábel od slúchadiel.
Dva prenosové kanály chránia váš hudobný zážitok, môžete jednoducho vybrať kanál s najlepším príjmom.
Snímač tohto mikrofónu je rovnomerne citlivý na zvuk zo všetkých smerov.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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