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Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtové hi-fi slúchadlá

SHC1300/00

Pohodlie bezdrôtového pripojenia vďaka infračervenému prenosu

Tieto nabíjateľné infračervené bezšnúrové slúchadlá sú kombináciou kvality a pohodlia pri zážitku z Tv alebo hudby vo vašom domove.

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Pre TV

Pohodlie bezdrôtového pripojenia vďaka infračervenému prenosu

  • 32 mm budiče/zatvorená zadná strana

  • Na uši

Ľahký dizajn zdokonaľuje komfort pre predĺžené použitie.

Odolné a ľahké materiály s nízkou hmotnosťou na týchto slúchadlách Philips zvyšujú pohodlie pri dlhom nosení.

Vysokofrekvenčné rádiové frekvencie zabezpečujú čistý a ostrý príjem

Použitie modulácie s veľmi vysokou frekvenciou (RF) pri prenosovej linke zaručuje ostrý a čistý príjem.

Jednoduché nastavenie

Technické špecifikácie

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  1. Batérie nie sú súčasťou balenia