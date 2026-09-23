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SHC1300/00
Pohodlie bezdrôtového pripojenia vďaka infračervenému prenosu
Tieto nabíjateľné infračervené bezšnúrové slúchadlá sú kombináciou kvality a pohodlia pri zážitku z Tv alebo hudby vo vašom domove.
32 mm budiče/zatvorená zadná strana
Na uši
Odolné a ľahké materiály s nízkou hmotnosťou na týchto slúchadlách Philips zvyšujú pohodlie pri dlhom nosení.
Použitie modulácie s veľmi vysokou frekvenciou (RF) pri prenosovej linke zaručuje ostrý a čistý príjem.
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Batérie nie sú súčasťou balenia