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Tento produkt už nie je dostupný

Digitálne bezdrôtové slúchadlá

SHD8900/00

Bohatá bezšnúrová hudba

Čistý digitálny prenos, dokonalý príjem a skutočná kvalita CD zaručuje zvukový zážitok, ktorý je neobyčajne bohatý, no súčasne jemný. Ich zvukové podanie je dopĺňané luxusným pohodlím vďaka samonastaviteľnému vnútornému náhlavnému oblúku a mäkkým ušným vankúšikom.

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Verná do posledného detailu

Bohatá bezšnúrová hudba

  • Rýchle nabíjanie

Krištáľovo čistý (2,4 GHz) digitálny prenos

Digitálny prenos v pásme 2,4G Hz zabraňuje kompresii a strate údajov medzi vysielačom a slúchadlami. Digitálne signály sú konvertované na analógové signály na konci procesu prenosu. Konečným výsledkom je vynikajúca kvalita zvuku s jemnou akustikou a minimálnymi stratami údajov.

Skutočná CD kvalita vám umožní v plnej miere si vychutnať hudbu

Skutočná CD kvalita vám umožní naplno si vychutnať zážitok zo svojej hudby, vďaka sofistikovanému procesu digitálneho prenosu, ktorý eliminuje akúkoľvek kompresiu prenášaných údajov. Výsledný zvuk je preto výrazne detailný a verne zodpovedá originálnemu zvukovému zdroju.

Dizajn s dvojitými anténami zaručuje príjem v rozsahu 360º

Dizajn s dvojitými anténami zaručuje, že neexistujú žiadne hluché miesta, bez ohľadu na uhly príjmu. Slúchadlá obsahujú dve samostatné antény umiestnené v ľavom a pravom slúchadle pre dosiahnutie vynikajúceho bezdrôtového príjmu zvuku bez prerušení (hluchých miest) a väčšej slobody pohybu.

Technické špecifikácie

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