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SHD8900/00
Bohatá bezšnúrová hudba
Čistý digitálny prenos, dokonalý príjem a skutočná kvalita CD zaručuje zvukový zážitok, ktorý je neobyčajne bohatý, no súčasne jemný. Ich zvukové podanie je dopĺňané luxusným pohodlím vďaka samonastaviteľnému vnútornému náhlavnému oblúku a mäkkým ušným vankúšikom.
Rýchle nabíjanie
Digitálny prenos v pásme 2,4G Hz zabraňuje kompresii a strate údajov medzi vysielačom a slúchadlami. Digitálne signály sú konvertované na analógové signály na konci procesu prenosu. Konečným výsledkom je vynikajúca kvalita zvuku s jemnou akustikou a minimálnymi stratami údajov.
Skutočná CD kvalita vám umožní naplno si vychutnať zážitok zo svojej hudby, vďaka sofistikovanému procesu digitálneho prenosu, ktorý eliminuje akúkoľvek kompresiu prenášaných údajov. Výsledný zvuk je preto výrazne detailný a verne zodpovedá originálnemu zvukovému zdroju.
Dizajn s dvojitými anténami zaručuje, že neexistujú žiadne hluché miesta, bez ohľadu na uhly príjmu. Slúchadlá obsahujú dve samostatné antény umiestnené v ľavom a pravom slúchadle pre dosiahnutie vynikajúceho bezdrôtového príjmu zvuku bez prerušení (hluchých miest) a väčšej slobody pohybu.
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