Tento produkt už nie je dostupný
SHD9100/00
Krištáľovo čistý prenos
Digitálne bezdrôtové HiFi slúchadlá Philips pre ten najčistejší príjem zvuku. Šum pozadia je prakticky potlačený, čím sa dosahuje krištáľovo čistý zvuk. Stolová nabíjačka s indikátorom stavu batérie zabezpečí jednoduché nabíjanie.
Vychutnajte si pohodlie a lepší výkon basov vďaka slúchadlám nastaviteľných v troch smeroch, ktoré prirodzene padnú na uši.
Zvukový signál je v digitálnom formáte od prenosnej linky až do slúchadiel, čím sa zaistí najvyššia kvalita a vynikajúca odolnosť voči rušeniu.
Rozsiahle vystlatý hlavový oblúk s automatickým nastavením a integrovaným priedušným sieťovaným materiálom zaručuje, že počas dlhého používania ostanete pokojný a s dobrým pocitom.
Hodnotenie