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CineosDigitálne bezdrôtové slúchadlá

SHD9100/00

Krištáľovo čistý prenos

Digitálne bezdrôtové HiFi slúchadlá Philips pre ten najčistejší príjem zvuku. Šum pozadia je prakticky potlačený, čím sa dosahuje krištáľovo čistý zvuk. Stolová nabíjačka s indikátorom stavu batérie zabezpečí jednoduché nabíjanie.

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Digitálne bezdrôtové HiFi

Krištáľovo čistý prenos

3 spôsoby nastavenia uľahčujú nosenie a zlepšujú výkon basov

Vychutnajte si pohodlie a lepší výkon basov vďaka slúchadlám nastaviteľných v troch smeroch, ktoré prirodzene padnú na uši.

Digitálny zvuk a prenos pre vynikajúcu kvalitu

Zvukový signál je v digitálnom formáte od prenosnej linky až do slúchadiel, čím sa zaistí najvyššia kvalita a vynikajúca odolnosť voči rušeniu.

Priedušný hlavový oblúk zdokonaľuje komfort pre dlhé používanie

Rozsiahle vystlatý hlavový oblúk s automatickým nastavením a integrovaným priedušným sieťovaným materiálom zaručuje, že počas dlhého používania ostanete pokojný a s dobrým pocitom.

Technické špecifikácie

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