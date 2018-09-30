VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Záber jedného produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Fotografia balenia
  • Záber jedného produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Fotografia balenia

Tento produkt už nie je dostupný

Slúchadlá do uší

SHE3205BL/00

5

| (4) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Dostupné v

Biela
Biela
Modré
Modré
Čierna
Čierna

Bohaté basy, čistý zvuk

Slúchadlá SHE3205 boli navrhnuté tak, aby dokonale sedeli a pohodlne sa nosili. Majú 14,2 mm budiče a basový otvor pre bohaté basy a čistý zvuk. Vďaka diaľkovému ovládaniu a mikrofónu umožňujú pohodlné telefonovanie bez použitia rúk. Na výber sú v 6 žiarivých farbách, takže ich môžete zladiť so svojimi hodinkami Apple.

Zobraziť všetky výhody

Navrhnuté podľa tvaru ucha pre pohodlné nosenie

Bohaté basy, čistý zvuk

  • 14,2 mm budiče/otvorená zadná strana

  • Slúchadlo do ucha

14,2 mm budiče reproduktorov pre bohaté basy a čistý zvuk

14,2 mm budiče reproduktorov pre bohaté basy a čistý zvuk

Kvalitné 14,2 mm budiče reproduktorov s neodýmiovými magnetmi prinášajú bohaté basy a čistý zvuk.

Vstavaný mikrofón prepína medzi hudbou a hovormi

Vstavaný mikrofón prepína medzi hudbou a hovormi

Vstavaný mikrofón umožňuje jednoduché prepínanie medzi počúvaním hudby a prijímaním hovorov, takže môžete byť vždy bez problémov v spojení a nezmeškať nič dôležité.

Navrhnuté podľa tvaru ucha pre pohodlné nosenie

Dizajn vychádza z tvaru ucha, takže zvyšuje pohodlnosť nosenia a dokonale dosadne do každého ucha.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

4

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

30/09/2018

Polska

Polska

Spełniają swoje zadanie.

14,2 mm przewodniki dają radę. Dobra jakość dźwięku na niskich i wysokich tonach. Dobra jakość wykonania, duży plus za zagiętą wtyczkę. Użytkowane z Philips VIBE GoGEAR i Nokia Lumia 735.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3205BL Słuchawki douszne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3205BL Słuchawki douszne

31/12/2017

Polska

Polska

Idealnie

Czysty dźwięk. Dobrze trzymają się w uszach. Wystarczająco długi przewód. Lekkie.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3205BK Słuchawki douszne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3205BK Słuchawki douszne

14/05/2017

Polska

Polska

Polecam

Rewelacyjna jakość dźwięku oraz wykonania. Polecam

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3205BK Słuchawki douszne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3205BK Słuchawki douszne

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky