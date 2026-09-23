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SHE8105SL/00
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Hlboké a čisté basy – a to vždy
Slúchadlá do uší Philips SHE8105 sa môžu popýšiť vysokokvalitnými budičmi na dosiahnutie skutočne hlbokých basov a robustným hliníkovým plášťom pre čistotu zvuku. Oválne zvukové trubice zaručujú ergonomické pohodlie a diaľkové ovládanie v kábli umožňuje jednoduché prepínanie medzi hudbou a hovormi.
8,6 mm budiče/polouzavretá zadná časť
Do uší
Plášť slúchadiel je vyrobený z masívneho hliníka, a tak zabraňuje vibráciám a pomáha zachovať reprodukovaný zvuk absolútne čistý. Navyše tak chráni slúchadlá do uší pred opotrebovaním pri každodennom používaní.
Elegantný posuvník proti zamotávaniu pomáha jednoducho udržiavať dva káble slúchadiel pekne spolu obyčajným posúvaním nahor. Koniec problémom so zamotaním alebo zauzlením!
Tento mäkký ale odolný spoj medzi slúchadlom a káblom pomáha chrániť pred možným poškodením následkom opakovaného ohýbania.
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