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Slúchadlá do uší s mikrofónom

SHE8105SL/00

Dostupné v

Strieborná
Strieborná
Čierna
Čierna

Hlboké a čisté basy – a to vždy

Slúchadlá do uší Philips SHE8105 sa môžu popýšiť vysokokvalitnými budičmi na dosiahnutie skutočne hlbokých basov a robustným hliníkovým plášťom pre čistotu zvuku. Oválne zvukové trubice zaručujú ergonomické pohodlie a diaľkové ovládanie v kábli umožňuje jednoduché prepínanie medzi hudbou a hovormi.

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s pevným kovovým puzdrom

Hlboké a čisté basy – a to vždy

  • 8,6 mm budiče/polouzavretá zadná časť

  • Do uší

Robustný hliníkový plášť zabraňuje vibráciám, čím sa zachováva čistý zvuk

Robustný hliníkový plášť zabraňuje vibráciám, čím sa zachováva čistý zvuk

Plášť slúchadiel je vyrobený z masívneho hliníka, a tak zabraňuje vibráciám a pomáha zachovať reprodukovaný zvuk absolútne čistý. Navyše tak chráni slúchadlá do uší pred opotrebovaním pri každodennom používaní.

Posuvník proti zamotávaniu udržuje káble pekne spolu

Posuvník proti zamotávaniu udržuje káble pekne spolu

Elegantný posuvník proti zamotávaniu pomáha jednoducho udržiavať dva káble slúchadiel pekne spolu obyčajným posúvaním nahor. Koniec problémom so zamotaním alebo zauzlením!

Trvanlivý systém Flexi-Grip na pevné spojenie slúchadla a kábla

Tento mäkký ale odolný spoj medzi slúchadlom a káblom pomáha chrániť pred možným poškodením následkom opakovaného ohýbania.

Technické špecifikácie

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