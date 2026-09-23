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Tento produkt už nie je dostupný

Slúchadlá zakrývajúce uši

SHP9600/00

Kvalitný výkon

Hľadáte perfektnú zmes výkonu, komfortu a kvality? Tieto slúchadlá na uši a otvorenou zadnou časťou sú vyrobené tak, aby bola kvalita počúvania hudby doma prvotriedna. Získate skvelý zvuk, prémiovú konštrukciu a pozlátené káblové prípojky.

Zobraziť všetky výhody

Kvalitný výkon

  • 50 mm neodýmiové budiče

  • Konštrukcia s otvorenou zadnou časťou

  • Odnímateľný kábel s dĺžkou 3 m

Konštrukcia s otvorenou zadnou časťou. Priestorový zvuk

Konštrukcia s otvorenou zadnou časťou. Priestorový zvuk

Precíťte hudbu. Perfektne naladené 50 mm budiče zabezpečujú ostré basy, vyvážené stredné frekvencie a krištáľové výšky. Budiče sú navrhnuté tak, aby vyhovovali prirodzenej geometrii uší a aby neunikol žiadny detail.

Vynikajúce pohodlie a trvanlivosť

Vynikajúce pohodlie a trvanlivosť

Hlavový oblúk je spevnený odolnou oceľou, ktorá zabezpečuje dostatočné upevnenie. Dvojvrstvový vankúšik hlavového oblúka zvyšuje pohodlie a priedušné vankúšiky na náušníkoch sú ideálne pri dlhodobom nosení.

Pripojte k akémukoľvek zdroju. Od telefónu po zosilňovač slúchadiel

Pripojte k akémukoľvek zdroju. Od telefónu po zosilňovač slúchadiel

Ponorte sa do počúvania svojich obľúbených albumov, či už na inteligentnom zariadení, domácej zostave, televízore alebo prenosnom počítači. Pribalený kábel sa pýši pozláteným adaptérom s konektorom 6,3 – 3,5 mm, aby ste mohli využiť najlepšiu možnosť pripojenia na zariadenia pre skutočných audiofilov.

Technické špecifikácie

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  1. Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa líšiť v závislosti od stavu aplikácie.