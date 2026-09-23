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SHP9600/00
Kvalitný výkon
Hľadáte perfektnú zmes výkonu, komfortu a kvality? Tieto slúchadlá na uši a otvorenou zadnou časťou sú vyrobené tak, aby bola kvalita počúvania hudby doma prvotriedna. Získate skvelý zvuk, prémiovú konštrukciu a pozlátené káblové prípojky.
50 mm neodýmiové budiče
Konštrukcia s otvorenou zadnou časťou
Odnímateľný kábel s dĺžkou 3 m
Precíťte hudbu. Perfektne naladené 50 mm budiče zabezpečujú ostré basy, vyvážené stredné frekvencie a krištáľové výšky. Budiče sú navrhnuté tak, aby vyhovovali prirodzenej geometrii uší a aby neunikol žiadny detail.
Hlavový oblúk je spevnený odolnou oceľou, ktorá zabezpečuje dostatočné upevnenie. Dvojvrstvový vankúšik hlavového oblúka zvyšuje pohodlie a priedušné vankúšiky na náušníkoch sú ideálne pri dlhodobom nosení.
Ponorte sa do počúvania svojich obľúbených albumov, či už na inteligentnom zariadení, domácej zostave, televízore alebo prenosnom počítači. Pribalený kábel sa pýši pozláteným adaptérom s konektorom 6,3 – 3,5 mm, aby ste mohli využiť najlepšiu možnosť pripojenia na zariadenia pre skutočných audiofilov.
Hodnotenie
Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa líšiť v závislosti od stavu aplikácie.