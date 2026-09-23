Tento produkt už nie je dostupný
SHQ1000/10
Naladené na šport
Tieto slúchadlá, skonštruované z vode odolných materiálov v kombinácii s antibakteriálnou zložkou, ktorá pomáha zabíjať baktérie, boli navrhnuté pre skutočných športových nadšencov
ActionFit
Oranžové a biele
Sú vybavené tesnením odolným voči vode, ktoré chráni slúchadlá pred poškodením spôsobeným potom
Ideálna dĺžka kábla umožňuje umiestniť audio zariadenie na želané miesto.
Sledujte svoj športový životný štýl pomocou tejto šikovnej a bezplatnej aplikácie, ktorú spoločnosť Philips vytvorila len pre vás. Aplikácia ActionFit vám umožní vytvárať prispôsobené tréningové programy, kde môžete určiť cieľový čas, vzdialenosť alebo počet spálených kalórií – a ku každému z nich môžete dokonca priradiť obľúbenú hudbu. Po dokončení tréningu sa pomocou aplikácie môžete podeliť o výsledky s priateľmi na sociálnej sieti Twitter alebo Facebook. Na meranie cieľovej vzdialenosti a kalórií potrebujete GPS. Stiahnite si túto bezplatnú aplikáciu z lokality App Store a ste pripravení vyraziť!
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