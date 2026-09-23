VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

  • Detailná fotografia produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia balenia
  • Primárny obrázok
  • Detailná fotografia produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia balenia
  • Primárny obrázok

Tento produkt už nie je dostupný

ActionFitŠportové slúchadlá do uší

SHQ1000/10

Naladené na šport

Tieto slúchadlá, skonštruované z vode odolných materiálov v kombinácii s antibakteriálnou zložkou, ktorá pomáha zabíjať baktérie, boli navrhnuté pre skutočných športových nadšencov

Zobraziť všetky výhody

Prispôsobiteľné nasadenie

Naladené na šport

  • ActionFit

  • Oranžové a biele

Odolné voči potu

Odolné voči potu

Sú vybavené tesnením odolným voči vode, ktoré chráni slúchadlá pred poškodením spôsobeným potom

1,2 m kábel je ideálny na použitie vonku

Ideálna dĺžka kábla umožňuje umiestniť audio zariadenie na želané miesto.

Sledujte svoj športový životný štýl pomocou bezplatnej aplikácie ActionFit

Sledujte svoj športový životný štýl pomocou bezplatnej aplikácie ActionFit

Sledujte svoj športový životný štýl pomocou tejto šikovnej a bezplatnej aplikácie, ktorú spoločnosť Philips vytvorila len pre vás. Aplikácia ActionFit vám umožní vytvárať prispôsobené tréningové programy, kde môžete určiť cieľový čas, vzdialenosť alebo počet spálených kalórií – a ku každému z nich môžete dokonca priradiť obľúbenú hudbu. Po dokončení tréningu sa pomocou aplikácie môžete podeliť o výsledky s priateľmi na sociálnej sieti Twitter alebo Facebook. Na meranie cieľovej vzdialenosti a kalórií potrebujete GPS. Stiahnite si túto bezplatnú aplikáciu z lokality App Store a ste pripravení vyraziť!

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky