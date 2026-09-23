Tento produkt už nie je dostupný
SHQ3000/10
Naladené na šport
Tieto slúchadlá, skonštruované z vode odolných materiálov v kombinácii s antibakteriálnou zložkou, ktorá pomáha zabíjať baktérie, boli navrhnuté pre skutočných športových nadšencov
ActionFit
Oranžová a sivá
Sú vybavené tesnením odolným voči vode, ktoré chráni slúchadlá pred poškodením spôsobeným potom
S izoláciou zvuku budete počúvať hudbu a vychutnávať si jej jemnejšie detaily pri nižšej hlasitosti ako v prípade klasických slúchadiel. Na základe detailného pochopenia anatómie zvukovodu ľudského ucha vytvára nasmerovaný akustický dizajn slúchadiel s izoláciou zvuku dokonalé tesnenie medzi zdrojom okolitého hluku a zvukovodom, čím potláča neželaný ruch pozadia a súčasne privádza zvuk priamo do uší. Dokonca aj pri strednom nastavení hlasitosti dokážete rozlíšiť detaily hudby bez rušivých zvukov z okolia. Puzdrá slúchadiel sú dostupné v troch veľkostiach, ktoré zaistia, že vám vždy dokonale padnú.
Výnimočne jemné silikónové náušníky týchto slúchadiel Philips v 3 veľkostiach zapadnú pohodlne do uší bez vytvárania tlaku a súčasne blokujú neželaný šum.
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