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Tento produkt už nie je dostupný

ActionFitŠportové slúchadlá so svorkou na ucho

SHQ3000/10

Naladené na šport

Tieto slúchadlá, skonštruované z vode odolných materiálov v kombinácii s antibakteriálnou zložkou, ktorá pomáha zabíjať baktérie, boli navrhnuté pre skutočných športových nadšencov

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Nastaviteľný tvar

Naladené na šport

  • ActionFit

  • Oranžová a sivá

Odolné voči potu

Odolné voči potu

Sú vybavené tesnením odolným voči vode, ktoré chráni slúchadlá pred poškodením spôsobeným potom

Slúchadlá s technológiou Sound Isolation na minimalizáciu vplyvu hlučného prostredia

Slúchadlá s technológiou Sound Isolation na minimalizáciu vplyvu hlučného prostredia

S izoláciou zvuku budete počúvať hudbu a vychutnávať si jej jemnejšie detaily pri nižšej hlasitosti ako v prípade klasických slúchadiel. Na základe detailného pochopenia anatómie zvukovodu ľudského ucha vytvára nasmerovaný akustický dizajn slúchadiel s izoláciou zvuku dokonalé tesnenie medzi zdrojom okolitého hluku a zvukovodom, čím potláča neželaný ruch pozadia a súčasne privádza zvuk priamo do uší. Dokonca aj pri strednom nastavení hlasitosti dokážete rozlíšiť detaily hudby bez rušivých zvukov z okolia. Puzdrá slúchadiel sú dostupné v troch veľkostiach, ktoré zaistia, že vám vždy dokonale padnú.

Výnimočne jemné silikónové náušníky zapadnú pohodlne do uší

Výnimočne jemné silikónové náušníky zapadnú pohodlne do uší

Výnimočne jemné silikónové náušníky týchto slúchadiel Philips v 3 veľkostiach zapadnú pohodlne do uší bez vytvárania tlaku a súčasne blokujú neželaný šum.

Technické špecifikácie

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