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Tento produkt už nie je dostupný

ActionFitŠportové slúchadlá

SHQ3400LF/00

1
| (1) Recenzia
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Slúchadlá Philips Actionfit NoLimits vám pomôžu zachovať si sústredenie a motiváciu vtedy, keď to najviac potrebujete. Vďaka upraviteľným svorkám na uši a konštrukcii odolnej voči potu si môžete vychutnať skvelý zvuk týchto ľahkých slúchadiel, ktoré sú rovnako intenzívne ako váš tréning.
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Športové slúchadlá s upraviteľnými svorkami na uši

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  • Určené na používanie v interiéri

  • Odolné voči potu/vodotesné

  • svorka na ucho

3 veľkosti špičiek, ktoré ideálne sedia v uchu

3 veľkosti špičiek, ktoré ideálne sedia v uchu

Slúchadlá sa dodávajú s 3 pármi špičiek do uší v rôznych veľkostiach, ktoré dokonale zapadnú do ucha.

Patentovaná nastaviteľná svorka na uši s prispôsobiteľným uchytením

Patentovaná nastaviteľná svorka na uši s prispôsobiteľným uchytením

Vďaka patentovanej nastaviteľnej svorke na uši zaistia slúchadlá ActionFit bezpečné a zároveň pohodlné nasadenie. Stačí nasadiť slúchadlá na uši a posunúť nastaviteľnú svorku nahor alebo nadol, aby sa pohodlne a presne prispôsobila vášmu uchu. Teraz ste pripravení pokoriť akýkoľvek terén či tréningový program – vaše slúchadlá pritom zostanú vždy v ušiach.

Kábel zosilnený vláknom Kevlar® pre najdlhšiu životnosť

Kábel zosilnený vláknom Kevlar® pre najdlhšiu životnosť

Konštrukcia vašich slúchadiel ActionFit je uspôsobená pre maximálnu odolnosť a pevnosť. Kábel s kevlarovou povrchovou vrstvou je chránený proti roztrhnutiu a zlomeniu, pričom dokáže odolať extrémnym podmienkam a tréningom.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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1.0

z 5

1

Recenzia

5
4
3
2

22/02/2018

Polska

Polska

Niewygodne, niedopasowane

Słuchawki prawdopodobnie grają dobrze. wyglądają dobrze. Niestety użycia nie mogłem przetestować, ze względu na ich domniemane dopasowanie, by słuchawka weszłą dokanałowo, muszę ją obrócić o 45 stopni, wtedy zaczep dopasowania przeszkadza. Słuchawki przez "dopasowaną" konstrukcję wypadają i są bardziej uciążliwe niż jakiekolwiek, które posiadałem wcześniej. Słuchawki z chęcią wymieniłbym na dopasowane. Niestety jak powszechnie wiadomo jest to produkt higieniczny i ani nie można przetestować ani wymienić czy zwrócić.

Táto recenzia bola vytvorená pre ActionFit SHQ3400LF Sportowe słuchawki

Táto recenzia bola vytvorená pre ActionFit SHQ3400LF Sportowe słuchawki

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