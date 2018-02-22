Tento produkt už nie je dostupný
SHQ3400LF/00
Určené na používanie v interiéri
Odolné voči potu/vodotesné
svorka na ucho
Slúchadlá sa dodávajú s 3 pármi špičiek do uší v rôznych veľkostiach, ktoré dokonale zapadnú do ucha.
Vďaka patentovanej nastaviteľnej svorke na uši zaistia slúchadlá ActionFit bezpečné a zároveň pohodlné nasadenie. Stačí nasadiť slúchadlá na uši a posunúť nastaviteľnú svorku nahor alebo nadol, aby sa pohodlne a presne prispôsobila vášmu uchu. Teraz ste pripravení pokoriť akýkoľvek terén či tréningový program – vaše slúchadlá pritom zostanú vždy v ušiach.
Konštrukcia vašich slúchadiel ActionFit je uspôsobená pre maximálnu odolnosť a pevnosť. Kábel s kevlarovou povrchovou vrstvou je chránený proti roztrhnutiu a zlomeniu, pričom dokáže odolať extrémnym podmienkam a tréningom.
1.0
z 5
1
Recenzia
perfectdrug
22/02/2018
Polska
Niewygodne, niedopasowane
Słuchawki prawdopodobnie grają dobrze. wyglądają dobrze. Niestety użycia nie mogłem przetestować, ze względu na ich domniemane dopasowanie, by słuchawka weszłą dokanałowo, muszę ją obrócić o 45 stopni, wtedy zaczep dopasowania przeszkadza. Słuchawki przez "dopasowaną" konstrukcję wypadają i są bardziej uciążliwe niż jakiekolwiek, które posiadałem wcześniej. Słuchawki z chęcią wymieniłbym na dopasowane. Niestety jak powszechnie wiadomo jest to produkt higieniczny i ani nie można przetestować ani wymienić czy zwrócić.
Táto recenzia bola vytvorená pre ActionFit SHQ3400LF Sportowe słuchawki
Táto recenzia bola vytvorená pre ActionFit SHQ3400LF Sportowe słuchawki