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Tento produkt už nie je dostupný

ActionFitSlúchadlá so športovým záhlavným oblúkom

SHQ4000/10

Naladené na šport

Tieto slúchadlá, skonštruované z vode odolných materiálov v kombinácii s antibakteriálnou zložkou, ktorá pomáha zabíjať baktérie, boli navrhnuté pre skutočných športových nadšencov

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Bezpečné nasadenie

Naladené na šport

  • ActionFit

  • Oranžová a sivá

Odolné voči potu

Odolné voči potu

Sú vybavené tesnením odolným voči vode, ktoré chráni slúchadlá pred poškodením spôsobeným potom

Flexibilný ľahký záhlavný oblúk

Flexibilný ľahký záhlavný oblúk pre dokonale pevné nasadenie – navrhnutý pre šport

Stereofónny zvuk s nadupanými basmi – palivo pre váš tréning

Akusticky jemne naladené na zdokonalenie zážitku pri športovaní – palivo pre váš tréning

Technické špecifikácie

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