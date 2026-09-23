Tento produkt už nie je dostupný
SHQ4000/10
Naladené na šport
Tieto slúchadlá, skonštruované z vode odolných materiálov v kombinácii s antibakteriálnou zložkou, ktorá pomáha zabíjať baktérie, boli navrhnuté pre skutočných športových nadšencov
ActionFit
Oranžová a sivá
Sú vybavené tesnením odolným voči vode, ktoré chráni slúchadlá pred poškodením spôsobeným potom
Flexibilný ľahký záhlavný oblúk pre dokonale pevné nasadenie – navrhnutý pre šport
Akusticky jemne naladené na zdokonalenie zážitku pri športovaní – palivo pre váš tréning
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