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TAR3205/12
Digitálne ladenie FM
Dvojitý budík
FM tuner ponúka čistý príjem a môžete nastaviť až 10 predvolených obľúbených staníc. Displej zreteľne zobrazuje čas.
Nechajte sa unášať do ríše pokojného spánku na vlnách svojej obľúbenej rozhlasovej stanice znejúcej na pozadí. Časovač vypnutia hodín môžete nastaviť tak, aby rádio hralo až 2 hodiny. Po uplynutí nastaveného času sa rádio vypne.
Funkcia duálneho budíka vám umožňuje nastaviť dva rôzne budíky a funkcia jemného zobudenia vás príjemne zobudí do nového dňa budíkom s postupne sa zvyšujúcou intenzitou.
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