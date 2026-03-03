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  • Pripravené hneď po zobudení
  • Pripravené hneď po zobudení
  • Pripravené hneď po zobudení
  • Pripravené hneď po zobudení
  • Pripravené hneď po zobudení
  • Pripravené hneď po zobudení
  • Pripravené hneď po zobudení
  • Pripravené hneď po zobudení

Tento produkt už nie je dostupný

Rádiobudík

TAR3205/12

Pripravené hneď po zobudení
Toto FM digitálne rádio s hodinami sa postará o jednoduchosť. Vďaka množstvu predvolieb bude navigácia hračkou a budete si môcť nastaviť budík tak, aby vás zobudil pri jemne stúpajúcej hlasitosti. Chcete si pospať? Stačí sa načiahnuť a stlačiť tlačidlo zdriemnutia.
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Pripravené hneď po zobudení

  • Digitálne ladenie FM

  • Dvojitý budík

Digitálne FM rádio

FM tuner ponúka čistý príjem a môžete nastaviť až 10 predvolených obľúbených staníc. Displej zreteľne zobrazuje čas.

Časovač vypnutia. Zaspávajte pri počúvaní rádia

Nechajte sa unášať do ríše pokojného spánku na vlnách svojej obľúbenej rozhlasovej stanice znejúcej na pozadí. Časovač vypnutia hodín môžete nastaviť tak, aby rádio hralo až 2 hodiny. Po uplynutí nastaveného času sa rádio vypne.

Dvojitý budík. Jedny hodiny, dva budíky

Funkcia duálneho budíka vám umožňuje nastaviť dva rôzne budíky a funkcia jemného zobudenia vás príjemne zobudí do nového dňa budíkom s postupne sa zvyšujúcou intenzitou.

Technické špecifikácie

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