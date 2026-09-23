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Tento produkt už nie je dostupný

StreamiumBezdrôtové hudobné centrum a stanica

WACS7000/12

Vychutnajte si všetku vašu hudbu v každej miestnosti

Uložte hudbu na 80 GB pevný disk a vychutnajte si bezdrôtový prenos z centra do stanice. Zažite vysokorýchlostné kopírovanie diskov CD. Okrem toho môžete tiež použiť GoGear alebo iPod pomocou voliteľného doku 2 v 1.

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Úplný hudobný zážitok a voľnosť

Vychutnajte si všetku vašu hudbu v každej miestnosti

Bezdrôtový prenos medzi hudobným centrom a stanicou (stanicami)

Bezdrôtový prenos medzi hudobným centrom a stanicou (stanicami)

Pri bezdrôtovom prenose nemusíte ukladať veľké hudobné súbory do nášho zvukového zariadenia. Namiesto toho môžete počúvať obľúbené skladby, ktoré sa posielajú v ucelenom prúde na všetky hudobné stanice - a to súčasne. Nech vás hudba sprevádza z miestnosti do miestnosti pomocou funkcie Music Follows Me - nie je potrebné znova spúšťať navigáciu a prehrávanie. Funkcia Music Broadcast súčasne vysiela želanú hudbu z centra na všetky stanice. S pomocou funkcie My Room, My Music si môže každý člen rodiny vychutnávať hudbu z uloženej zbierky v ľubovoľnej miestnosti, ktorá je vybavená bezdrôtovým hudobným centrom alebo stanicou.

80 GB pevný disk na uloženie a prehrávanie až 1 500 diskov CD

80 GB pevný disk na uloženie a prehrávanie až 1 500 diskov CD

Pevný disk s veľkosťou 80 GB vám ponúka rozsiahlu kapacitu na ukladanie digitálnych zvukových súborov – hravo uloží až 1500 zvukových diskov CD. Priestorová úspora, inteligentná správa hudobných zbierok, jednoduchý prístup a to všetko v jednom zariadení.

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.

Technické špecifikácie

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