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Tento produkt už nie je dostupný

StreamiumBezdrôtové hudobné centrum a stanica

WACS700/22

Všetky Vaše CD dostupné v každej izbe

Uložte si celú zbierku CD na 40 GB pevný disk a počúvajte ju v každej miestnosti. V každej miestnosti môžete počúvať inú hudbu a vaša hudba vás bude nasledovať všade, kam sa doma pohnete. Diaľkové ovládanie má vstavaný displej

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Všetky Vaše CD dostupné v každej izbe

Bezdrôtový prenos medzi hudobným centrom a stanicou (stanicami)

Bezdrôtový prenos medzi hudobným centrom a stanicou (stanicami)

Pri bezdrôtovom prenose nemusíte ukladať veľké hudobné súbory do nášho zvukového zariadenia. Namiesto toho môžete počúvať obľúbené skladby, ktoré sa posielajú v ucelenom prúde na všetky hudobné stanice - a to súčasne. Nech vás hudba sprevádza z miestnosti do miestnosti pomocou funkcie Music Follows Me - nie je potrebné znova spúšťať navigáciu a prehrávanie. Funkcia Music Broadcast súčasne vysiela želanú hudbu z centra na všetky stanice. S pomocou funkcie My Room, My Music si môže každý člen rodiny vychutnávať hudbu z uloženej zbierky v ľubovoľnej miestnosti, ktorá je vybavená bezdrôtovým hudobným centrom alebo stanicou.

40 GB pevný disk na uloženie a prehrávanie až 750 CD

40 GB pevný disk ponúka veľmi veľkú kapacitu na ukladanie digitálnych hudobných súborov. Bez problémov uloží až 750 CD vašej hudobnej zbierky, pričom rýchlosť nahrávania je taká vysoká, že môžete takmer súbežne prehrávať aj zaznamenávať skladbu.

Bezdrôtový prenos údajov z PC cez UPnP

Universal Plug & Play je technologický štandard, ktorý vám umožní pripojenie k akémukoľvek zariadeniu s podporou Universal Plug & Play a prenášať hudbu. Vaše bezdrôtové hudobné centrum používa Universal Plug & Play, aby sa zaručil jednoduchý a štandardný spôsob na pripojenie k iným zariadeniam s podporou Universal Plug & Play. Vaše bezdrôtové hudobné centrum môžete jednoducho pripojiť k iným mediálnym zariadeniam, aby ste prijímali alebo prenášali obsah.

Technické špecifikácie

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