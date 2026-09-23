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Tento produkt už nie je dostupný

Náhradný filter na čistenie vody z vodovodu

WP3911

Čistá voda pripravená s ľahkosťou

Zdokonalený filtračný systém, ktorý vám pripraví čistú vodu – odstráni baktérie, škodlivé organické zlúčeniny a chlór, pričom vo vode ponechá všetky prospešné minerály.

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Filter Micro Pure

Čistá voda pripravená s ľahkosťou

  • Micro Pure

Odstraňuje všetky baktérie, škodlivé organické zlúčeniny a chlór

Filter Micro Pure predstavuje multi-filtračný systém, ktorý odstraňuje všetky baktérie, nečistoty a zápachy na zaistenie čistej, bezpečnej a chutnej pitnej vody. Skladá sa z technologicky vyspelej membrány s dutými vláknami, ktorá obsahuje viac ako 520 miliárd mikropórov pre efektívne odstránenie 99,99 % všetkých baktérií a granulovaného aktivovaného uhlíka, ktorý odstraňuje nepríjemný chlór, zlú chuť a zápachy. Filter tiež uchováva v pitnej vode všetky prospešné minerály, ktoré sú životne dôležité pre ľudské zdravie.

Pokročilý mechanizmus Quick Twist umožňuje jednoduchú výmenu filtra

Pokročilý mechanizmus výmeny filtra Quick Twist umožňuje rýchlu, jednoduchú a bezpečnú výmenu filtra a prináša tak do zariadenia na čistenie vody dôvtip a jednoduchosť.

Technické špecifikácie

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