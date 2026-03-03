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WP3961
Pure Taste
Filter Pure Taste odstraňuje nepríjemný chlór, pachute a zápachy, ako aj veľké usadeniny vo vode z vodovodu, čím poskytuje čistejšiu a chutnejšiu vodu na pitie, varenie aj umývanie ovocia a zeleniny. Aktívny uhlík so striebornou povrchovou vrstvou navyše zabraňuje tvorbe baktérií vo filtri, takže zaručuje vyššiu bezpečnosť vody.
Tento kompaktný čistič vody dosahuje maximálnu úroveň prietoku 2 litre za minútu, čo zaisťuje len malý rozdiel oproti normálnemu prietoku nefiltrovanej vody. Jednoduchým otočením páčky na výber vody budete mať tiež na výber prúd alebo rozstrekovanie nefiltrovanej vody alebo rozstrekovanie filtrovanej vody.
Pokročilý mechanizmus výmeny filtra Quick Twist umožňuje rýchlu, jednoduchú a bezpečnú výmenu filtra a prináša tak do zariadenia na čistenie vody dôvtip a jednoduchosť.
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