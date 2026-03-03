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  • Lahodnejšia voda pripravená s ľahkosťou
  • Lahodnejšia voda pripravená s ľahkosťou
  • Lahodnejšia voda pripravená s ľahkosťou
  • Lahodnejšia voda pripravená s ľahkosťou
  • Lahodnejšia voda pripravená s ľahkosťou
  • Lahodnejšia voda pripravená s ľahkosťou
  • Lahodnejšia voda pripravená s ľahkosťou
  • Lahodnejšia voda pripravená s ľahkosťou
  • Lahodnejšia voda pripravená s ľahkosťou
  • Lahodnejšia voda pripravená s ľahkosťou

Tento produkt už nie je dostupný

Náhradný filter na čistenie vody z vodovodu

WP3961

Lahodnejšia voda pripravená s ľahkosťou
Zlepší chuť vašej pitnej vody a vody na varenie – odstráni chlór a iné nečistoty pomocou aktívneho uhlíkového systému so striebornou povrchovou vrstvou.
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Filter Pure Taste

Lahodnejšia voda pripravená s ľahkosťou

  • Pure Taste

Filter Pure Taste pre čistejšiu a chutnejšiu pitnú vodu

Filter Pure Taste odstraňuje nepríjemný chlór, pachute a zápachy, ako aj veľké usadeniny vo vode z vodovodu, čím poskytuje čistejšiu a chutnejšiu vodu na pitie, varenie aj umývanie ovocia a zeleniny. Aktívny uhlík so striebornou povrchovou vrstvou navyše zabraňuje tvorbe baktérií vo filtri, takže zaručuje vyššiu bezpečnosť vody.

Vysoký prietok s maximálnou úrovňou prietoku 2 litre za minútu

Tento kompaktný čistič vody dosahuje maximálnu úroveň prietoku 2 litre za minútu, čo zaisťuje len malý rozdiel oproti normálnemu prietoku nefiltrovanej vody. Jednoduchým otočením páčky na výber vody budete mať tiež na výber prúd alebo rozstrekovanie nefiltrovanej vody alebo rozstrekovanie filtrovanej vody.

Pokročilý mechanizmus Quick Twist umožňuje jednoduchú výmenu filtra

Pokročilý mechanizmus výmeny filtra Quick Twist umožňuje rýchlu, jednoduchú a bezpečnú výmenu filtra a prináša tak do zariadenia na čistenie vody dôvtip a jednoduchosť.

Technické špecifikácie

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