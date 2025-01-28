Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
Dostupnosť aplikácie Smart TV sa líši v závislosti od modelu televízora a krajiny. Bližšie informácie nájdete na adrese: www.philips.com/smarttv
Aplikácia Philips TV Remote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, operátora a krajiny, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: www.philips.com/TVRemoteapp
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Vyžaduje sa predplatné služby Netflix. Podlieha podmienkam, ktoré nájdete na adrese https://www.netflix.com
Služba Amazon Prime je dostupná vo vybraných jazykoch a krajinách.
Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá a obchodné značky spoločnosti Amazon.com, Inc. a jej dcérskych spoločností. Amazon Alexa je k dispozícii vo vybraných jazykoch a krajinách.
Tlačidlo mediálnych služieb obsahu Over-the-top na diaľkovom ovládači sa bude v jednotlivých krajinách líšiť. Pozrite si skutočný produkt v balení.
Asistent Google je k dispozícii v rôznych jazykoch a krajinách podľa typu produktu.
Rozsah služieb hlasového ovládania prostredníctvom televízora sa líši v závislosti od krajiny a jazyka. Najnovšie informácie získate od nášho oddelenia starostlivosti o zákazníkov.
Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit a iOS sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc., registrovanými v Spojených štátoch a iných krajinách a regiónoch.
Kliknutím na odkaz opustíte oficiálnu webovú stránku Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Akékoľvek odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré sa môžu objaviť na tejto stránke, sú poskytované len pre vaše pohodlie a v žiadnom prípade nepredstavujú žiadnu príslušnosť alebo podporu informácií poskytovaných na týchto prepojených webových stránkach. Spoločnosť Philips neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky akéhokoľvek druhu v súvislosti s akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán alebo informáciami na nich obsiahnutými.