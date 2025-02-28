Prehľadávať výrazy

  • Nechajte sa pohltiť funkciou Ambilight Nechajte sa pohltiť funkciou Ambilight Nechajte sa pohltiť funkciou Ambilight
    Energy Label Europe E energetický štítok
    Ak chcete získať viac informácií, stiahnite si energetický štítok (PDF 897.0KB)

    LED Televízor s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K

    50PUS8000/12

    Celkové hodnotenie / 5
    • Recenzie Recenzie Recenzie Recenzie

    Nechajte sa pohltiť funkciou Ambilight

    Zoznámte sa s televízorom s funkciou Ambilight. Inteligentný televízor s operačným systémom Titan a dokonalosťou európskeho dizajnu. Sledujte všetky filmy, relácie a šport rýchlo a s vynikajúcou kvalitou obrazu. Ponorte sa do farieb, svetla a 3D zvuku ako v kine.

    Zobraziť všetky výhody

    K dispozícii:

    LED Televízor s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K

    Podobné výrobky

    Zobraziť všetky Ambilight

    Nechajte sa pohltiť funkciou Ambilight

    • 126 cm (50”) televízor AMBILIGHT
    • LED s rozlíšením 4K
    • HDR10+
    • Dolby Atmos a DTS:X
    Existujú obyčajné televízory. No potom sú tu televízory s funkciou Ambilight

    Existujú obyčajné televízory. No potom sú tu televízory s funkciou Ambilight

    Vďaka integrovaným svetlám LED, ktoré reagujú na každú scénu, vás Ambilight vtiahne do sveta farieb. Všetka vaša zábava prekročí hranice obrazovky a vtiahne vás hlbšie do daného okamihu. Kto raz vyskúša, už nikdy nebude chcieť televízor bez tejto funkcie.

    Živé okamihy. Ostrejšie scény.

    Živé okamihy. Ostrejšie scény.

    Priblížte sa. Ponorte sa do detailov. Spoznajte presnosť obrazu s rozlíšením 4K, ktorá presahuje hranice predstaviteľného. Vďaka obrazovke s technológiou Pixel Precise Ultra HD, ktorá zabezpečuje ostrosť a realistické detaily, je každý okamih naplnený úchvatnými zážitkami.

    Úžasné farby a kontrast vďaka technológii HDR10+

    Úžasné farby a kontrast vďaka technológii HDR10+

    Očakávajte viac detailov. Zlepšená kvalita obrazu snímku po snímke. Vďaka väčšiemu dôrazu na farby a kontrast sú aj tie najtmavšie momenty a najjasnejšie scény zreteľnejšie.

    Obklopte sa zvukom Dolby Atmos a DTS:X

    Obklopte sa zvukom Dolby Atmos a DTS:X

    Vďaka technológii Dolby Atmos, s ktorou zvuk znie presne tak, ako to režisér zamýšľal, a DTS:X na vytvorenie 3D zvukových zážitkov máte pocit, akoby ste tam naozaj boli. Pridanie tejto ďalšej dimenzie zvuku prináša do vášho domova pohlcujúcejší zážitok.

    Titan OS. Uľahčite si to.

    Titan OS. Uľahčite si to.

    Platforma Philips Smart TV Titan OS prináša všetko, čo radi sledujete, a navyše rýchlo. Od samostatných dielov po celé seriály a od dokumentov až po drámy – všetko, čo chcete, je k dispozícii jediným stlačením tlačidla. Bez ohľadu na to, čo chcete sledovať, všetky najlepšie aplikácie na streamovanie môžete mať ľahko na dosah.

    Jednoduché pripojenie k inteligentným domácim sieťam

    Jednoduché pripojenie k inteligentným domácim sieťam

    Kompatibilita so štandardom Matter Smart Home prináša bezproblémovú integráciu do existujúcej inteligentnej domácej siete. Ak chcete televízor ovládať z aplikácie Matter Smart Home alebo pomocou služieb hlasového ovládania, jednoducho stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači a hovorte. Stmievajte svetlá. Nastavte si termostat. Dokonca zapnite televízor Philips s funkciou Ambilight. To všetko jediným príkazom. Televízor je kompatibilný aj so zariadeniami s podporou asistenta Alexa a Apple AirPlay.

    Vyberte si veľkosť

    Vyberte si veľkosť

    Zvoľte si väčšiu verziu. Zvoľte si menšiu verziu. Vyberte si televízor, ktorý sa dokonale prispôsobí vašim potrebám. Neuveriteľný rad 8000 zahŕňa modely od malej 43" obrazovky až po 65" televízor, aby ste si mohli pre seba vybrať ten najvhodnejší.

    Európsky dizajn, udržateľné myslenie

    Stojan s nožičkami po okrajoch. Tenký rám. Televízor LED s rozlíšením 4K. To je kvalita európskeho dizajnu. Rýchly a ľahko vyhľadateľný obsah vďaka operačnému systému Titan. Každý malý detail bol starostlivo zvolený, a to vrátane diaľkového ovládania z recyklovaného plastu a recyklovaného balenia s certifikáciou FSC, v ktorom sa výrobok dodáva.

    Zvýraznite každé slovo pomocou funkcie zosilnenia hlasu

    Vnímajte každé slovo presne. Funkcia zosilnenia hlasu umožňuje poslucháčom zvýšiť alebo znížiť hlasitosť dialógov bez akéhokoľvek vplyvu na zvuk v pozadí. Vďaka tomu vám teraz neunikne ani jeden moment, pretože každá vyslovená veta zaznie s väčšou čistotou.

    Pripojenie pripravené na hru

    Rozhranie HDMI 2.1 a funkcia VRR vám pomôžu vyťažiť z konzoly to najlepšie, takže si užijete rýchlejšie hranie a plynulejšiu grafiku. Vďaka nastaveniu nízkeho vstupného oneskorenia, ktoré sa automaticky zapne po zapnutí konzoly, budete vždy pripravení na vyššiu úroveň hrania.

    Technické špecifikácie

    • Ambilight

      Ambilight - vlastnosti
      • Animácia Ambilight FTI
      • Hudba Ambilight
      • AmbiSleep
      • Herný režim
      • Režim osvetlenia obývacej izby
      • Budík so simuláciou východu slnka
      • Prispôsobujúce sa farbe steny
      Verzia Ambilight
      3-stranný

    • Obraz/Displej

      Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch)
      50  palec
      Diagonálny rozmer obrazovky (metrický)
      126  cm
      Displej
      4K Ultra HD LED
      Rozlíšenie panela
      3840 x 2160p
      Obrazový engine
      Pixel Precise Ultra HD
      Dokonalejšie zobrazenie
      • Crystal Clear
      • ECO
      • Hra
      • Kompatibilný s formátom HDR 10+
      • Domáce kino
      • Monitor
      • Micro Dimming
      • Movie (Film)
      • Osobné
      • Pixel Precise UltraHD
      • Ultra vysoké rozlíšenie

    • Vstupné rozlíšenie displeja

      Rozlíšenie, obnovovacia frekvencia
      640 x 480 – 60 Hz,576p – 50 Hz,720p – 50/60 Hz,1920 x 1080p –24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz,3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

    • Tuner/Príjem/Vysielanie

      Digitálna TV
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Indikátor sily signálu
      Áno
      Teletext
      1 000-stránkový Hypertext
      Podpora HEVC
      Áno

    • Smart TV

      Aplikácie SmartTV*
      • Amazon Prime Video
      • BBC iplayer
      • Disney+
      • HBO
      • Aplikácia NFT*
      • Netflix*
      • YouTube
      OS
      OS TITAN
      Veľkosť pamäte (flash)*
      8 GB

    • Funkcie Smart TV

      Interaktívny TV
      HbbTV
      Hlasový asistent*
      • Funguje s Alexa
      • Funguje so službou Google Home
      Zážitok Smart Home
      • MATTER
      • Control4
      • Funguje s Apple Home
      Herný ovládací panel
      Gamebar 2.0
      Podpora TTS
      Áno

    • Multimediálne aplikácie

      Formáty prehrávania videa
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Formáty prehrávania hudby
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Podporované formáty titulkov
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Formáty prehrávania obrázkov
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Zvuk

      Audio
      2,0-kanálový
      Výstupný výkon (RMS)
      20 W
      Konfigurácia reproduktorov
      2 reproduktory s úplným rozsahom a výkonom 10 W
      Zlepšenie kvality zvuku
      • Režim AVL
      • Všetky zvukové štýly
      • Zdokonalenie basov
      • Dolby Atmos
      • Dolby Media Intelligence
      • Zábava
      • Ekvalizér
      • Profil počúvania
      • Nočný režim
      • Osobné
      • Zosilnenie hlasu
      • DTS-X
      Funkcie slúchadiel
      Dolby Atmos pre slúchadlá
      Zvukový engine
      IntelliSound
      Hlavný reproduktor
      Úplný rozsah s Bass Reflex (FR01A)

    • Pripojiteľnosť

      Počet pripojení HDMI
      3
      Funkcie HDMI
      • 4K
      • Audio Return Channel
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Prepojenie cez diaľkové ovládanie
      • Systémové ovládanie zvuku
      • Pohotovostný režim systému
      • Prehrávanie jedným dotykom
      Bezdrôtové pripojenie
      • Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dvojpásmové
      • Bluetooth 5.2
      • jednoduché-párovanie (modré tlačidlo RC)
      • Funguje s Apple AirPlay
      HDCP 2.3
      Áno na všetkých konektoroch HDMI
      HDMI ARC
      Áno, na HDMI1
      Funkcie HDMI 2.1
      • eARC v HDMI 1
      • Podpora eARC/VRR/ALLM
      EasyLink 2,0
      • Externé nastavenie prostredníctvom používateľského rozhrania TV
      • HDMI-CEC pre TV/SB Philips

    • Podporované HDMI video funkcie

      Hranie
      • ALLM
      • HDMI VRR
      HDR
      • HLG
      • HDR10
      • Kompatibilný s formátom HDR10+

    • Energetická karta EÚ

      Registračné čísla EPREL
       2229834
      Energetická trieda pre SDR
      E
      Energetické nároky režimu prevádzky pre SDR
      48  Kwh/1000 h
      Energetická trieda pre HDR
      G
      Príkon v režime zapnutia pre HDR
      95  Kwh/1000 h
      Spotreba energie v režime vypnutia
      n.a.
      Pohotovostný režim pripojený k sieti
      2,0  W
      Použitá panelová technológia
      LED LCD

    • Príkon

      Napájanie zo siete
      AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
      Spotr. energie v pohotovostnom stave
      menej ako 0,5 W
      Funkcie úspory energie
      • Časovač automatického vypnutia
      • Režim Eko
      • Svetelný snímač
      • Vypnutie obrazu (pre rádio)

    • Príslušenstvo

      Dodávané príslušenstvo
      • Dve batérie AAA
      • Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami
      • Diaľkové ovládanie
      • Podstavec na stôl
      • Sieťový napájací kábel
      • Rýchla užívateľská príručka

    • Dizajn

      Farby TV
      Čierny matný rám
      Konštrukcia stojana
      Kovový čierny oblúkový stojan

    • Rozmery

      Vzdialenosť medzi 2 stojanmi
      804  mm
      Kompatibilné s nástennými držiakmi
      200 x 100 mm
      Televízor bez stojana (Š x V x H)
      1110 x 650 x 88 mm
      Televízor so stojanom (Š x V x H)
      1110 x 709 x 281 mm
      Kartónov balenie (Š x V x H)
      1210 x 736 x 131 mm
      Hmotnosť televízora bez stojana
      8,50 kg
      Hmotnosť televízora so stojanom
      8,80 kg
      Hmotnosť vrátane balenia
      11,18 kg

    Badge-D2C

    Získajte podporu pre tento produkt

    Nájdite tipy k produktom, časté otázky, používateľské príručky a informácie o bezpečnosti a zhode.

    Odporúčané produkty

    Aktuálne prezerané produkty

    Hodnotenie

    Staňte sa prvým, kto zrecenzuje túto položku

    • Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.
    • Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
    • Dostupnosť aplikácie Smart TV sa líši v závislosti od modelu televízora a krajiny. Bližšie informácie nájdete na adrese: www.philips.com/smarttv
    • Aplikácia Philips TV Remote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, operátora a krajiny, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: www.philips.com/TVRemoteapp
    • Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
    • Vyžaduje sa predplatné služby Netflix. Podlieha podmienkam, ktoré nájdete na adrese https://www.netflix.com
    • Služba Amazon Prime je dostupná vo vybraných jazykoch a krajinách.
    • Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá a obchodné značky spoločnosti Amazon.com, Inc. a jej dcérskych spoločností. Amazon Alexa je k dispozícii vo vybraných jazykoch a krajinách.
    • Tlačidlo mediálnych služieb obsahu Over-the-top na diaľkovom ovládači sa bude v jednotlivých krajinách líšiť. Pozrite si skutočný produkt v balení.
    • Asistent Google je k dispozícii v rôznych jazykoch a krajinách podľa typu produktu.
    • Rozsah služieb hlasového ovládania prostredníctvom televízora sa líši v závislosti od krajiny a jazyka. Najnovšie informácie získate od nášho oddelenia starostlivosti o zákazníkov.
    • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit a iOS sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc., registrovanými v Spojených štátoch a iných krajinách a regiónoch.

    Hľadáte niečo iné?

    Prihláste sa na odber noviniek

    * Toto pole je povinné

    10% zľava

    Exkluzívne predajné akcie a kupóny

    Tipy a triky

    *
    Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.
    Čo to znamená?

    Výhody 
    MyPhilips

    Rozšírená záruka na vybrané produkty

    Ľahký prístup k produktovej podpore

    Prednostné informácie o novinkách

    Registrujte sa teraz

    Kliknutím na odkaz opustíte oficiálnu webovú stránku Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Akékoľvek odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré sa môžu objaviť na tejto stránke, sú poskytované len pre vaše pohodlie a v žiadnom prípade nepredstavujú žiadnu príslušnosť alebo podporu informácií poskytovaných na týchto prepojených webových stránkach. Spoločnosť Philips neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky akéhokoľvek druhu v súvislosti s akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán alebo informáciami na nich obsiahnutými.

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Naša lokalita sa najlepšie zobrazuje v najnovšej verzii prehľadávača Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox.