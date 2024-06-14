Vstúpte do sveta vzrušujúcich zážitkov s týmto nadupaným Ambilight televízorom! Doprajte si skvelý obraz, autentický zvuk Dolby Atmos a hladké hranie hier. Nech už si pozriete alebo zahráte čokoľvek, zážitok s Ambilight technológiou bude ešte intenzívnejší — čakajú vás zábavnejšie noci pri telke ako kedykoľvek predtým.
Tento produkt spĺňa podmienky na daňovú úľavu na DPH
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
LED Televízor s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K
Ponorte sa do toho, čo máte radi. Televízor s funkciou Ambilight.
Televízory s funkciou Ambilight sú jediné televízory s integrovanými LED svetlami na zadnej strane, ktoré reagujú na to, čo sledujete, a ponoria vás do vyžarovania farebného svetla. Zmení všetko: televízor sa bude zdať väčší a vtiahne vás hlbšie do obľúbených športov, filmov, hudby a hier.
Živé farby s jasným, mimoriadne ostrým obrazom.
Zamilujte si všetko, čo sledujete na tomto jasnom LED televízore s rozlíšením 4K (UHD) a funkciou Ambilight. Technológia Philips Pixel Precise Ultra HD optimalizuje kvalitu zobrazenia a poskytuje mimoriadne ostrý obraz, bohaté farby a plynulý pohyb. Zakaždým získate ten najlepší komfort pri sledovaní.
Uľahčite si to. TITAN OS.
S našou platformou TITAN OS pre inteligentné televízory môžete rýchlo a jednoducho nájsť to, čo máte radi. Páči sa vám nejaký seriál? V sledovaní môžete pokračovať priamo z domovskej obrazovky. Ak hľadáte niečo nové, môžete si prezerať kategórie, ako napríklad akčné alebo dramatické seriály, a zobraziť návrhy z najlepších streamovacích služieb – všetko na jednom mieste.
Filmový zvuk s Dolby Atmos.
Funkcia Dolby Atmos vás vtiahne hlbšie do deja tým, že zvukové efekty umiestni do priestoru okolo vás a nad vami. Či už ide o lietajúce vesmírne lode nad hlavou alebo tiché kroky, ktoré sa prikrádajú zozadu, budete mať pocit, že ste priamo uprostred akcie.
Pripravený na hry. VRR a nízke oneskorenie vstupu na akejkoľvek konzole.
S rozhraním HDMI VRR, ktoré zaistí rýchlu odozvu pri hraní a plynulú grafiku, vyťažíte zo svojej konzoly maximum. Nastavenie nízkeho vstupného oneskorenia sa spustí automaticky po zapnutí konzoly. Herný režim Ambilight ešte zvýši napätie.
Bezproblémové pripojenie k inteligentným domácim sieťam.
Bezproblémová kompatibilita s funkciami Matter a Control4 znamená, že tento televízor Ambilight 4K môžete ľahko integrovať do existujúcej inteligentnej domácej siete.
Diaľkové ovládanie z recyklovaného plastu. Ekologické balenie.
Tento televízor s funkciou Ambilight má elegantný, nenápadný vzhľad a funkciu Ambilight môžete použiť ako okamžité náladové osvetlenie pri vypnutých obrazovkách. Diaľkový ovládač televízora využíva recyklovaný plast, náš obal používa recyklovaný kartón s certifikátom FSC a letáky sú vytlačené na recyklovanom papieri.
Tenký televízor s elegantným a atraktívnym dizajnom.
Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
Dostupnosť aplikácie Smart TV sa líši v závislosti od modelu televízora a krajiny. Bližšie informácie nájdete na adrese: www.philips.com/smarttv
Aplikácia Philips TV Remote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, operátora a krajiny, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: www.philips.com/TVRemoteapp
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Vyžaduje sa predplatné služby Netflix. Podlieha podmienkam, ktoré nájdete na adrese https://www.netflix.com
Služba Amazon Prime je dostupná vo vybraných jazykoch a krajinách.
Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá a obchodné značky spoločnosti Amazon.com, Inc. a jej dcérskych spoločností. Amazon Alexa je k dispozícii vo vybraných jazykoch a krajinách.
Tlačidlo mediálnych služieb obsahu Over-the-top na diaľkovom ovládači sa bude v jednotlivých krajinách líšiť. Pozrite si skutočný produkt v balení.
Asistent Google je k dispozícii v rôznych jazykoch a krajinách podľa typu produktu.
Služba aplikácie HBO Max bude k dispozícii do augusta 2024.
Matter/Control4: táto funkcia bude k dispozícii v roku 2024 prostredníctvom aktualizácie softvéru.
Kliknutím na odkaz opustíte oficiálnu webovú stránku Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Akékoľvek odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré sa môžu objaviť na tejto stránke, sú poskytované len pre vaše pohodlie a v žiadnom prípade nepredstavujú žiadnu príslušnosť alebo podporu informácií poskytovaných na týchto prepojených webových stránkach. Spoločnosť Philips neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky akéhokoľvek druhu v súvislosti s akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán alebo informáciami na nich obsiahnutými.