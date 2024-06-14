Prehľadávať výrazy

  • Televízor s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K Televízor s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K Televízor s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K
    Energy Label Europe E energetický štítok
    Ak chcete získať viac informácií, stiahnite si energetický štítok (PDF 75.0KB)

    LED Televízor s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K

    50PUS8009/12

    Celkové hodnotenie / 5
    • Recenzie Recenzie Recenzie Recenzie

    Televízor s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K

    Vstúpte do sveta vzrušujúcich zážitkov s týmto nadupaným Ambilight televízorom! Doprajte si skvelý obraz, autentický zvuk Dolby Atmos a hladké hranie hier. Nech už si pozriete alebo zahráte čokoľvek, zážitok s Ambilight technológiou bude ešte intenzívnejší — čakajú vás zábavnejšie noci pri telke ako kedykoľvek predtým.

    Zobraziť všetky výhody

    K dispozícii:

    LED Televízor s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K

    Podobné výrobky

    Zobraziť všetky Ambilight

    Televízor s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K

    Ambilight televízor je skvelá hodnota

    • 126 cm (50”) televízor AMBILIGHT
    • Pixel Precise Ultra HD
    • Inteligentná platforma Titan OS
    • Zvuk Dolby Atmos
    Ponorte sa do toho, čo máte radi. Televízor s funkciou Ambilight.

    Ponorte sa do toho, čo máte radi. Televízor s funkciou Ambilight.

    Televízory s funkciou Ambilight sú jediné televízory s integrovanými LED svetlami na zadnej strane, ktoré reagujú na to, čo sledujete, a ponoria vás do vyžarovania farebného svetla. Zmení všetko: televízor sa bude zdať väčší a vtiahne vás hlbšie do obľúbených športov, filmov, hudby a hier.

    Živé farby s jasným, mimoriadne ostrým obrazom.

    Živé farby s jasným, mimoriadne ostrým obrazom.

    Zamilujte si všetko, čo sledujete na tomto jasnom LED televízore s rozlíšením 4K (UHD) a funkciou Ambilight. Technológia Philips Pixel Precise Ultra HD optimalizuje kvalitu zobrazenia a poskytuje mimoriadne ostrý obraz, bohaté farby a plynulý pohyb. Zakaždým získate ten najlepší komfort pri sledovaní.

    Uľahčite si to. TITAN OS.

    Uľahčite si to. TITAN OS.

    S našou platformou TITAN OS pre inteligentné televízory môžete rýchlo a jednoducho nájsť to, čo máte radi. Páči sa vám nejaký seriál? V sledovaní môžete pokračovať priamo z domovskej obrazovky. Ak hľadáte niečo nové, môžete si prezerať kategórie, ako napríklad akčné alebo dramatické seriály, a zobraziť návrhy z najlepších streamovacích služieb – všetko na jednom mieste.

    Filmový zvuk s Dolby Atmos.

    Filmový zvuk s Dolby Atmos.

    Funkcia Dolby Atmos vás vtiahne hlbšie do deja tým, že zvukové efekty umiestni do priestoru okolo vás a nad vami. Či už ide o lietajúce vesmírne lode nad hlavou alebo tiché kroky, ktoré sa prikrádajú zozadu, budete mať pocit, že ste priamo uprostred akcie.

    Pripravený na hry. VRR a nízke oneskorenie vstupu na akejkoľvek konzole.

    Pripravený na hry. VRR a nízke oneskorenie vstupu na akejkoľvek konzole.

    S rozhraním HDMI VRR, ktoré zaistí rýchlu odozvu pri hraní a plynulú grafiku, vyťažíte zo svojej konzoly maximum. Nastavenie nízkeho vstupného oneskorenia sa spustí automaticky po zapnutí konzoly. Herný režim Ambilight ešte zvýši napätie.

    Bezproblémové pripojenie k inteligentným domácim sieťam.

    Bezproblémové pripojenie k inteligentným domácim sieťam.

    Bezproblémová kompatibilita s funkciami Matter a Control4 znamená, že tento televízor Ambilight 4K môžete ľahko integrovať do existujúcej inteligentnej domácej siete.

    Diaľkové ovládanie z recyklovaného plastu. Ekologické balenie.

    Tento televízor s funkciou Ambilight má elegantný, nenápadný vzhľad a funkciu Ambilight môžete použiť ako okamžité náladové osvetlenie pri vypnutých obrazovkách. Diaľkový ovládač televízora využíva recyklovaný plast, náš obal používa recyklovaný kartón s certifikátom FSC a letáky sú vytlačené na recyklovanom papieri.

    Tenký televízor s elegantným a atraktívnym dizajnom.

    Tenký televízor s elegantným a atraktívnym dizajnom.

    Kompatibilita s Matter a Control4.

    Kompatibilita s Matter a Control4.

    Technické špecifikácie

    • Ambilight

      Ambilight - vlastnosti
      • Prispôsobujúce sa farbe steny
      • Režim osvetlenia obývacej izby
      • Hudba Ambilight
      • AmbiSleep
      • Budík so simuláciou východu slnka
      • Animácia Ambilight FTI
      Verzia Ambilight
      3-stranný

    • Obraz/Displej

      Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch)
      50  palec
      Diagonálny rozmer obrazovky (metrický)
      126  cm
      Displej
      4K Ultra HD LED
      Rozlíšenie panela
      3840 x 2160
      Obrazový engine
      Pixel Precise Ultra HD

    • Vstupné rozlíšenie displeja

      Rozlíšenie, obnovovacia frekvencia
      • 640 x 480 – -60Hz
      • 576p – -50Hz
      • 720p – -50Hz, 60Hz
      • 1 920 x 1 080p – 24/25/30/50/60 Hz
      • 2560 x 1440 – -60Hz
      • 3 840 x 2 160p – 24/25/30/50/60 Hz

    • Tuner/Príjem/Vysielanie

      Digitálna TV
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Sprievodca TV programom*
      8-dňový elektr. sprievodca programom
      Indikátor sily signálu
      Áno
      Teletext
      1 000-stránkový Hypertext
      Podpora HEVC
      Áno

    • Smart TV

      Aplikácie SmartTV*
      • Netflix
      • YouTube
      • Amazon Prime Video
      • Kanál TITAN
      • Aplikácia NFT*
      • Aplikácia ovládača STB Controller
      OS
      OS TITAN
      Veľkosť pamäte (flash)*
      8 GB

    • Funkcie Smart TV

      Interakcia s používateľom
      Zrkadlenie obrazovky
      Interaktívny TV
      HbbTV
      Hlasový asistent*
      Zabudovaný asistent Alexa od spoločnosti Amazon
      Zážitok Smart Home
      • Funguje s asistentom Amazon Alexa
      • Funguje s asistentom Google
      • MATTER
      • Zabudovaný asistent Alexa od spoločnosti Amazon

    • Multimediálne aplikácie

      Formáty prehrávania videa
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Formáty prehrávania hudby
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Podporované formáty titulkov
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Formáty prehrávania obrázkov
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Zvuk

      Výstupný výkon (RMS)
      20 W
      Konfigurácia reproduktorov
      2 reproduktory s úplným rozsahom a výkonom 10 W
      Kodek
      • zvuk Dolby Digital
      • Dolby Atmos
      • DTS:X
      Zlepšenie kvality zvuku
      • Zlepšenie basov Dolby
      • Čisté dialógy
      • Zvuk s umelou inteligenciou
      • A.I. (umelá inteligencia) EQ
      • Vyrovnávanie hlasitosti Dolby
      • Nočný režim
      • Prispôsobenie zvuku

    • Pripojiteľnosť

      Počet pripojení HDMI
      3
      Funkcie HDMI
      • 4K
      • Audio Return Channel
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Prepojenie cez diaľkové ovládanie
      • Systémové ovládanie zvuku
      • Pohotovostný režim systému
      • Prehrávanie jedným dotykom
      Počet konektorov USB
      2
      Bezdrôtové pripojenie
      Wi-Fi 802.11n, 2 x 2, jednopásmové
      HDCP 2.3
      Áno na všetkých konektoroch HDMI
      HDMI ARC
      Áno, na HDMI1
      Funkcie HDMI 2.1
      • eARC v HDMI 1
      • Podpora eARC/VRR/ALLM
      EasyLink 2,0
      • HDMI-CEC pre TV/SB Philips
      • Externé nastavenie prostredníctvom používateľského rozhrania TV

    • Podporované HDMI video funkcie

      Hranie
      • ALLM
      • HDMI VRR
      HDR
      • HLG
      • HDR10
      • Kompatibilný s formátom HDR10+

    • Energetická karta EÚ

      Registračné čísla EPREL
      1960010
      Energetická trieda pre SDR
      E
      Energetické nároky režimu prevádzky pre SDR
      45 kWh/1000 h  Kwh/1000 h
      Energetická trieda pre HDR
      G
      Príkon v režime zapnutia pre HDR
      78 kWh/1000 h  Kwh/1000 h
      Spotreba energie v režime vypnutia
      n.a.
      Pohotovostný režim pripojený k sieti
      2,0  W
      Použitá panelová technológia
      LED LCD

    • Príkon

      Napájanie zo siete
      AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
      Spotr. energie v pohotovostnom stave
      menej ako 0,5 W
      Funkcie úspory energie
      • Časovač automatického vypnutia
      • Vypnutie obrazu (pre rádio)
      • Režim Eko
      • Svetelný snímač

    • Príslušenstvo

      Dodávané príslušenstvo
      • Diaľkové ovládanie
      • Dve batérie AAA
      • Podstavec na stôl
      • Sieťový napájací kábel
      • Rýchla užívateľská príručka
      • Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami

    • Dizajn

      Farby TV
      Čierny matný rám
      Konštrukcia stojana
      Čierne nožičky

    • Rozmery

      Vzdialenosť medzi 2 stojanmi
      810  mm
      Kompatibilné s nástennými držiakmi
      200 x 100 mm
      Televízor bez stojana (Š x V x H)
      1111 x 649 x 88 mm
      Televízor so stojanom (Š x V x H)
      1111 x 674 x 255 mm
      Kartónov balenie (Š x V x H)
      1240 x 785 x 150 mm
      Hmotnosť televízora bez stojana
      8,2 kg
      Hmotnosť televízora so stojanom
      8,4 kg
      Hmotnosť vrátane balenia
      10,0 kg

    Badge-D2C

    Získajte podporu pre tento produkt

    Nájdite tipy k produktom, časté otázky, používateľské príručky a informácie o bezpečnosti a zhode.

    Odporúčané produkty

    Aktuálne prezerané produkty

    Hodnotenie

    Staňte sa prvým, kto zrecenzuje túto položku

    • Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.
    • Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
    • Dostupnosť aplikácie Smart TV sa líši v závislosti od modelu televízora a krajiny. Bližšie informácie nájdete na adrese: www.philips.com/smarttv
    • Aplikácia Philips TV Remote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, operátora a krajiny, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: www.philips.com/TVRemoteapp
    • Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
    • Vyžaduje sa predplatné služby Netflix. Podlieha podmienkam, ktoré nájdete na adrese https://www.netflix.com
    • Služba Amazon Prime je dostupná vo vybraných jazykoch a krajinách.
    • Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá a obchodné značky spoločnosti Amazon.com, Inc. a jej dcérskych spoločností. Amazon Alexa je k dispozícii vo vybraných jazykoch a krajinách.
    • Tlačidlo mediálnych služieb obsahu Over-the-top na diaľkovom ovládači sa bude v jednotlivých krajinách líšiť. Pozrite si skutočný produkt v balení.
    • Asistent Google je k dispozícii v rôznych jazykoch a krajinách podľa typu produktu.
    • Služba aplikácie HBO Max bude k dispozícii do augusta 2024.
    • Matter/Control4: táto funkcia bude k dispozícii v roku 2024 prostredníctvom aktualizácie softvéru.

    Hľadáte niečo iné?

    Prihláste sa na odber noviniek

    * Toto pole je povinné

    10% zľava

    Exkluzívne predajné akcie a kupóny

    Tipy a triky

    *
    Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.
    Čo to znamená?

    Výhody 
    MyPhilips

    Rozšírená záruka na vybrané produkty

    Ľahký prístup k produktovej podpore

    Prednostné informácie o novinkách

    Registrujte sa teraz

    Kliknutím na odkaz opustíte oficiálnu webovú stránku Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Akékoľvek odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré sa môžu objaviť na tejto stránke, sú poskytované len pre vaše pohodlie a v žiadnom prípade nepredstavujú žiadnu príslušnosť alebo podporu informácií poskytovaných na týchto prepojených webových stránkach. Spoločnosť Philips neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky akéhokoľvek druhu v súvislosti s akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán alebo informáciami na nich obsiahnutými.

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Naša lokalita sa najlepšie zobrazuje v najnovšej verzii prehľadávača Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox.