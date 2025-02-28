50PUS8010/12
Nechajte sa pohltiť funkciou Ambilight
Zoznámte sa s televízorom s funkciou Ambilight. Inteligentný televízor s operačným systémom Titan a dokonalosťou európskeho dizajnu. Sledujte všetky filmy, relácie a šport rýchlo a s vynikajúcou kvalitou obrazu. Ponorte sa do farieb, svetla a 3D zvuku ako v kine.Zobraziť všetky výhody
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Vďaka integrovaným svetlám LED, ktoré reagujú na každú scénu, vás Ambilight vtiahne do sveta farieb. Všetka vaša zábava prekročí hranice obrazovky a vtiahne vás hlbšie do daného okamihu. Kto raz vyskúša, už nikdy nebude chcieť televízor bez tejto funkcie.
Priblížte sa. Ponorte sa do detailov. Spoznajte presnosť obrazu s rozlíšením 4K, ktorá presahuje hranice predstaviteľného. Vďaka obrazovke s technológiou Pixel Precise Ultra HD, ktorá zabezpečuje ostrosť a realistické detaily, je každý okamih naplnený úchvatnými zážitkami.
Očakávajte viac detailov. Zlepšená kvalita obrazu snímku po snímke. Vďaka väčšiemu dôrazu na farby a kontrast sú aj tie najtmavšie momenty a najjasnejšie scény zreteľnejšie.
Vďaka technológii Dolby Atmos, s ktorou zvuk znie presne tak, ako to režisér zamýšľal, a DTS:X na vytvorenie 3D zvukových zážitkov máte pocit, akoby ste tam naozaj boli. Pridanie tejto ďalšej dimenzie zvuku prináša do vášho domova pohlcujúcejší zážitok.
Platforma Philips Smart TV Titan OS prináša všetko, čo radi sledujete, a navyše rýchlo. Od samostatných dielov po celé seriály a od dokumentov až po drámy – všetko, čo chcete, je k dispozícii jediným stlačením tlačidla. Bez ohľadu na to, čo chcete sledovať, všetky najlepšie aplikácie na streamovanie môžete mať ľahko na dosah.
Kompatibilita so štandardom Matter Smart Home prináša bezproblémovú integráciu do existujúcej inteligentnej domácej siete. Ak chcete televízor ovládať z aplikácie Matter Smart Home alebo pomocou služieb hlasového ovládania, jednoducho stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači a hovorte. Stmievajte svetlá. Nastavte si termostat. Dokonca zapnite televízor Philips s funkciou Ambilight. To všetko jediným príkazom. Televízor je kompatibilný aj so zariadeniami s podporou asistenta Alexa a Apple AirPlay.
Zvoľte si väčšiu verziu. Zvoľte si menšiu verziu. Vyberte si televízor, ktorý sa dokonale prispôsobí vašim potrebám. Neuveriteľný rad 8000 zahŕňa modely od malej 43" obrazovky až po 65" televízor, aby ste si mohli pre seba vybrať ten najvhodnejší.
Stojan s nožičkami po okrajoch. Tenký rám. Televízor LED s rozlíšením 4K. To je kvalita európskeho dizajnu. Rýchly a ľahko vyhľadateľný obsah vďaka operačnému systému Titan. Každý malý detail bol starostlivo zvolený, a to vrátane diaľkového ovládania z recyklovaného plastu a recyklovaného balenia s certifikáciou FSC, v ktorom sa výrobok dodáva.
Vnímajte každé slovo presne. Funkcia zosilnenia hlasu umožňuje poslucháčom zvýšiť alebo znížiť hlasitosť dialógov bez akéhokoľvek vplyvu na zvuk v pozadí. Vďaka tomu vám teraz neunikne ani jeden moment, pretože každá vyslovená veta zaznie s väčšou čistotou.
Rozhranie HDMI 2.1 a funkcia VRR vám pomôžu vyťažiť z konzoly to najlepšie, takže si užijete rýchlejšie hranie a plynulejšiu grafiku. Vďaka nastaveniu nízkeho vstupného oneskorenia, ktoré sa automaticky zapne po zapnutí konzoly, budete vždy pripravení na vyššiu úroveň hrania.
Ambilight
Obraz/Displej
Vstupné rozlíšenie displeja
Tuner/Príjem/Vysielanie
Smart TV
Funkcie Smart TV
Multimediálne aplikácie
Zvuk
Pripojiteľnosť
Podporované HDMI video funkcie
Energetická karta EÚ
Príkon
Príslušenstvo
Dizajn
Rozmery
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Naša lokalita sa najlepšie zobrazuje v najnovšej verzii prehľadávača Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox.