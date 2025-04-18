Prehľadávať výrazy

  Televízor s funkciou Ambilight s integrovaným asistentom Google.
    Energy Label Europe E energetický štítok
    Ak chcete získať viac informácií, stiahnite si energetický štítok (PDF 197.0KB)

    LED Televízor s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K

    50PUS8100/12

    Celkové hodnotenie / 5
    Televízor s funkciou Ambilight s integrovaným asistentom Google.

    Predstavujeme televízor s funkciou Ambilight – v ktorom sa úžasné vizuálne efekty stretávajú s neprekonateľnou zábavou. S týmto televízorom Google s rozlíšením 4K už nemusíte donekonečna vyhľadávať – stačí požiadať asistenta Google, aby našiel váš obľúbený film, reláciu alebo šport. Potom sa pohodlne usaďte a vychutnávajte si zážitok

    K dispozícii:

    LED Televízor s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K

    Televízor s funkciou Ambilight s integrovaným asistentom Google.

    • 126 cm (50”) televízor AMBILIGHT
    • LED s rozlíšením 4K
    • HDR10+
    • Dolby Atmos a DTS:X
    Existujú obyčajné televízory. No potom sú tu televízory s funkciou Ambilight

    Existujú obyčajné televízory. No potom sú tu televízory s funkciou Ambilight

    Vďaka integrovaným svetlám LED, ktoré reagujú na každú scénu, vás Ambilight vtiahne do sveta farieb. Všetka vaša zábava prekročí hranice obrazovky a vtiahne vás hlbšie do daného okamihu. Kto raz vyskúša, už nikdy nebude chcieť televízor bez tejto funkcie.

    Živé okamihy. Ostrejšie scény.

    Živé okamihy. Ostrejšie scény.

    Priblížte sa. Ponorte sa do detailov. Spoznajte presnosť obrazu s rozlíšením 4K, ktorá presahuje hranice predstaviteľného. Vďaka obrazovke s technológiou Pixel Precise Ultra HD, ktorá zabezpečuje ostrosť a realistické detaily, je každý okamih naplnený úchvatnými zážitkami.

    Úžasné farby a kontrast vďaka technológii HDR10+

    Úžasné farby a kontrast vďaka technológii HDR10+

    Očakávajte viac detailov. Zlepšená kvalita obrazu snímku po snímke. Vďaka väčšiemu dôrazu na farby a kontrast sú aj tie najtmavšie momenty a najjasnejšie scény zreteľnejšie.

    Obklopte sa zvukom Dolby Atmos a DTS:X

    Obklopte sa zvukom Dolby Atmos a DTS:X

    Vďaka technológii Dolby Atmos, s ktorou zvuk znie presne tak, ako to režisér zamýšľal, a DTS:X na vytvorenie 3D zvukových zážitkov máte pocit, akoby ste tam naozaj boli. Pridanie tejto ďalšej dimenzie zvuku prináša do vášho domova pohlcujúcejší zážitok.

    Zábava, ktorú máte radi, s malou pomocou spoločnosti Google.

    Zábava, ktorú máte radi, s malou pomocou spoločnosti Google.

    Čo chcete sledovať? Služba Google TV spája filmy, relácie a ďalšie programy z rôznych aplikácií a predplatných – a organizuje ich len pre vás. Dostanete návrhy na základe toho, čo sa vám páči, a môžete dokonca použiť aplikáciu Google TV v telefóne na zostavenie zoznamu sledovaných programov na cestách.

    Kompatibilný s hlasovými asistentmi a Apple AirPlay*

    Kompatibilný s hlasovými asistentmi a Apple AirPlay*

    Môžete si vybrať, ktorého hlasového asistenta budete používať! Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo Google Assistant a pomocou hlasu môžete vyhľadávať filmy a relácie, získavať odporúčania, ovládať kompatibilné inteligentné domáce zariadenia a mnoho ďalšieho. Alebo ovládajte televízor pomocou zariadení s podporou asistenta Alexa. Bez námahy streamujte obsah na televízor zo zariadení iPhone, iPad alebo Mac. Sledujte filmy z aplikácií. Zdieľajte fotografie s priateľmi v miestnosti.*

    Vyberte si veľkosť

    Vyberte si veľkosť

    Zvoľte si väčšiu verziu. Zvoľte si menšiu verziu. Vyberte si televízor, ktorý sa dokonale prispôsobí vašim potrebám. Neuveriteľný rad 8000 zahŕňa modely od malej 43" obrazovky až po 65" televízor, aby ste si mohli pre seba vybrať ten najvhodnejší.

    Európsky prístup k dizajnu

    Hranatý stojan, elegantný tenký rám – to je európsky dizajn v tej najlepšej forme. Nastavte si Ambilight na režim Lounge, ktorý vašu miestnosť naplní farbami, zatiaľ čo televízor spí. Diaľkový ovládač je navyše vyrobený z recyklovaného plastu a obal z kartónu s certifikátom FSC. Vložené letáky sú taktiež starostlivo spracované a vytlačené na recyklovanom papieri.

    Technické špecifikácie

    • Ambilight

      Ambilight - vlastnosti
      • Ambilight Suite
      • Herný režim
      • Prispôsobujúce sa farbe steny
      • Režim osvetlenia obývacej izby
      Verzia Ambilight
      3-stranný

    • Obraz/Displej

      Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch)
      50  palec
      Diagonálny rozmer obrazovky (metrický)
      126  cm
      Displej
      4K Ultra HD LED
      Rozlíšenie panela
      3840 x 2160p
      Obrazový engine
      Pixel Precise Ultra HD
      Dokonalejšie zobrazenie
      • Micro Dimming
      • Ultra vysoké rozlíšenie
      • Natural Motion
      • Crystal Clear
      • Osobné
      • Domáce kino
      • ECO
      • Movie (Film)
      • Hra
      • Monitor

    • Vstupné rozlíšenie displeja

      Rozlíšenie, obnovovacia frekvencia
      640 x 480 – 60 Hz,576p – 50 Hz,720p – 50/60 Hz,1920 x 1080p –24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz,3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

    • Tuner/Príjem/Vysielanie

      Digitálna TV
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Indikátor sily signálu
      Áno
      Teletext
      1 000-stránkový Hypertext
      Podpora HEVC
      Áno

    • Smart TV

      Aplikácie SmartTV*
      • Disney+
      • Apple TV
      • Netflix*
      • YouTube
      • Amazon Prime Video
      • Aplikácia NFT*
      • WhaleFit
      OS
      Google TV™
      Veľkosť pamäte (flash)*
      16 GB

    • Funkcie Smart TV

      Interaktívny TV
      HbbTV
      Hlasový asistent*
      • Diaľkové ovládanie s mikrofónom
      • Vstavaný Asistent Google
      • Funguje s Alexa
      Zážitok Smart Home
      • MATTER
      • Control4
      • Funguje s Apple Home
      Herný ovládací panel
      Gamebar 2.0
      Podpora TTS
      Áno

    • Multimediálne aplikácie

      Formáty prehrávania videa
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Formáty prehrávania hudby
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Podporované formáty titulkov
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Formáty prehrávania obrázkov
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Zvuk

      Audio
      2,0-kanálový
      Výstupný výkon (RMS)
      20 W
      Konfigurácia reproduktorov
      2 reproduktory s úplným rozsahom a výkonom 10 W
      Kodek
      • Dolby Atmos
      • DTS:X
      • zvuk Dolby Digital
      Zlepšenie kvality zvuku
      • Režim AI
      • Originálny
      • Zábava
      • Hudba
      • Priestorová hudba
      • Dialóg
      • Osobné
      • Všetky zvukové štýly
      • Čisté dialógy
      • Prispôsobenie zvuku
      • Režim AVL
      • Nočný režim
      Zvukový engine
      Základný zvukový motor
      Hlavný reproduktor
      Úplný rozsah s Bass Reflex (FR01A)

    • Pripojiteľnosť

      Počet pripojení HDMI
      3
      Funkcie HDMI
      • Audio Return Channel
      • 4K
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Prepojenie cez diaľkové ovládanie
      • Systémové ovládanie zvuku
      • Pohotovostný režim systému
      • Jednodotykové prehrávanie (automatické prebudenie)
      Počet konektorov USB
      2
      Bezdrôtové pripojenie
      • Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dvojpásmové
      • Bluetooth 5.0
      • Funguje s Apple AirPlay
      • Google Fast Pair
      HDCP 2.3
      Áno na všetkých konektoroch HDMI
      HDMI ARC
      Áno, na HDMI3
      Funkcie HDMI 2.1
      • Podpora eARC/VRR/ALLM
      • eARC v HDMI 3
      EasyLink 2,0
      • Externé nastavenie prostredníctvom používateľského rozhrania TV
      • HDMI-CEC pre TV/SB Philips

    • Podporované HDMI video funkcie

      Hranie
      • ALLM
      • HDMI VRR
      HDR
      • HLG
      • HDR10
      • Kompatibilný s formátom HDR10+

    • Energetická karta EÚ

      Registračné čísla EPREL
      2361288
      Energetická trieda pre SDR
      E
      Energetické nároky režimu prevádzky pre SDR
      53  Kwh/1000 h
      Energetická trieda pre HDR
      G
      Príkon v režime zapnutia pre HDR
      72  Kwh/1000 h
      Spotreba energie v režime vypnutia
      n.a.
      Pohotovostný režim pripojený k sieti
      2,0  W
      Použitá panelová technológia
      LED LCD

    • Príkon

      Napájanie zo siete
      AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
      Spotr. energie v pohotovostnom stave
      menej ako 0,5 W

    • Príslušenstvo

      Dodávané príslušenstvo
      • Dve batérie AAA
      • Stručná príručka spustenia
      • Bezpečnostné pokyny a právne ustanovenia
      • Podstavec na stôl
      • Diaľkové ovládanie
      • Sieťový napájací kábel

    • Dizajn

      Farby TV
      Kovový čierny rám
      Konštrukcia stojana
      Čierne nožičky

    • Rozmery

      Vzdialenosť medzi 2 stojanmi
      810  mm
      Kompatibilné s nástennými držiakmi
      200 x 100 mm
      Televízor bez stojana (Š x V x H)
      1111 x 649 x 88 mm
      Televízor so stojanom (Š x V x H)
      1111 x 674 x 255 mm
      Kartónov balenie (Š x V x H)
      1240 x 800 x 150 mm
      Hmotnosť televízora bez stojana
      8,23 kg
      Hmotnosť televízora so stojanom
      8,39 kg
      Hmotnosť vrátane balenia
      11,61 kg

    • Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.
    • Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
    • Dostupnosť aplikácie Smart TV sa líši v závislosti od modelu televízora a krajiny. Bližšie informácie nájdete na adrese: www.philips.com/smarttv
    • Aplikácia Philips TV Remote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, operátora a krajiny, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: www.philips.com/TVRemoteapp
    • Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
    • Vyžaduje sa predplatné služby Netflix. Podlieha podmienkam, ktoré nájdete na adrese https://www.netflix.com
    • Služba Amazon Prime je dostupná vo vybraných jazykoch a krajinách.
    • Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá a obchodné značky spoločnosti Amazon.com, Inc. a jej dcérskych spoločností. Amazon Alexa je k dispozícii vo vybraných jazykoch a krajinách.
    • Tlačidlo mediálnych služieb obsahu Over-the-top na diaľkovom ovládači sa bude v jednotlivých krajinách líšiť. Pozrite si skutočný produkt v balení.
    • Asistent Google je k dispozícii v rôznych jazykoch a krajinách podľa typu produktu.
    • Rozsah služieb hlasového ovládania prostredníctvom televízora sa líši v závislosti od krajiny a jazyka. Najnovšie informácie získate od nášho oddelenia starostlivosti o zákazníkov.
    • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit a iOS sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc., registrovanými v Spojených štátoch a iných krajinách a regiónoch. IOS je ochrannou známkou alebo registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Cisco v Spojených štátoch a iných krajinách a používa sa v rámci licencie.
    • Google TV je názov softvérového zážitku tohto zariadenia a ochranná známka spoločnosti Google LLC.
    • Google TV je názov softvérového zážitku tohto zariadenia a ochranná známka spoločnosti Google LLC. YouTube, OK Google a ďalšie známky sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
    • Dostupnosť aplikácií Apple TV a Apple TV+ sa môže líšiť v závislosti od krajiny alebo regiónu, pozrite si stránky podpory Google Play a Apple Inc.

