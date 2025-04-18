Televízor s funkciou Ambilight s integrovaným asistentom Google.
Predstavujeme televízor s funkciou Ambilight – v ktorom sa úžasné vizuálne efekty stretávajú s neprekonateľnou zábavou. S týmto televízorom Google s rozlíšením 4K už nemusíte donekonečna vyhľadávať – stačí požiadať asistenta Google, aby našiel váš obľúbený film, reláciu alebo šport. Potom sa pohodlne usaďte a vychutnávajte si zážitok
LED Televízor s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K
126 cm (50”) televízor AMBILIGHT
LED s rozlíšením 4K
HDR10+
Dolby Atmos a DTS:X
Existujú obyčajné televízory. No potom sú tu televízory s funkciou Ambilight
Vďaka integrovaným svetlám LED, ktoré reagujú na každú scénu, vás Ambilight vtiahne do sveta farieb. Všetka vaša zábava prekročí hranice obrazovky a vtiahne vás hlbšie do daného okamihu. Kto raz vyskúša, už nikdy nebude chcieť televízor bez tejto funkcie.
Živé okamihy. Ostrejšie scény.
Priblížte sa. Ponorte sa do detailov. Spoznajte presnosť obrazu s rozlíšením 4K, ktorá presahuje hranice predstaviteľného. Vďaka obrazovke s technológiou Pixel Precise Ultra HD, ktorá zabezpečuje ostrosť a realistické detaily, je každý okamih naplnený úchvatnými zážitkami.
Úžasné farby a kontrast vďaka technológii HDR10+
Očakávajte viac detailov. Zlepšená kvalita obrazu snímku po snímke. Vďaka väčšiemu dôrazu na farby a kontrast sú aj tie najtmavšie momenty a najjasnejšie scény zreteľnejšie.
Obklopte sa zvukom Dolby Atmos a DTS:X
Vďaka technológii Dolby Atmos, s ktorou zvuk znie presne tak, ako to režisér zamýšľal, a DTS:X na vytvorenie 3D zvukových zážitkov máte pocit, akoby ste tam naozaj boli. Pridanie tejto ďalšej dimenzie zvuku prináša do vášho domova pohlcujúcejší zážitok.
Zábava, ktorú máte radi, s malou pomocou spoločnosti Google.
Čo chcete sledovať? Služba Google TV spája filmy, relácie a ďalšie programy z rôznych aplikácií a predplatných – a organizuje ich len pre vás. Dostanete návrhy na základe toho, čo sa vám páči, a môžete dokonca použiť aplikáciu Google TV v telefóne na zostavenie zoznamu sledovaných programov na cestách.
Kompatibilný s hlasovými asistentmi a Apple AirPlay*
Môžete si vybrať, ktorého hlasového asistenta budete používať! Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo Google Assistant a pomocou hlasu môžete vyhľadávať filmy a relácie, získavať odporúčania, ovládať kompatibilné inteligentné domáce zariadenia a mnoho ďalšieho. Alebo ovládajte televízor pomocou zariadení s podporou asistenta Alexa. Bez námahy streamujte obsah na televízor zo zariadení iPhone, iPad alebo Mac. Sledujte filmy z aplikácií. Zdieľajte fotografie s priateľmi v miestnosti.*
Vyberte si veľkosť
Zvoľte si väčšiu verziu. Zvoľte si menšiu verziu. Vyberte si televízor, ktorý sa dokonale prispôsobí vašim potrebám. Neuveriteľný rad 8000 zahŕňa modely od malej 43" obrazovky až po 65" televízor, aby ste si mohli pre seba vybrať ten najvhodnejší.
Európsky prístup k dizajnu
Hranatý stojan, elegantný tenký rám – to je európsky dizajn v tej najlepšej forme. Nastavte si Ambilight na režim Lounge, ktorý vašu miestnosť naplní farbami, zatiaľ čo televízor spí. Diaľkový ovládač je navyše vyrobený z recyklovaného plastu a obal z kartónu s certifikátom FSC. Vložené letáky sú taktiež starostlivo spracované a vytlačené na recyklovanom papieri.
Technické špecifikácie
Ambilight
Ambilight - vlastnosti
Ambilight Suite
Herný režim
Prispôsobujúce sa farbe steny
Režim osvetlenia obývacej izby
Verzia Ambilight
3-stranný
Obraz/Displej
Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch)
50
palec
Diagonálny rozmer obrazovky (metrický)
126
cm
Displej
4K Ultra HD LED
Rozlíšenie panela
3840 x 2160p
Obrazový engine
Pixel Precise Ultra HD
Dokonalejšie zobrazenie
Micro Dimming
Ultra vysoké rozlíšenie
Natural Motion
Crystal Clear
Osobné
Domáce kino
ECO
Movie (Film)
Hra
Monitor
Vstupné rozlíšenie displeja
Rozlíšenie, obnovovacia frekvencia
640 x 480 – 60 Hz,576p – 50 Hz,720p – 50/60 Hz,1920 x 1080p –24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz,3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz
