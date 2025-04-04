55OLED810/12
Neuveriteľný realizmus. Nádherný dizajn.
Tento sofistikovaný televízor OLED s funkciou Ambilight necháva krásu plynúť. Od minimalistického dizajnu a realistického obrazu až po prekvapivý filmový zvuk vás uchvátia. Vďaka pohlcujúcej funkcii Ambilight sa všetko zdá byť väčšie a viac... úžasné!Zobraziť všetky výhody
Televízory s funkciou Ambilight sú jediné televízory s integrovanými LED svetlami na zadnej strane, ktoré reagujú na to, čo sledujete, a ponoria vás do vyžarovania farebného svetla. Zmení všetko: televízor sa bude zdať väčší a vtiahne vás hlbšie do obľúbených športov, filmov, hudby a hier.
Realistický obraz tohto jasného televízora OLED vyzerá vždy vynikajúco, aj keď sa naň pozeráte pod uhlom. Akékoľvek zmeny okolitého osvetlenia v miestnosti sa automaticky kompenzujú: nech sledujete čokoľvek, čierna farba vyzerá čierna (nie sivá) a aj tie najmenšie detaily vystupujú z tieňov a svetlých oblastí. Podporované sú všetky hlavné formáty HDR.
Procesor P5 od spoločnosti Philips s umelou inteligenciou vám zabezpečí taký realistický obraz, až budete mať pocit, že doňho môžete vstúpiť. Algoritmus umelej inteligencie s hĺbkovým učením spracúva obrazy podobne ako ľudský mozog. Nech sledujete čokoľvek, získate živé detaily a kontrast, bohaté farby a plynulý pohyb.
Drž sa na kraji sedadla! So zabudovanou technológiou Dolby Vision uvidíte obraz, ktorý chcel vidieť režisér, už žiadne sklamanie zo scén, ktoré sú príliš tmavé na to, aby ste ich rozoznali! Od filmov po hry, pozdravte každý nádherný detail.
Kompatibilita s technológiami Dolby Atmos a DTS:X posúva zvuk tohto televízora na inú úroveň, a to v akejkoľvek miestnosti. Najnovšie filmy, najnovšie hry, najväčšie športové podujatia: vďaka zvukovým efektom umiestneným v priestore nad vami a okolo vás budete mať pocit, že ste priamo uprostred diania.
Vďaka integrovanému nástroju IntelliSound Engine môže váš televízor s funkciou Ambilight využívať umelú inteligenciu, aby vám poskytol najlepší možný zvuk! Či už ide o seriály a filmy, hudbu alebo obsah náročný na reč, ako sú správy, televízor automaticky optimalizuje nastavenia. Nechcete používať umelú inteligenciu? Prednastavené zvukové štýly môžete vybrať aj manuálne alebo si nastavenia prispôsobiť sami.
Čo chcete sledovať? Služba Google TV spája filmy, relácie a ďalšie programy z rôznych aplikácií a predplatných – a organizuje ich len pre vás. Dostanete návrhy na základe toho, čo sa vám páči, a môžete dokonca použiť aplikáciu Google TV v telefóne na zostavenie zoznamu sledovaných programov na cestách.
HDMI 2.1, natívna obnovovacia frekvencia 120 Hz a mimoriadne nízke vstupné oneskorenie. Nezávislá hra alebo titul AAA, tento televízor s funkciou Ambilight vám poskytne parametre, ktoré potrebujete na hranie podľa vašich želaní! Ak chcete získať väčšiu kontrolu, Game Bar 2.0 vám umožní prispôsobiť si spôsob hrania a môžete pripojiť ovládač Bluetooth na hranie v cloude. Hráči počítačových hier si môžu vychutnať aj 144 Hz VRR cez HDMI.
Bezproblémová kompatibilita s funkciou Matter znamená, že tento televízor Ambilight 4K môžete ľahko integrovať do existujúcej inteligentnej domácej siete. Diaľkový ovládač televízora môžete použiť aj na ovládanie satelitného alebo káblového boxu alebo na prebudenie asistenta Google Assistant a televízor je kompatibilný aj so zariadeniami podporujúcimi službu Alexa a Apple AirPlay.
Elegantná bezrámová obrazovka vyzerá sofistikovane v každej miestnosti a funkcia Ambilight vytvára fascinujúce náladové osvetlenie, keď je obrazovka vypnutá. Štíhly kovový diaľkový ovládač televízora sa dobíja bezdrôtovo a má podsvietenie aktivované pohybom. Náš obal z recyklovaného kartónu má certifikát FSC s príbalové letáky sú vytlačené na recyklovanom papieri.
