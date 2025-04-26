Prehľadávať výrazy

    Energy Label Europe F energetický štítok
    Ak chcete získať viac informácií, stiahnite si energetický štítok (PDF 201.0KB)

    OLED Televízor s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K

    77OLED810/12

    Celkové hodnotenie / 5
    Neuveriteľný realizmus. Nádherný dizajn.

    Tento sofistikovaný televízor OLED s funkciou Ambilight necháva krásu plynúť. Od minimalistického dizajnu a realistického obrazu až po prekvapivý filmový zvuk vás uchvátia. Vďaka pohlcujúcej funkcii Ambilight sa všetko zdá byť väčšie a viac... úžasné!

    K dispozícii:

    OLED Televízor s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K

    Neuveriteľný realizmus. Nádherný dizajn.

    • 194 cm (77”) Ambilight tv
    • 4K OLED. 144 Hz
    • P5 AI perfect picture engine
    • Dolby Vision a Dolby Atmos
    Ponorte sa do toho, čo máte radi. Televízor s funkciou Ambilight

    Ponorte sa do toho, čo máte radi. Televízor s funkciou Ambilight

    Televízory s funkciou Ambilight sú jediné televízory s integrovanými LED svetlami na zadnej strane, ktoré reagujú na to, čo sledujete, a ponoria vás do vyžarovania farebného svetla. Zmení všetko: televízor sa bude zdať väčší a vtiahne vás hlbšie do obľúbených športov, filmov, hudby a hier.

    Jasný OLED displej. Realistický obraz pri akomkoľvek svetle

    Jasný OLED displej. Realistický obraz pri akomkoľvek svetle

    Realistický obraz tohto jasného televízora OLED vyzerá vždy vynikajúco, aj keď sa naň pozeráte pod uhlom. Akékoľvek zmeny okolitého osvetlenia v miestnosti sa automaticky kompenzujú: nech sledujete čokoľvek, čierna farba vyzerá čierna (nie sivá) a aj tie najmenšie detaily vystupujú z tieňov a svetlých oblastí. Podporované sú všetky hlavné formáty HDR.

    Reálny obraz bez ohľadu na to, čo sledujete. Technológia P5 engine s umelou inteligenciou

    Reálny obraz bez ohľadu na to, čo sledujete. Technológia P5 engine s umelou inteligenciou

    Procesor P5 od spoločnosti Philips s umelou inteligenciou vám zabezpečí taký realistický obraz, až budete mať pocit, že doňho môžete vstúpiť. Algoritmus umelej inteligencie s hĺbkovým učením spracúva obrazy podobne ako ľudský mozog. Nech sledujete čokoľvek, získate živé detaily a kontrast, bohaté farby a plynulý pohyb.

    Filmové zobrazenie pre všetko, čo sledujete a hráte

    Filmové zobrazenie pre všetko, čo sledujete a hráte

    Drž sa na kraji sedadla! So zabudovanou technológiou Dolby Vision uvidíte obraz, ktorý chcel vidieť režisér, už žiadne sklamanie zo scén, ktoré sú príliš tmavé na to, aby ste ich rozoznali! Od filmov po hry, pozdravte každý nádherný detail.

    Technológia pohlcujúceho priestorového zvuku

    Technológia pohlcujúceho priestorového zvuku

    Kompatibilita s technológiami Dolby Atmos a DTS:X posúva zvuk tohto televízora na inú úroveň, a to v akejkoľvek miestnosti. Najnovšie filmy, najnovšie hry, najväčšie športové podujatia: vďaka zvukovým efektom umiestneným v priestore nad vami a okolo vás budete mať pocit, že ste priamo uprostred diania.

    Nech sledujete čokoľvek, perfektný zvuk televízora. IntelliSound Engine

    Nech sledujete čokoľvek, perfektný zvuk televízora. IntelliSound Engine

    Vďaka integrovanému nástroju IntelliSound Engine môže váš televízor s funkciou Ambilight využívať umelú inteligenciu, aby vám poskytol najlepší možný zvuk! Či už ide o seriály a filmy, hudbu alebo obsah náročný na reč, ako sú správy, televízor automaticky optimalizuje nastavenia. Nechcete používať umelú inteligenciu? Prednastavené zvukové štýly môžete vybrať aj manuálne alebo si nastavenia prispôsobiť sami.

    Zábava, ktorú máte radi, s malou pomocou spoločnosti Google

    Zábava, ktorú máte radi, s malou pomocou spoločnosti Google

    Čo chcete sledovať? Služba Google TV spája filmy, relácie a ďalšie programy z rôznych aplikácií a predplatných – a organizuje ich len pre vás. Dostanete návrhy na základe toho, čo sa vám páči, a môžete dokonca použiť aplikáciu Google TV v telefóne na zostavenie zoznamu sledovaných programov na cestách.

    Celkové herné riešenie. Vzrušujúca hra pre každého hráča

    Celkové herné riešenie. Vzrušujúca hra pre každého hráča

    HDMI 2.1, natívna obnovovacia frekvencia 120 Hz a mimoriadne nízke vstupné oneskorenie. Nezávislá hra alebo titul AAA, tento televízor s funkciou Ambilight vám poskytne parametre, ktoré potrebujete na hranie podľa vašich želaní! Ak chcete získať väčšiu kontrolu, Game Bar 2.0 vám umožní prispôsobiť si spôsob hrania a môžete pripojiť ovládač Bluetooth na hranie v cloude. Hráči počítačových hier si môžu vychutnať aj 144 Hz VRR cez HDMI.

    Pripojenie k inteligentným domácim sieťam, hlasovým asistentom a ďalším funkciám

    Pripojenie k inteligentným domácim sieťam, hlasovým asistentom a ďalším funkciám

    Bezproblémová kompatibilita s funkciou Matter znamená, že tento televízor Ambilight 4K môžete ľahko integrovať do existujúcej inteligentnej domácej siete. Diaľkový ovládač televízora môžete použiť aj na ovládanie satelitného alebo káblového boxu alebo na prebudenie asistenta Google Assistant a televízor je kompatibilný aj so zariadeniami podporujúcimi službu Alexa a Apple AirPlay.

    Dômyselný dizajn. Zodpovedný obal

    Elegantná bezrámová obrazovka vyzerá sofistikovane v každej miestnosti a funkcia Ambilight vytvára fascinujúce náladové osvetlenie, keď je obrazovka vypnutá. Štíhly kovový diaľkový ovládač televízora sa dobíja bezdrôtovo a má podsvietenie aktivované pohybom. Náš obal z recyklovaného kartónu má certifikát FSC s príbalové letáky sú vytlačené na recyklovanom papieri.

    Technické špecifikácie

    • Ambilight

      Ambilight - vlastnosti
      • Ambilight Suite
      • Herný režim
      • Režim hudby
      • Prispôsobujúce sa farbe steny
      Verzia Ambilight
      3-stranný

    • Obraz/Displej

      Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch)
      77  palec
      Diagonálny rozmer obrazovky (metrický)
      194  cm
      Displej
      OLED s rozlíšením 4K Ultra HD
      Rozlíšenie panela
      3840 x 2160p
      Prirodzená obnovovacia frekvencia
      144  Hz
      Obrazový engine
      P5 AI Perfect Picture Engine
      Dokonalejšie zobrazenie
      • Automatický film a režim Filmár
      • Calman
      • Príprava na Calman Autocal a manuálna kalibrácia
      • Crystal Clear
      • ECO
      • Režim Filmár
      • Hra
      • Domáce kino
      • Zabudované MEMC/FRC
      • Micro Dimming Perfect
      • Monitor
      • Osobné
      • Perfect Natural Motion
      Variabilná obnovovacia frekvencia
      144 Hz

    • Vstupné rozlíšenie displeja

      Rozlíšenie, obnovovacia frekvencia
      576p − 50 Hz, 645 x 480 − 60 Hz, 720p − 50/60 Hz, 1920 x 1080p v 24/25/30/50/ 60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 − 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p − 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

    • Tuner/Príjem/Vysielanie

      Digitálna TV
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Indikátor sily signálu
      Áno
      Teletext
      1 000-stránkový Hypertext
      Podpora HEVC
      Áno

    • Smart TV

      Aplikácie SmartTV*
      • Amazon Prime Video
      • Apple TV
      • Disney+
      • Netflix*
      • Aplikácia NFT*
      • YouTube
      OS
      Google TV™
      Veľkosť pamäte (flash)*
      32 GB

    • Funkcie Smart TV

      Interaktívny TV
      HbbTV
      Hlasový asistent*
      • Diaľkové ovládanie s mikrofónom
      • Funguje s Alexa
      • Ahoj, Google
      Zážitok Smart Home
      • Control4
      • MATTER
      • Funguje s Apple Home
      Herný ovládací panel
      Gamebar 2.0
      Podpora TTS
      Áno

    • Multimediálne aplikácie

      Formáty prehrávania videa
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Formáty prehrávania hudby
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Podporované formáty titulkov
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Formáty prehrávania obrázkov
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Zvuk

      Audio
      2.1-kanálová konfigurácia
      Výstupný výkon (RMS)
      Výstupný výkon: 70 W (RMS)
      Konfigurácia reproduktorov
      4 x stredo-výškový reproduktor s výkonom 10 W, basový reproduktor s výkonom 30 W
      Kodek
      • Dolby Atmos
      • zvuk Dolby Digital
      • DTS:X
      Zlepšenie kvality zvuku
      • A.I. (umelá inteligencia) EQ
      • Režim AI
      • Režim AVL
      • Čisté dialógy
      • Dialóg
      • Dolby Media Intelligence
      • Dolby Atmos
      • Zábava
      • Profil počúvania
      • Hudba
      • Nočný režim
      • Originálny
      • Osobné
      • Priestorová hudba
      Funkcie slúchadiel
      Dolby Atmos pre slúchadlá
      Hlavný reproduktor
      2-pásmový stredný + výškový reproduktor
      Reproduktor
      Triple Ring Balance Quad PR

    • Pripojiteľnosť

      Počet pripojení HDMI
      4
      Funkcie HDMI
      • 4K
      • Audio Return Channel
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Prehrávanie jedným dotykom
      • Prepojenie cez diaľkové ovládanie
      • Systémové ovládanie zvuku
      • Pohotovostný režim systému
      Počet konektorov USB
      2
      Bezdrôtové pripojenie
      • Wi-Fi 802.11ax, 2 x 2, dvojpásmové
      • Bluetooth 5.2
      • Funguje s Apple AirPlay
      HDCP 2.3
      Áno na všetkých konektoroch HDMI
      HDMI ARC
      Áno, na HDMI2
      Funkcie HDMI 2.1
      • eARC v HDMI 2
      • Podpora eARC/VRR/ALLM
      • Prenos údajov pri rýchlosti až 48 Gb/s
      EasyLink 2,0
      • Externé nastavenie prostredníctvom používateľského rozhrania TV
      • HDMI-CEC pre TV/SB Philips

    • Podporované HDMI video funkcie

      HDMI 1/2
      • HDMI 2.1 plná šírka pásma 48 Gbps
      • až do 4K 144 Hz
      Hranie
      • AMD FreeSync Premium
      • ALLM
      • Dolby Vision Game
      • HDMI VRR
      • HGiG
      • Kompatibilná podpora Nvidia G-Sync
      HDMI 3/4
      HDMI 2.0
      HDR
      • Dolby Vision
      • HDR10
      • HDR10+ adaptívne
      • HLG

    • Energetická karta EÚ

      Registračné čísla EPREL
      2295005
      Energetická trieda pre SDR
      F
      Energetické nároky režimu prevádzky pre SDR
      134  Kwh/1000 h
      Energetická trieda pre HDR
      G
      Príkon v režime zapnutia pre HDR
      141  Kwh/1000 h
      Spotreba energie v režime vypnutia
      n.a.
      Pohotovostný režim pripojený k sieti
      2,0  W
      Použitá panelová technológia
      OLED

    • Príkon

      Napájanie zo siete
      AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
      Spotr. energie v pohotovostnom stave
      0,5 W
      Funkcie úspory energie
      • Časovač automatického vypnutia
      • Režim Eko
      • Svetelný snímač
      • Vypnutie obrazu (pre rádio)

    • Príslušenstvo

      Dodávané príslušenstvo
      • 1x kábel USB-C na nabíjanie diaľkového ovládania
      • Sieťový napájací kábel
      • Diaľkové ovládanie s bezdrôtovým nabíjaním
      • Stručná príručka spustenia
      • Bezpečnostné pokyny a právne ustanovenia
      • Podstavec na stôl

    • Dizajn

      Farby TV
      Metalický rám
      Konštrukcia stojana
      Kovový saténový chrómový stojan

    • Rozmery

      Vzdialenosť medzi 2 stojanmi
      801  mm
      Kompatibilné s nástennými držiakmi
      400 x 300 mm
      Televízor bez stojana (Š x V x H)
      1723 x 991 x 79 mm
      Televízor so stojanom (Š x V x H)
      1723 x 1059 x 316 mm
      Kartónov balenie (Š x V x H)
      1950 x 1170 x 200 mm
      Hmotnosť televízora bez stojana
      35,5 kg
      Hmotnosť televízora so stojanom
      36 kg
      Hmotnosť vrátane balenia
      45,1 kg

    • Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.
    • Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
    • Aplikácia Philips TV Remote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, operátora a krajiny, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: www.philips.com/TVRemoteapp
    • Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
    • Vyžaduje sa predplatné služby Netflix. Podlieha podmienkam, ktoré nájdete na adrese https://www.netflix.com
    • Služba Amazon Prime je dostupná vo vybraných jazykoch a krajinách.
    • Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá a obchodné značky spoločnosti Amazon.com, Inc. a jej dcérskych spoločností. Amazon Alexa je k dispozícii vo vybraných jazykoch a krajinách.
    • Tlačidlo mediálnych služieb obsahu Over-the-top na diaľkovom ovládači sa bude v jednotlivých krajinách líšiť. Pozrite si skutočný produkt v balení.
    • Asistent Google je k dispozícii v rôznych jazykoch a krajinách podľa typu produktu.
    • Dostupnosť a funkčnosť služieb hlasového ovládania sa líši v závislosti od krajiny a jazyka.
    • Google TV je názov softvérového zážitku tohto zariadenia a ochranná známka spoločnosti Google LLC.
    • Google TV je názov softvérového zážitku tohto zariadenia a ochranná známka spoločnosti Google LLC. YouTube, OK Google a ďalšie známky sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
    • Dostupnosť aplikácií Apple TV a Apple TV+ sa môže líšiť v závislosti od krajiny alebo regiónu, pozrite si stránky podpory Google Play a Apple Inc.
    • 144 Hz HDMI VRR, G-sync a FreeSync sú dosiahnuteľné pri hraní na počítači pripojenom k televízoru OLED cez HDMI
    • Matter/Control4: táto funkcia bude k dispozícii v roku 2025 prostredníctvom aktualizácie softvéru.
    • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit a iOS sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc., registrovanými v Spojených štátoch a iných krajinách a regiónoch. IOS je ochrannou známkou alebo registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Cisco v Spojených štátoch a iných krajinách a používa sa v rámci licencie.

