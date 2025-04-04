Prehľadávať výrazy

    LED Televízor s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K

    55PUS8200/12

    Inteligentná voľba s technológiou Ambilight

    Ambilight, Smart TV, 4K, Dolby Atmos, Alexa a Matter Smart Home. Dokonca aj zabudovaný mikrofón na diaľku, aby ste jasne počuli svoje príkazy. Poháňaný operačným systémom Titan OS pre jednoduchosť a rýchlosť, tu je na prvom mieste európsky dizajn a bezpečnosť údajov.

    LED Televízor s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K

    Inteligentná voľba s technológiou Ambilight

    • 139 cm (55”) televízor AMBILIGHT
    • LED s rozlíšením 4K
    • HDR10+
    • Dolby Atmos a DTS:X
    Existujú obyčajné televízory. No potom sú tu televízory s funkciou Ambilight

    Existujú obyčajné televízory. No potom sú tu televízory s funkciou Ambilight

    Vďaka integrovaným svetlám LED, ktoré reagujú na každú scénu, vás Ambilight vtiahne do sveta farieb. Všetka vaša zábava prekročí hranice obrazovky a vtiahne vás hlbšie do daného okamihu. Kto raz vyskúša, už nikdy nebude chcieť televízor bez tejto funkcie.

    Živé okamihy. Ostrejšie scény.

    Živé okamihy. Ostrejšie scény.

    Priblížte sa. Ponorte sa do detailov. Spoznajte presnosť obrazu s rozlíšením 4K, ktorá presahuje hranice predstaviteľného. Vďaka obrazovke s technológiou Pixel Precise Ultra HD, ktorá zabezpečuje ostrosť a realistické detaily, je každý okamih naplnený úchvatnými zážitkami.

    Obklopte sa zvukom Dolby Atmos a DTS: X

    Obklopte sa zvukom Dolby Atmos a DTS: X

    Vďaka technológii Dolby Atmos, s ktorou je zvuk presne taký, ako režisér zamýšľal, a DTS:X na vytváranie 3D zvukových zážitkov, budete mať pocit, akoby ste boli priamo v scéne. Pridanie tohto ďalšieho rozmeru zvuku prinesie k vám domov podmanivejší zážitok.

    Titan OS. Uľahčite si to.

    Titan OS. Uľahčite si to.

    Platforma Philips Smart TV Titan OS prináša všetko, čo radi sledujete, a navyše rýchlo. Od samostatných dielov po celé seriály a od dokumentov až po drámy – všetko, čo chcete, je k dispozícii jediným stlačením tlačidla. Bez ohľadu na to, čo chcete sledovať, všetky najlepšie aplikácie na streamovanie môžete mať ľahko na dosah.

    Jednoduché pripojenie k inteligentným domácim sieťam

    Jednoduché pripojenie k inteligentným domácim sieťam

    Kompatibilita so štandardom Matter Smart Home prináša bezproblémovú integráciu do existujúcej inteligentnej domácej siete a mikrofónu na diaľku. Ak chcete televízor ovládať z aplikácie Matter Smart Home alebo pomocou zabudovanej služby Alexa, jednoducho stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači a hovorte. Stmievajte svetlá. Nastavte si termostat. Dokonca zapnite televízor Philips s funkciou Ambilight. To všetko jediným príkazom. Televízor je kompatibilný aj s inteligentnými reproduktormi Google a Apple AirPlay.

    Ovládanie bez diaľkového ovládača

    Ovládanie bez diaľkového ovládača

    Vyjadrite každý svoj príkaz. Zapnite televízor, keď vstúpite do miestnosti. Hovorte so službou Alexa bez toho, aby ste potrebovali diaľkový ovládač. Vďaka zabudovanému mikrofónu na diaľku a ovládaniu hands-free sa môžete pohodlne usadiť, relaxovať a vychutnávať si všetok svoj obľúbený obsah na Smart TV.

    Zvýraznite každé slovo pomocou funkcie zosilnenia hlasu

    Vnímajte každé slovo s presnosťou. Funkcia zosilnenia hlasu umožňuje poslucháčom zvýšiť alebo znížiť hlasitosť dialógov bez akéhokoľvek vplyvu na zvuk v pozadí. Vďaka tomu vám teraz neunikne ani jeden moment, pretože každá vyslovená veta zaznie s väčšou čistotou.

    Pripojenie pripravené na hru

    Rozhranie HDMI 2.0a a funkcia VRR vám pomôžu vyťažiť z konzoly to najlepšie vďaka rýchlejšiemu hraniu a plynulejšej grafike. Vďaka nastaveniu nízkeho vstupného oneskorenia, ktoré sa automaticky zapne po zapnutí konzoly, budete vždy pripravení na vyššiu úroveň hrania.

    Všetky vaše údaje sú v bezpečí

    Ochrana vašich osobných údajov je veľmi dôležitá – od smartfónov cez tablety až po notebooky a inteligentné reproduktory. Pripojením k televízoru Philips zaistíte, že vaše dôverné informácie budú vždy uložené na bezpečnom mieste. Vďaka službe SafeShark, ktorá neustále testuje a overuje zabezpečenie, si môžete užívať pokoj s vedomím, že vaša kybernetická bezpečnosť je našou najvyššou prioritou.

    Európsky dizajn, udržateľné myslenie

    Stojan s nožičkami po okrajoch. Tenký rám. Televízor LED s rozlíšením 4K. To je kvalita európskeho dizajnu. Rýchly a ľahko vyhľadateľný obsah vďaka operačnému systému Titan. Každý malý detail bol starostlivo zvolený, a to vrátane diaľkového ovládania z recyklovaného plastu a recyklovaného balenia s certifikáciou FSC, v ktorom sa výrobok dodáva.

    Technické špecifikácie

    • Ambilight

      Ambilight - vlastnosti
      • Ambilight Suite
      • Prispôsobujúce sa farbe steny
      • Režim hudby
      • Herný režim
      • Budík so simuláciou východu slnka
      Verzia Ambilight
      3-stranný

    • Obraz/Displej

      Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch)
      55  palec
      Diagonálny rozmer obrazovky (metrický)
      139  cm
      Displej
      4K Ultra HD LED
      Rozlíšenie panela
      3840 x 2160p
      Prirodzená obnovovacia frekvencia
      60 Hz  Hz
      Obrazový engine
      Pixel Precise Ultra HD
      Dokonalejšie zobrazenie
      • Crystal Clear
      • ECO
      • Hra
      • Kompatibilný s formátom HDR10+
      • Domáce kino
      • Monitor
      • Movie (Film)
      • Micro Dimming
      • Osobné
      • Ultra vysoké rozlíšenie

    • Vstupné rozlíšenie displeja

      Rozlíšenie, obnovovacia frekvencia
      640 x 480 – 60 Hz,576p – 50 Hz,720p – 50/60 Hz,1920 x 1080p –24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz,3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

    • Tuner/Príjem/Vysielanie

      Digitálna TV
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Indikátor sily signálu
      Áno
      Teletext
      1 000-stránkový Hypertext
      Podpora HEVC
      Áno

    • Smart TV

      Aplikácie SmartTV*
      • BBC iplayer
      • Disney+
      • HBO
      • Aplikácia NFT*
      • Netflix*
      • YouTube
      • Amazon Prime Video
      OS
      OS TITAN
      Veľkosť pamäte (flash)*
      8 GB

    • Funkcie Smart TV

      Interaktívny TV
      HbbTV
      Hlasový asistent*
      • Zabudovaný asistent Alexa od spoločnosti Amazon
      • Funguje so službou Google Home
      • Diaľkové ovládanie s mikrofónom
      Zážitok Smart Home
      • MATTER
      • Control4
      • Funguje s Apple Home
      Herný ovládací panel
      Gamebar 2.0
      Podpora TTS
      Áno

    • Multimediálne aplikácie

      Formáty prehrávania videa
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Formáty prehrávania hudby
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Podporované formáty titulkov
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Formáty prehrávania obrázkov
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Zvuk

      Audio
      2,0-kanálový
      Výstupný výkon (RMS)
      20 W
      Konfigurácia reproduktorov
      2 reproduktory s úplným rozsahom a výkonom 10 W
      Kodek
      • Dolby Digital MS12 V2.6.2
      • Dolby Atmos
      • DTS:X
      Zlepšenie kvality zvuku
      • Režim AVL
      • Zdokonalenie basov
      • Dolby Media Intelligence
      • Zábava
      • Ekvalizér
      • Profil počúvania
      • Nočný režim
      • Kalibrácia miestnosti
      • Osobné
      • Zosilnenie hlasu
      Funkcie slúchadiel
      Dolby Atmos pre slúchadlá
      Zvukový engine
      IntelliSound
      Hlavný reproduktor
      Úplný rozsah s Bass Reflex (FR01A)

    • Pripojiteľnosť

      Počet pripojení HDMI
      3
      Funkcie HDMI
      • 4K
      • Audio Return Channel
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Prepojenie cez diaľkové ovládanie
      • Prehrávanie jedným dotykom
      • Systémové ovládanie zvuku
      • Pohotovostný režim systému
      Počet konektorov USB
      2
      Bezdrôtové pripojenie
      • Wi-Fi 802.11ac 2x2, dvojpásmové
      • Bluetooth 5.2
      • Funguje s Apple AirPlay
      HDCP 2.3
      Áno na všetkých konektoroch HDMI
      HDMI ARC
      HDMI 1
      Funkcie HDMI 2.1
      • eARC v HDMI 1
      • Podpora eARC/VRR/ALLM
      EasyLink 2,0
      • Externé nastavenie prostredníctvom používateľského rozhrania TV
      • HDMI-CEC pre TV/SB Philips

    • Podporované HDMI video funkcie

      Hranie
      • ALLM a Auto Game
      • HDMI VRR
      HDR
      • Kompatibilný s formátom HDR10+
      • HDR10
      • HLG

    • Energetická karta EÚ

      Registračné čísla EPREL
      2269636
      Energetická trieda pre SDR
      E
      Energetické nároky režimu prevádzky pre SDR
      53  Kwh/1000 h
      Energetická trieda pre HDR
      G
      Príkon v režime zapnutia pre HDR
      80  Kwh/1000 h
      Spotreba energie v režime vypnutia
      n.a.
      Pohotovostný režim pripojený k sieti
      2,0  W
      Použitá panelová technológia
      LED LCD

    • Príkon

      Napájanie zo siete
      AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
      Spotr. energie v pohotovostnom stave
      menej ako 0,5 W
      Funkcie úspory energie
      • Časovač automatického vypnutia
      • Režim Eko
      • Svetelný snímač
      • Vypnutie obrazu (pre rádio)

    • Príslušenstvo

      Dodávané príslušenstvo
      • Dve batérie AAA
      • Sieťový napájací kábel
      • Bezpečnostné pokyny a právne ustanovenia
      • Diaľkové ovládanie
      • Podstavec na stôl
      • Stručná príručka spustenia

    • Dizajn

      Farby TV
      Plastový čierny nízky rám
      Konštrukcia stojana
      Kovový čierny štvorcový oblúkový stojan

    • Rozmery

      Vzdialenosť medzi 2 stojanmi
      810  mm
      Kompatibilné s nástennými držiakmi
      200 x 100 mm
      Televízor bez stojana (Š x V x H)
      1226 x 713 x 88 mm
      Televízor so stojanom (Š x V x H)
      1226 x 778 x 275 mm
      Kartónov balenie (Š x V x H)
      1320 x 806 x 132 mm
      Hmotnosť televízora bez stojana
      9,9 kg
      Hmotnosť televízora so stojanom
      10,2 kg
      Hmotnosť vrátane balenia
      13,1 kg

    • Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.
    • Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na lokalite podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
    • Dostupnosť aplikácie Smart TV sa líši v závislosti od modelu televízora a krajiny. Bližšie informácie nájdete na adrese: www.philips.com/smarttv
    • Aplikácia Philips TV Remote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, operátora a krajiny, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: www.philips.com/TVRemoteapp.
    • Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
    • Vyžaduje sa predplatné služby Netflix. Podlieha podmienkam, ktoré nájdete na adrese https://www.netflix.com
    • Služba Amazon Prime je dostupná vo vybraných jazykoch a krajinách
    • Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá a obchodné značky spoločnosti Amazon.com, Inc. a jej dcérskych spoločností. Amazon Alexa je k dispozícii vo vybraných jazykoch a krajinách.
    • Tlačidlo mediálnych služieb obsahu Over-the-top na diaľkovom ovládači sa bude v jednotlivých krajinách líšiť. Pozrite si skutočný produkt v balení.
    • Asistent Google je k dispozícii v rôznych jazykoch a krajinách podľa typu produktu.
    • Rozsah služieb hlasového ovládania prostredníctvom televízora sa líši v závislosti od krajiny a jazyka. Najnovšie informácie získate od nášho oddelenia starostlivosti o zákazníkov.
    • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit a iOS sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc., registrovanými v Spojených štátoch a iných krajinách a regiónoch. IOS je ochrannou známkou alebo registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Cisco v Spojených štátoch a iných krajinách a používa sa v rámci licencie.

