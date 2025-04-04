55PUS8200/12
Inteligentná voľba s technológiou Ambilight
Ambilight, Smart TV, 4K, Dolby Atmos, Alexa a Matter Smart Home. Dokonca aj zabudovaný mikrofón na diaľku, aby ste jasne počuli svoje príkazy. Poháňaný operačným systémom Titan OS pre jednoduchosť a rýchlosť, tu je na prvom mieste európsky dizajn a bezpečnosť údajov.Zobraziť všetky výhody
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Vďaka integrovaným svetlám LED, ktoré reagujú na každú scénu, vás Ambilight vtiahne do sveta farieb. Všetka vaša zábava prekročí hranice obrazovky a vtiahne vás hlbšie do daného okamihu. Kto raz vyskúša, už nikdy nebude chcieť televízor bez tejto funkcie.
Priblížte sa. Ponorte sa do detailov. Spoznajte presnosť obrazu s rozlíšením 4K, ktorá presahuje hranice predstaviteľného. Vďaka obrazovke s technológiou Pixel Precise Ultra HD, ktorá zabezpečuje ostrosť a realistické detaily, je každý okamih naplnený úchvatnými zážitkami.
Vďaka technológii Dolby Atmos, s ktorou je zvuk presne taký, ako režisér zamýšľal, a DTS:X na vytváranie 3D zvukových zážitkov, budete mať pocit, akoby ste boli priamo v scéne. Pridanie tohto ďalšieho rozmeru zvuku prinesie k vám domov podmanivejší zážitok.
Platforma Philips Smart TV Titan OS prináša všetko, čo radi sledujete, a navyše rýchlo. Od samostatných dielov po celé seriály a od dokumentov až po drámy – všetko, čo chcete, je k dispozícii jediným stlačením tlačidla. Bez ohľadu na to, čo chcete sledovať, všetky najlepšie aplikácie na streamovanie môžete mať ľahko na dosah.
Kompatibilita so štandardom Matter Smart Home prináša bezproblémovú integráciu do existujúcej inteligentnej domácej siete a mikrofónu na diaľku. Ak chcete televízor ovládať z aplikácie Matter Smart Home alebo pomocou zabudovanej služby Alexa, jednoducho stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači a hovorte. Stmievajte svetlá. Nastavte si termostat. Dokonca zapnite televízor Philips s funkciou Ambilight. To všetko jediným príkazom. Televízor je kompatibilný aj s inteligentnými reproduktormi Google a Apple AirPlay.
Vyjadrite každý svoj príkaz. Zapnite televízor, keď vstúpite do miestnosti. Hovorte so službou Alexa bez toho, aby ste potrebovali diaľkový ovládač. Vďaka zabudovanému mikrofónu na diaľku a ovládaniu hands-free sa môžete pohodlne usadiť, relaxovať a vychutnávať si všetok svoj obľúbený obsah na Smart TV.
Vnímajte každé slovo s presnosťou. Funkcia zosilnenia hlasu umožňuje poslucháčom zvýšiť alebo znížiť hlasitosť dialógov bez akéhokoľvek vplyvu na zvuk v pozadí. Vďaka tomu vám teraz neunikne ani jeden moment, pretože každá vyslovená veta zaznie s väčšou čistotou.
Rozhranie HDMI 2.0a a funkcia VRR vám pomôžu vyťažiť z konzoly to najlepšie vďaka rýchlejšiemu hraniu a plynulejšej grafike. Vďaka nastaveniu nízkeho vstupného oneskorenia, ktoré sa automaticky zapne po zapnutí konzoly, budete vždy pripravení na vyššiu úroveň hrania.
Ochrana vašich osobných údajov je veľmi dôležitá – od smartfónov cez tablety až po notebooky a inteligentné reproduktory. Pripojením k televízoru Philips zaistíte, že vaše dôverné informácie budú vždy uložené na bezpečnom mieste. Vďaka službe SafeShark, ktorá neustále testuje a overuje zabezpečenie, si môžete užívať pokoj s vedomím, že vaša kybernetická bezpečnosť je našou najvyššou prioritou.
Stojan s nožičkami po okrajoch. Tenký rám. Televízor LED s rozlíšením 4K. To je kvalita európskeho dizajnu. Rýchly a ľahko vyhľadateľný obsah vďaka operačnému systému Titan. Každý malý detail bol starostlivo zvolený, a to vrátane diaľkového ovládania z recyklovaného plastu a recyklovaného balenia s certifikáciou FSC, v ktorom sa výrobok dodáva.
Ambilight
Obraz/Displej
Vstupné rozlíšenie displeja
Tuner/Príjem/Vysielanie
Smart TV
Funkcie Smart TV
Multimediálne aplikácie
Zvuk
Pripojiteľnosť
Podporované HDMI video funkcie
Energetická karta EÚ
Príkon
Príslušenstvo
Dizajn
Rozmery
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Naša lokalita sa najlepšie zobrazuje v najnovšej verzii prehľadávača Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox.