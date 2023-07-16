Ďalšie položky v škatuli
- Diaľkové ovládanie
- Dve batérie AAA
- Podstavec na stôl
- Sieťový napájací kábel
- Stručná príručka spustenia
- Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami
55PUS8518/12
Má všetko.
Spríjemnite si voľný čas s týmto. Tento televízor s rozlíšením 4K s funkciou Ambilight vás vtiahne do každého programu, filmu a hry! Získate úchvatnú kvalitu obrazu, všetky nevyhnutné aplikácie na streamovanie a stojan, ktorý sa ľahko prispôsobí na umiestnenie soundbaru.Zobraziť všetky výhody
Tento produkt už nie je dostupný
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Televízory s funkciou Ambilight sú jediné televízory s LED svetlami za obrazovkou, ktoré reagujú na to, čo sledujete, a ponoria vás do vyžarovania farebného svetla. Zmení všetko: televízor sa bude zdať väčší a vtiahne vás hlbšie do obľúbených relácií, filmov a hier.
Technológia P5 Engine od spoločnosti Philips poskytuje taký skvelý obraz, ako obsah, ktorý milujete. Detaily majú zreteľne väčšiu hĺbku. Farby sú jasné a odtiene pleti vyzerajú prirodzene. Kontrast je taký ostrý, že precítite každý detail. Pohyb je dokonale plynulý.
Vďaka technológiám Dolby Vision a Dolby Atmos budú vaše filmy, relácie a hry vyzerať a znieť fantasticky. Sledujte taký obraz, aký zamýšľal režisér – už nikdy vás nesklamú scény, ktoré sú príliš tmavé na to, aby ste rozoznali, čo sa v nich odohráva! Zachyťte každé slovo. Vychutnajte si zvukové efekty, akoby sa skutočne odohrávali okolo vás.
Hľadáte televízor, ktorý sa hodí do vašej izby? Obrazovka tohto televízora Ambilight prakticky bez rámčeka sa hodí do takmer každého interiéru a výškovo nastaviteľný stojan je ideálny pre soundbary. V našom obale sa používa recyklovaný kartón s certifikátom FSC a v našich tlačených materiáloch sa používa recyklovaný papier.
Hneď po vybalení získate skvelý a čistý zvuk televízora. Ak chcete viac, bezdrôtový domáci systém Philips s technológiou DTS Play-Fi vám umožní pripojiť sa ku kompatibilným soundbarom a bezdrôtovým reproduktorom v celom dome v priebehu niekoľkých sekúnd. Môžete dokonca vytvoriť systém priestorového zvuku domáceho kina s použitím televízora ako centrálneho reproduktora.
Nemôžete sa dočkať hrania? Váš 60 Hz televízor s funkciou Ambilight s rozhraním HDMI 2.1 podporuje rýchle hranie a jeho režim Ultra Motion Clarity poskytuje ostrejší a plynulejší obraz. Zapnite konzolu a automaticky sa aktivuje nastavenie mimoriadne nízkeho vstupného oneskorenia – a herný režim Ambilight ešte zvýši napätie.
Čo chcete sledovať? Služba Google TV spája filmy, relácie a ďalšie programy z rôznych aplikácií a predplatných – a organizuje ich len pre vás. Dostanete návrhy na základe toho, čo sa vám páči, a môžete dokonca použiť aplikáciu Google TV v telefóne na zostavenie zoznamu sledovaných programov na cestách.
Môžete si vybrať hlasového asistenta! Stlačte tlačidlo Google Assistant na diaľkovom ovládači a môžete použiť svoj hlas na vyhľadanie filmov a relácií, získanie odporúčaní, ovládanie kompatibilných inteligentných domácich zariadení a ďalšie. Alebo požiadajte Alexu, aby televízor ovládala prostredníctvom zariadení s aktivovaným Alexou.
Bez ohľadu na to, čo sledujete, budete si môcť vychutnať jasný, mimoriadne ostrý obraz so živými farbami. Okrem toho je tento televízor 4K UHD s funkciou Ambilight kompatibilný so všetkými hlavnými formátmi HDR – takže pri streamovaní obsahu HDR uvidíte viac detailov aj v tmavých a svetlých oblastiach.
