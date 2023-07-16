Prehľadávať výrazy

    Energy Label Europe F energetický štítok
    Ak chcete získať viac informácií, stiahnite si energetický štítok (PDF 201.0KB)

    The One Televízor s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K

    55PUS8518/12

    Má všetko.

    Spríjemnite si voľný čas s týmto. Tento televízor s rozlíšením 4K s funkciou Ambilight vás vtiahne do každého programu, filmu a hry! Získate úchvatnú kvalitu obrazu, všetky nevyhnutné aplikácie na streamovanie a stojan, ktorý sa ľahko prispôsobí na umiestnenie soundbaru.

    The One Televízor s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K

    Má všetko.

    Televízor s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K

    • 139 cm (55”) Ambilight TV
    • Technológia P5 Perfect Picture Engine
    • Podpora hlavných formátov HDR
    • Google TV™
    S pohlcujúcou funkciou Ambilight.

    S pohlcujúcou funkciou Ambilight.

    Televízory s funkciou Ambilight sú jediné televízory s LED svetlami za obrazovkou, ktoré reagujú na to, čo sledujete, a ponoria vás do vyžarovania farebného svetla. Zmení všetko: televízor sa bude zdať väčší a vtiahne vás hlbšie do obľúbených relácií, filmov a hier.

    Televízor The One vás strhne so sebou. Technológia Philips P5 Picture Engine.

    Televízor The One vás strhne so sebou. Technológia Philips P5 Picture Engine.

    Technológia P5 Engine od spoločnosti Philips poskytuje taký skvelý obraz, ako obsah, ktorý milujete. Detaily majú zreteľne väčšiu hĺbku. Farby sú jasné a odtiene pleti vyzerajú prirodzene. Kontrast je taký ostrý, že precítite každý detail. Pohyb je dokonale plynulý.

    Televízor The One s Dolby Vision a Dolby Atmos.

    Televízor The One s Dolby Vision a Dolby Atmos.

    Vďaka technológiám Dolby Vision a Dolby Atmos budú vaše filmy, relácie a hry vyzerať a znieť fantasticky. Sledujte taký obraz, aký zamýšľal režisér – už nikdy vás nesklamú scény, ktoré sú príliš tmavé na to, aby ste rozoznali, čo sa v nich odohráva! Zachyťte každé slovo. Vychutnajte si zvukové efekty, akoby sa skutočne odohrávali okolo vás.

    Tenký televízor. Zabalený s ohľadom na budúcnosť.

    Tenký televízor. Zabalený s ohľadom na budúcnosť.

    Hľadáte televízor, ktorý sa hodí do vašej izby? Obrazovka tohto televízora Ambilight prakticky bez rámčeka sa hodí do takmer každého interiéru a výškovo nastaviteľný stojan je ideálny pre soundbary. V našom obale sa používa recyklovaný kartón s certifikátom FSC a v našich tlačených materiáloch sa používa recyklovaný papier.

    Bezdrôtový domáci systém Philips s technológiou DTS Play-Fi

    Bezdrôtový domáci systém Philips s technológiou DTS Play-Fi

    Hneď po vybalení získate skvelý a čistý zvuk televízora. Ak chcete viac, bezdrôtový domáci systém Philips s technológiou DTS Play-Fi vám umožní pripojiť sa ku kompatibilným soundbarom a bezdrôtovým reproduktorom v celom dome v priebehu niekoľkých sekúnd. Môžete dokonca vytvoriť systém priestorového zvuku domáceho kina s použitím televízora ako centrálneho reproduktora.

    Miluje hry. 60 Hz, VRR, mimoriadne nízke vstupné oneskorenie.

    Miluje hry. 60 Hz, VRR, mimoriadne nízke vstupné oneskorenie.

    Nemôžete sa dočkať hrania? Váš 60 Hz televízor s funkciou Ambilight s rozhraním HDMI 2.1 podporuje rýchle hranie a jeho režim Ultra Motion Clarity poskytuje ostrejší a plynulejší obraz. Zapnite konzolu a automaticky sa aktivuje nastavenie mimoriadne nízkeho vstupného oneskorenia – a herný režim Ambilight ešte zvýši napätie.

    Zábava, ktorú máte radi, s malou pomocou spoločnosti Google.

    Zábava, ktorú máte radi, s malou pomocou spoločnosti Google.

    Čo chcete sledovať? Služba Google TV spája filmy, relácie a ďalšie programy z rôznych aplikácií a predplatných – a organizuje ich len pre vás. Dostanete návrhy na základe toho, čo sa vám páči, a môžete dokonca použiť aplikáciu Google TV v telefóne na zostavenie zoznamu sledovaných programov na cestách.

    Hlasové ovládanie. Asistent Google. Funguje s asistentom Alexa

    Hlasové ovládanie. Asistent Google. Funguje s asistentom Alexa

    Môžete si vybrať hlasového asistenta! Stlačte tlačidlo Google Assistant na diaľkovom ovládači a môžete použiť svoj hlas na vyhľadanie filmov a relácií, získanie odporúčaní, ovládanie kompatibilných inteligentných domácich zariadení a ďalšie. Alebo požiadajte Alexu, aby televízor ovládala prostredníctvom zariadení s aktivovaným Alexou.

    Mimoriadne ostrý obraz. Žiarivé zobrazenie.

    Bez ohľadu na to, čo sledujete, budete si môcť vychutnať jasný, mimoriadne ostrý obraz so živými farbami. Okrem toho je tento televízor 4K UHD s funkciou Ambilight kompatibilný so všetkými hlavnými formátmi HDR – takže pri streamovaní obsahu HDR uvidíte viac detailov aj v tmavých a svetlých oblastiach.

    Technické špecifikácie

    • Ambilight

      Ambilight - vlastnosti
      • Prispôsobujúce sa farbe steny
      • Režim Lounge
      • Herný režim
      • Hudba Ambilight
      • AmbiWakeup
      • AmbiSleep
      • funguje s bezdrôtovými domácimi reproduktormi Philips
      • Animácia Ambilight pri spustení
      Verzia Ambilight
      3-stranný

    • Obraz/Displej

      Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch)
      55  palec
      Diagonálny rozmer obrazovky (metrický)
      139  cm
      Displej
      4K Ultra HD LED
      Rozlíšenie panela
      3840 x 2160
      Prirodzená obnovovacia frekvencia
      60  Hz
      Obrazový engine
      Technológia P5 Perfect Picture Engine
      Dokonalejšie zobrazenie
      • Dolby Vision
      • HDR10+
      • Micro Dimming Pro
      • Natural Motion
      • Široký farebný rozsah 90 % DCI/P3
      • CalMAN Ready
      • HLG (Hybrid Log Gamma)

    • Vstupné rozlíšenie displeja

      Rozlíšenie, obnovovacia frekvencia
      • 576p – -50Hz
      • 640 x 480 – -60Hz
      • 720p – -50Hz, 60Hz
      • 1920 x 1080p: -24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
      • , 50 Hz, 60 Hz
      • 2560 x 1440 – -60Hz
      • 3840 x 2160p: -24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
      • , 50 Hz, 60 Hz

    • Tuner/Príjem/Vysielanie

      Digitálna TV
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Prehrávanie videa
      • PAL
      • SECAM
      Sprievodca TV programom*
      8-dňový elektr. sprievodca programom
      Indikátor sily signálu
      Áno
      Teletext
      1 000-stránkový Hypertext
      Podpora HEVC
      Áno

    • Android TV

      OS
      Google TV™
      Predinštalované aplikácie
      • Filmy Google Play*
      • Google Search
      • YouTube
      • Netflix
      • Apple TV
      • BBC iplayer
      • Amazon Prime Video
      • Disney+
      • YouTube Music
      • Aplikácia Fitness
      • Polárna žiara Ambilight
      Veľkosť pamäte (flash)
      16 GB*
      Gaming cloud
      Geforce Now

    • Funkcie Smart TV

      Interaktívny TV
      HbbTV
      Diaľkové ovládanie
      s hlasovou funkciou
      Hlasový asistent*
      • Vstavaný Asistent Google
      • Diaľkové ovládanie s mikrofónom
      • Funguje s Alexa

    • Multimediálne aplikácie

      Formáty prehrávania videa
      • Kontajnery: AVI, MKV
      • H264/MPEG-4 AVC
      • MPEG-1
      • MPEG-2
      • MPEG-4
      • VP9
      • HEVC (H.265)
      • AV1
      Formáty prehrávania hudby
      • AAC
      • MP3
      • WAV
      • WMA (v2 až v9.2)
      • WMA-PRO (v9 a v10)
      • FLAC
      Podporované formáty titulkov
      • .SMI
      • .SRT
      • .SSA
      • .SUB
      • .TXT
      • .ASS
      Formáty prehrávania obrázkov
      • JPEG
      • BMP
      • GIF
      • PNG
      • 360° fotografie
      • HEIF

    • Procesor

      Výkon procesora
      Štyri jadrá

    • Zvuk

      Výstupný výkon (RMS)
      20 W
      Konfigurácia reproduktorov
      2 x reproduktor s úplným rozsahom a výkonom 10 W
      Kodek
      • Dolby Digital MS12 V2.6.1
      • DTS:X
      Zlepšenie kvality zvuku
      • Zvuk s umelou inteligenciou
      • Čisté dialógy
      • Dolby Atmos
      • Zlepšenie basov Dolby
      • Vyrovnávanie hlasitosti Dolby
      • Nočný režim
      • A.I. (umelá inteligencia) EQ
      • DTS Play-Fi
      • Prispôsobenie zvuku Mimi
      • Kalibrácia miestnosti

    • Pripojiteľnosť

      Počet pripojení HDMI
      4
      Funkcie HDMI
      • 4K
      • Audio Return Channel
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Prepojenie cez diaľkové ovládanie
      • Systémové ovládanie zvuku
      • Pohotovostný režim systému
      • Prehrávanie jedným dotykom
      Počet konektorov USB
      2
      Bezdrôtové pripojenie
      • Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dvojpásmové
      • Bluetooth 5.0
      Iné pripojenia
      • Common Interface Plus (CI+)
      • Ethernet-LAN RJ-45
      • Digitálny zvukový výstup (optický)
      • Slúchadlový výstup
      • Servisný konektor
      • Konektor satelitu
      HDCP 2.3
      Áno na všetkých konektoroch HDMI
      HDMI ARC
      Áno, na HDMI2
      Funkcie HDMI 2.1
      • eARC v HDMI 2
      • Podpora eARC/VRR/ALLM
      • Prenos údajov pri rýchlosti až 48 Gb/s
      EasyLink 2,0
      • HDMI-CEC pre TV/SB Philips
      • Externé nastavenie prostredníctvom používateľského rozhrania TV

    • Podporované HDMI video funkcie

      HDMI 1/2
      HDMI 2.0
      Hranie
      • ALLM
      • HDMI VRR
      • Dolby Vision Game
      HDMI 3/4
      HDMI 2.0
      HDR
      • Dolby Vision
      • HDR10
      • HLG
      • HDR10+

    • Energetická karta EÚ

      Registračné čísla EPREL
      1533388
      Energetická trieda pre SDR
      F
      Energetické nároky režimu prevádzky pre SDR
      77  Kwh/1000 h
      Energetická trieda pre HDR
      G
      Príkon v režime zapnutia pre HDR
      118  Kwh/1000 h
      Spotreba energie v režime vypnutia
      na
      Pohotovostný režim pripojený k sieti
      2,0  W
      Použitá panelová technológia
      LED LCD

    • Príkon

      Napájanie zo siete
      AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
      Spotr. energie v pohotovostnom stave
      menej ako 0,3 W
      Funkcie úspory energie
      • Časovač automatického vypnutia
      • Vypnutie obrazu (pre rádio)
      • Režim Eko
      • Svetelný snímač

    • Príslušenstvo

      Dodávané príslušenstvo
      • Diaľkové ovládanie
      • Dve batérie AAA
      • Podstavec na stôl
      • Sieťový napájací kábel
      • Stručná príručka spustenia
      • Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami

    • Dizajn

      Farby TV
      Antracitový sivý rám
      Konštrukcia stojana
      Antracitové sivé nožičky

    • Rozmery

      Šírka prístroja
      1231,0  mm
      Výška prístroja
      720,0  mm
      Hĺbka prístroja
      81,0  mm
      Hmotnosť výrobku
      15,2  kg
      Šírka zostavy (so stojanom)
      1231.0  mm
      Výška zostavy (so stojanom)
      740.0/778.0  mm
      Hĺbka zostavy (so stojanom)
      256.0  mm
      Hmotnosť produktu (+ stojan)
      16.0  kg
      Šírka krabice
      1360.0  mm
      Výška krabice
      840.0  mm
      Hĺbka krabice
      160.0  mm
      Hmotnosť vrátane balenia
      19,5  kg
      Šírka stojana
      737.0/1014.0  mm
      Výška stojana
      29.5/68.0  mm
      Hĺbka stojana
      256.0  mm
      Vzdialenosť medzi 2 stojanmi
      737.0/1014/0  mm
      Výška stojana od spodnej časti televízora
      29.5/68.0  mm
      Kompatibilné s nástennými držiakmi
      200 x 300 mm

    Čo je v škatuli?

    Ďalšie položky v škatuli

    • Diaľkové ovládanie
    • Dve batérie AAA
    • Podstavec na stôl
    • Sieťový napájací kábel
    • Stručná príručka spustenia
    • Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami
    • Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
    • Ponuka aplikácie pre Android sa líši pre každú krajinu. Podrobnosti nájdete v najbližšom obchode Google Play Store.
    • Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
    • Aplikácia Philips TV Remote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, operátora a krajiny, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: www.philips.com/TVRemoteapp.
    • Veľkosť pamäte (Flash): 16 GB, skutočná dostupná kapacita na disku sa môže líšiť (v závislosti napríklad od (vopred) nainštalovaných aplikácií, nainštalovaného operačného systému atď.)
    • Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.
    • Vyžaduje sa predplatné služby Netflix. Podlieha podmienkam, ktoré nájdete na adrese https://www.netflix.com
    • Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá a obchodné značky spoločnosti Amazon.com, Inc. a jej dcérskych spoločností. Amazon Alexa je k dispozícii vo vybraných jazykoch a krajinách.
    • Služba Amazon Prime je dostupná vo vybraných jazykoch a krajinách.
    • Vyžaduje sa predplatné Disney+. Podlieha podmienkam používania uverejnených na https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney a prislúchajúce subjekty. Služba Disney+ je dostupná vo vybraných jazykoch a krajinách.
    • Pomocník Google Assistant je dostupný na televízoroch Philips Android TV so systémom Android O (8) alebo s novšou verziou. Google Assistant je dostupný vo vybraných jazykoch a krajinách.
    • Google TV je názov softvérového zážitku tohto zariadenia a ochranná známka spoločnosti Google LLC.
    • Google TV je názov softvérového zážitku tohto zariadenia a ochranná známka spoločnosti Google LLC. YouTube, Ok Google a ďalšie známky sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

