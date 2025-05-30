Prehľadávať výrazy

    The One Televízor s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K

    85PUS9000/12

    Len si to predstavte. Veľké filmové večery doma. Plynulé pohyby pri hraní. Priestorový zvuk. Nekonečný výber Smart TV. A k tomu televízor s funkciou Ambilight a s rozlíšením 4K, vďaka ktorým zážitok presahuje obrazovku. Nejde len o to, že sa ľahko používa. Prináša toho toľko, že sa nebudete chcieť pozerať na žiadny iný.

    The One Televízor s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K

    • 215 cm (85”) televízor AMBILIGHT
    • 4K QLED. VRR 144 Hz
    • P5 Picture Engine
    • Dolby Vision a Dolby Atmos
    Jediný televízor s integrovanými svetlami na zadnej strane

    Jediný televízor s integrovanými svetlami na zadnej strane

    Predstavte si to. Integrované svetlo LED reagujúce na všetko, čo sledujete, a zároveň vás vtiahne do sveta farieb. Funkcia Ambilight zmení všetko: teraz sa vám bude obrazovka zdať väčšia a vtiahne vás hlbšie do všetkých vašich obľúbených televíznych programov. Kto raz vyskúša, už nikdy nebude chcieť iný televízor bez tejto funkcie.

    Dokonalá ostrosť a živosť obrazu vďaka technológii 4K QLED

    Dokonalá ostrosť a živosť obrazu vďaka technológii 4K QLED

    Živé farby. Mimoriadne ostré scény. Dokonalý obraz v tej najvyššej kvalite. Tento televízor Ambilight s rozlíšením 4k (UHD) sa prispôsobí všetkým formátom HDR. S každým neuveriteľným okamihom, či už tmavým alebo svetlým, prehrávaným alebo streamovaným, si môžete vychutnať najmenšie detaily a sledovať scénu po scéne.

    S obrazovým procesorom Philips P5 je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť

    S obrazovým procesorom Philips P5 je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť

    Predstavte si to. Detail s väčšou hĺbkou. Farby neuveriteľne živé. Pleťové odtiene ako skutočné. S takým plynulým a prirodzeným pohybom a takým ostrým obrazom, akoby ste sa ocitli v danom okamihu. Otvorte oči, pozdvihnite svoje zmysly a precíťte ten rozdiel.

    Filmové zážitky s technológiou Dolby

    Filmové zážitky s technológiou Dolby

    Dolby Vision a Dolby Atmos vás posadia priamo do režisérskeho kresla. Každá scéna, jasne vykreslená na úrovni kina, je potešením pre vaše oči a uši. Či už ide o filmy, športové prenosy alebo hry, obklopte sa realistickejšími obrazovými zážitkami s každým neuveriteľným momentom.

    DTS:X pre pohlcujúci 3D zvuk

    DTS:X pre pohlcujúci 3D zvuk

    Systém DTS: X vytvára taký realistický zvuk, že ho môžete cítiť. S technológiou 3D zvuku, ktorá mu dodáva ďalší rozmer, sa zvuk voľne pohybuje, aby vás hlbšie vtiahol do deja.

    Povzneste hranie hier na novú úroveň

    Povzneste hranie hier na novú úroveň

    Od milovníkov joystickov až po tých najnáruživejších hráčov, vždy je dôležitá mimoriadne citlivá hrateľnosť a grafika bez jediného zaváhania. Vďaka frekvencii VRR 144 Hz, rozhraniu HDMI 2.1, ultra nízkemu oneskoreniu a technológii Freesync Premium je tu všetko pre plynulejšie hranie. A s herným režimom Ambilight je sa môžete ponoriť ešte hlbšie do akcie.

    Titan OS. Uľahčite si to.

    Titan OS. Uľahčite si to.

    Platforma Philips Smart TV Titan OS prináša všetko, čo radi sledujete, a navyše rýchlo. Od samostatných dielov po celé seriály a od dokumentov až po drámy – všetko, čo chcete, je k dispozícii jediným stlačením tlačidla. Bez ohľadu na to, čo chcete sledovať, všetky najlepšie aplikácie na streamovanie môžete mať ľahko na dosah.

    Jednoducho sa pripojte k svojej inteligentnej domácej sieti

    Jednoducho sa pripojte k svojej inteligentnej domácej sieti

    Kompatibilita so štandardom Matter Smart Home prináša bezproblémovú integráciu do existujúcej inteligentnej domácej siete. Ak chcete televízor ovládať z aplikácie Matter Smart Home alebo pomocou služieb hlasového ovládania, jednoducho stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači a hovorte. Stmievajte svetlá. Nastavte si termostat. Dokonca zapnite televízor Philips s funkciou Ambilight. To všetko jediným príkazom. Televízor je kompatibilný aj s inteligentnými reproduktormi Google a Apple AirPlay.

    Všetky veľkosti podľa vašich potrieb

    Všetky veľkosti podľa vašich potrieb

    Na veľkosti záleží. A v tomto prípade ide o to, ako televízor zapadne do vašej miestnosti. Môžete si vybrať podľa svojich potrieb a rozhodnúť sa pre útlu obrazovku do malého priestoru alebo pre niečo väčšie do vášho domáceho kina. Od uhlopriečky 43” až po neuveriteľných 75” – nikdy nechcete pozerať na žiadny iný.

    Zvýraznite každé slovo pomocou funkcie zosilnenia hlasu

    Vnímajte každé slovo jasnejšie. Funkcia zosilnenia hlasu umožňuje poslucháčom zvýšiť alebo znížiť hlasitosť dialógov bez akéhokoľvek vplyvu na zvuk v pozadí. Vďaka tomu vám teraz neunikne ani jeden moment, pretože každá vyslovená veta zaznie s väčšou čistotou.

    Európsky prístup k dizajnu

    Dôkladne premyslený stredový otočný stojan pre flexibilnejší zorný uhol a zníženie odleskov. Režim Lounge na zlepšenie osvetlenia v miestnosti. Recyklovaný plast, z ktorého je vyrobený váš diaľkový ovládač. Spolu s obalom z recyklovaného kartónu s certifikátom FSC a papierovým návodom vo vnútri tak dostanete všetko, čo by ste od televízora Philips Ambilight očakávali.

    Technické špecifikácie

    • Ambilight

      Ambilight - vlastnosti
      • Animácia Ambilight FTI
      • Hudba Ambilight
      • AmbiSleep
      • Herný režim
      • Režim osvetlenia obývacej izby
      • Budík so simuláciou východu slnka
      • Prispôsobujúce sa farbe steny
      Verzia Ambilight
      3-stranný

    • Obraz/Displej

      Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch)
      85  palec
      Diagonálny rozmer obrazovky (metrický)
      215  cm
      Displej
      QLED s rozlíšením 4K Ultra HD
      Rozlíšenie panela
      3840 x 2160p
      Prirodzená obnovovacia frekvencia
      120  Hz
      Obrazový engine
      Technológia P5 Perfect Picture Engine
      Dokonalejšie zobrazenie
      • Calman
      • Príprava na Calman Autocal a manuálna kalibrácia
      • Crystal Clear
      • Dolby Vision
      • ECO
      • Hra
      • Kompatibilný s formátom HDR10+
      • Domáce kino
      • Zabudované MEMC/FRC
      • Micro Dimming Pro
      • Monitor
      • Movie (Film)
      • Osobné
      • Ultra vysoké rozlíšenie
      Variabilná obnovovacia frekvencia
      144 Hz

    • Vstupné rozlíšenie displeja

      Rozlíšenie, obnovovacia frekvencia
      • 576p – -50Hz
      • 640 x 480 – -60Hz
      • 720p – -50Hz, 60Hz
      • 1 920 x 1 080p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz
      • 2 560 x 1 440 – 60/120/144 Hz
      • 3 840 x 2 160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

    • Tuner/Príjem/Vysielanie

      Digitálna TV
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Indikátor sily signálu
      Áno
      Teletext
      1 000-stránkový Hypertext
      Podpora HEVC
      Áno

    • Smart TV

      Aplikácie SmartTV*
      • Amazon Prime Video
      • BBC iplayer
      • Disney+
      • HBO
      • Netflix*
      • Aplikácia NFT*
      • YouTube
      OS
      OS TITAN
      Veľkosť pamäte (flash)*
      8 GB

    • Funkcie Smart TV

      Interaktívny TV
      HbbTV
      Hlasový asistent*
      • Zabudovaný asistent Alexa od spoločnosti Amazon
      • Funguje so službou Google Home
      • Diaľkové ovládanie s mikrofónom
      Zážitok Smart Home
      • Control4
      • MATTER
      • Funguje s Apple Home
      Herný ovládací panel
      Gamebar 2.0
      Podpora TTS
      Áno

    • Multimediálne aplikácie

      Formáty prehrávania videa
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Formáty prehrávania hudby
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Podporované formáty titulkov
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Formáty prehrávania obrázkov
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Zvuk

      Audio
      2.1-kanálová konfigurácia
      Výstupný výkon (RMS)
      50 W
      Konfigurácia reproduktorov
      2 x 10 W reproduktory s úplným rozsahom + 30 W subwoofer
      Kodek
      • DTS:X
      • zvuk Dolby Digital
      • Dolby Atmos
      Zlepšenie kvality zvuku
      • Všetky zvukové štýly
      • Režim AVL
      • Zdokonalenie basov
      • Dolby Media Intelligence
      • Virtualizér Dolby Atmos
      • DTS Play-Fi
      • Ekvalizér
      • Profil počúvania
      • Nočný režim
      • Kalibrácia miestnosti
      • Zosilnenie hlasu
      Funkcie slúchadiel
      Dolby Atmos pre slúchadlá
      Zvukový engine
      IntelliSound
      Hlavný reproduktor
      Úplný rozsah s Bass Reflex (FR01A+)
      Reproduktor
      Triple Ring Balance Quad PR

    • Pripojiteľnosť

      Počet pripojení HDMI
      4
      Funkcie HDMI
      • 4K
      • Audio Return Channel
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Prehrávanie jedným dotykom
      • Prepojenie cez diaľkové ovládanie
      • Systémové ovládanie zvuku
      • Pohotovostný režim systému
      Počet konektorov USB
      2
      Bezdrôtové pripojenie
      • Wi-Fi 802.11ac 2x2, dvojpásmové
      • Bluetooth 5.2
      • Funguje s Apple AirPlay
      HDCP 2.3
      Áno na všetkých konektoroch HDMI
      HDMI ARC
      Áno, na HDMI2
      Funkcie HDMI 2.1
      eARC v HDMI 2

    • Podporované HDMI video funkcie

      Hranie
      • HDMI VRR
      • ALLM
      • AMD FreeSync Premium
      HDR
      • Dolby Vision
      • Kompatibilný s formátom HDR10+
      • HLG

    • Energetická karta EÚ

      Registračné čísla EPREL
      2323672
      Energetická trieda pre SDR
      E
      Energetické nároky režimu prevádzky pre SDR
      129  Kwh/1000 h
      Energetická trieda pre HDR
      G
      Príkon v režime zapnutia pre HDR
      316  Kwh/1000 h
      Spotreba energie v režime vypnutia
      n.a.
      Pohotovostný režim pripojený k sieti
      2,0  W
      Použitá panelová technológia
      QLED LCD

    • Príkon

      Napájanie zo siete
      AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
      Spotr. energie v pohotovostnom stave
      menej ako 0,3 W
      Funkcie úspory energie
      • Časovač automatického vypnutia
      • Režim Eko
      • Svetelný snímač
      • Vypnutie obrazu (pre rádio)

    • Príslušenstvo

      Dodávané príslušenstvo
      • Dve batérie AAA
      • Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami
      • Sieťový napájací kábel
      • Rýchla užívateľská príručka
      • Podstavec na stôl
      • Diaľkové ovládanie

    • Dizajn

      Farby TV
      Plastový stojan kovovej farby
      Konštrukcia stojana
      Kovový stojan

    • Rozmery

      Vzdialenosť medzi 2 stojanmi
      805  mm
      Kompatibilné s nástennými držiakmi
      600 x 400 mm
      Televízor bez stojana (Š x V x H)
      1894 x 1097 x 96,2 mm
      Televízor so stojanom (Š x V x H)
      1894 x 1136 x 380 mm
      Kartónov balenie (Š x V x H)
      2080 x 1250 x 245 mm
      Hmotnosť televízora bez stojana
      54 kg
      Hmotnosť televízora so stojanom
      56 kg
      Hmotnosť vrátane balenia
      68 kg

    • Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.
    • Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
    • Dostupnosť aplikácie Smart TV sa líši v závislosti od modelu televízora a krajiny. Bližšie informácie nájdete na adrese: www.philips.com/smarttv
    • Aplikácia Philips TV Remote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, operátora a krajiny, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: www.philips.com/TVRemoteapp
    • Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
    • Vyžaduje sa predplatné služby Netflix. Podlieha podmienkam, ktoré nájdete na adrese https://www.netflix.com
    • Služba Amazon Prime je dostupná vo vybraných jazykoch a krajinách.
    • Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá a obchodné značky spoločnosti Amazon.com, Inc. a jej dcérskych spoločností. Amazon Alexa je k dispozícii vo vybraných jazykoch a krajinách.
    • Tlačidlo mediálnych služieb obsahu Over-the-top na diaľkovom ovládači sa bude v jednotlivých krajinách líšiť. Pozrite si skutočný produkt v balení.
    • Asistent Google je k dispozícii v rôznych jazykoch a krajinách podľa typu produktu.
    • Rozsah služieb hlasového ovládania prostredníctvom televízora sa líši v závislosti od krajiny a jazyka. Najnovšie informácie získate od nášho oddelenia starostlivosti o zákazníkov.
    • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit a iOS sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc., registrovanými v Spojených štátoch a iných krajinách a regiónoch.

