85PUS9000/12
Nechcete pozerať na žiadny iný
Len si to predstavte. Veľké filmové večery doma. Plynulé pohyby pri hraní. Priestorový zvuk. Nekonečný výber Smart TV. A k tomu televízor s funkciou Ambilight a s rozlíšením 4K, vďaka ktorým zážitok presahuje obrazovku. Nejde len o to, že sa ľahko používa. Prináša toho toľko, že sa nebudete chcieť pozerať na žiadny iný.Zobraziť všetky výhody
Tento produkt už nie je dostupný
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Predstavte si to. Integrované svetlo LED reagujúce na všetko, čo sledujete, a zároveň vás vtiahne do sveta farieb. Funkcia Ambilight zmení všetko: teraz sa vám bude obrazovka zdať väčšia a vtiahne vás hlbšie do všetkých vašich obľúbených televíznych programov. Kto raz vyskúša, už nikdy nebude chcieť iný televízor bez tejto funkcie.
Živé farby. Mimoriadne ostré scény. Dokonalý obraz v tej najvyššej kvalite. Tento televízor Ambilight s rozlíšením 4k (UHD) sa prispôsobí všetkým formátom HDR. S každým neuveriteľným okamihom, či už tmavým alebo svetlým, prehrávaným alebo streamovaným, si môžete vychutnať najmenšie detaily a sledovať scénu po scéne.
Predstavte si to. Detail s väčšou hĺbkou. Farby neuveriteľne živé. Pleťové odtiene ako skutočné. S takým plynulým a prirodzeným pohybom a takým ostrým obrazom, akoby ste sa ocitli v danom okamihu. Otvorte oči, pozdvihnite svoje zmysly a precíťte ten rozdiel.
Dolby Vision a Dolby Atmos vás posadia priamo do režisérskeho kresla. Každá scéna, jasne vykreslená na úrovni kina, je potešením pre vaše oči a uši. Či už ide o filmy, športové prenosy alebo hry, obklopte sa realistickejšími obrazovými zážitkami s každým neuveriteľným momentom.
Systém DTS: X vytvára taký realistický zvuk, že ho môžete cítiť. S technológiou 3D zvuku, ktorá mu dodáva ďalší rozmer, sa zvuk voľne pohybuje, aby vás hlbšie vtiahol do deja.
Od milovníkov joystickov až po tých najnáruživejších hráčov, vždy je dôležitá mimoriadne citlivá hrateľnosť a grafika bez jediného zaváhania. Vďaka frekvencii VRR 144 Hz, rozhraniu HDMI 2.1, ultra nízkemu oneskoreniu a technológii Freesync Premium je tu všetko pre plynulejšie hranie. A s herným režimom Ambilight je sa môžete ponoriť ešte hlbšie do akcie.
Platforma Philips Smart TV Titan OS prináša všetko, čo radi sledujete, a navyše rýchlo. Od samostatných dielov po celé seriály a od dokumentov až po drámy – všetko, čo chcete, je k dispozícii jediným stlačením tlačidla. Bez ohľadu na to, čo chcete sledovať, všetky najlepšie aplikácie na streamovanie môžete mať ľahko na dosah.
Kompatibilita so štandardom Matter Smart Home prináša bezproblémovú integráciu do existujúcej inteligentnej domácej siete. Ak chcete televízor ovládať z aplikácie Matter Smart Home alebo pomocou služieb hlasového ovládania, jednoducho stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači a hovorte. Stmievajte svetlá. Nastavte si termostat. Dokonca zapnite televízor Philips s funkciou Ambilight. To všetko jediným príkazom. Televízor je kompatibilný aj s inteligentnými reproduktormi Google a Apple AirPlay.
Na veľkosti záleží. A v tomto prípade ide o to, ako televízor zapadne do vašej miestnosti. Môžete si vybrať podľa svojich potrieb a rozhodnúť sa pre útlu obrazovku do malého priestoru alebo pre niečo väčšie do vášho domáceho kina. Od uhlopriečky 43” až po neuveriteľných 75” – nikdy nechcete pozerať na žiadny iný.
Vnímajte každé slovo jasnejšie. Funkcia zosilnenia hlasu umožňuje poslucháčom zvýšiť alebo znížiť hlasitosť dialógov bez akéhokoľvek vplyvu na zvuk v pozadí. Vďaka tomu vám teraz neunikne ani jeden moment, pretože každá vyslovená veta zaznie s väčšou čistotou.
Dôkladne premyslený stredový otočný stojan pre flexibilnejší zorný uhol a zníženie odleskov. Režim Lounge na zlepšenie osvetlenia v miestnosti. Recyklovaný plast, z ktorého je vyrobený váš diaľkový ovládač. Spolu s obalom z recyklovaného kartónu s certifikátom FSC a papierovým návodom vo vnútri tak dostanete všetko, čo by ste od televízora Philips Ambilight očakávali.
