AC0650/10
Náš najúspornejší a najkompaktnejší čistič vzduchu
Stlačením tlačidla čistič vzduchu odstráni alergény a znečisťujúce látky a zároveň spotrebúva minimálne množstvo energie. Jeho kompaktný a elegantný dizajn dokonale zapadne do vašej domácnosti. Čistič vzduchu môžete ovládať kedykoľvek a kdekoľvek pomocou aplikácie Philips Air+.Zobraziť všetky výhody
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Naša čistička vzduchu dodáva čistý vzduch do každého rohu miestnosti rýchlosťou CADR 170 m3/h a dôkladne vyčistí miestnosti do 44 m2. Dajte zbohom znečisťujúcim látkam ako PM2,5, baktérie, peľ, prach, zvieracie chlpy a ďalšie látky za menej ako 17 minút (3).
Náš 2-vrstvový filtračný systém s technológiou NanoProtect HEPA zachytí pôsobivých 99,97 % mimoriadne jemných častíc s veľkosťou len 0,003 mikrónu (1). Technológia NanoProtect HEPA nezachytáva iba znečisťujúce látky, ale takisto využíva aj elektrostatický náboj, aby ich filter pritiahol, čím očistí až dvakrát viac vzduchu než tradičný filter HEPA H13, a to s vyššou energetickou účinnosťou (2).
Zo systému VitaShield neunikne prakticky nič okrem čistejšieho vzduchu. Technológia VitaShield zachytáva aerosóly, baktérie a častice s veľkosťou len 0,003 mikrónu, menšie ako najmenší známy vírus. Nezávisle testované externým laboratóriom na odstraňovanie vírusu H1N1 zo vzduchu. Testované aj na odstránenie 99,99 % vírusu HCov-E229 (5).
Dosiahnite čistejší vzduch s minimálnou spotrebou a ušetrite peniaze na účtoch za energiu. Naša čistička vzduchu s výkonom max. 12 W je 2-krát energeticky úspornejšia než iné špičkové čističky vzduchu (7). V režime spánku spotrebuje len 2 W, čo je 30 x menej energie ako tradičná žiarovka.
Vychutnajte si ničím nerušený spánok s našou inovatívnou čističkou. V režime spánku vydáva len 19 dB (6), čo je tichšie ako šepot. Svetlo digitálneho displeja je tiež stlmené, čo minimalizuje akékoľvek rušenie svetlom. S týmto nastavením bude vzduch vo vašej domácnosti vždy čistý, aj v noci.
Keď si vyberiete Philips, vyberáte si dôveryhodnú značku s viac ako 80-ročnými skúsenosťami v oblasti starostlivosti o vzduch a zdravotníckej techniky. Naše čističky vzduchu pred opustením výrobnej prevádzky podstúpia 170 prísnych kontrolných testov a majú certifikát Európskeho centra pre výskum alergií.
Použite našu aplikáciu na zaistenie väčšieho pohodlia a kontroly. V aplikácii môžete čističku zapnúť a vypnúť, môžete upraviť nastavenia rýchlosti a sledovať stav filtra. Okrem toho sa môžete dozvedieť viac o čistení vzduchu v našej sérii článkov v aplikácii a pozrieť si údaje o kvalite vonkajšieho vzduchu, ktoré sú dostupné kedykoľvek a kdekoľvek.
Vďaka kompaktnej veľkosti a elegantnému dizajnu je naša čistička ideálnym doplnkom každého priestoru a prirodzene zlepší kvalitu vzduchu aj estetiku vašej domácnosti. Vďaka výške len 34 cm je ideálna na umiestnenie na stôl alebo policu. Vychutnajte si čerstvý a čistý vzduch s nádychom rafinovanosti.
Naša čistička vás upozorní, keď bude čas na výmenu filtra, aby ste mali vždy optimálny výkon s minimálnou námahou. Náš originálny filter Philips okrem toho garantuje optimálny výkon až 12 mesiacov, aby bol váš vzduch čistý po celý rok.
Prispôsobte si čistenie vzduchu s tromi rôznymi nastaveniami rýchlosti našej čističky: spánok, stredná a turbo. Ak potrebujete efektívne čistenie vzduchu, keď je úroveň znečistenia vysoká, jednoducho nastavte čističku do režimu turbo na dosiahnutie najrýchlejšieho výsledku.
Všeobecné špecifikácie
Technické špecifikácie
Charakteristika
Využitie
Bezpečnostná funkcia
Hmotnosť a rozmery
Energetická účinnosť
Údržba
Kompatibilita
Krajina pôvodu
