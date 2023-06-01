Prehľadávať výrazy

  • Náš najúspornejší a najkompaktnejší čistič vzduchu Náš najúspornejší a najkompaktnejší čistič vzduchu Náš najúspornejší a najkompaktnejší čistič vzduchu

    Séria 600i Čistička vzduchu

    AC0650/10

    Celkové hodnotenie / 5
    • Recenzie Recenzie Recenzie Recenzie
    2 Ocenenia

    Náš najúspornejší a najkompaktnejší čistič vzduchu

    Stlačením tlačidla čistič vzduchu odstráni alergény a znečisťujúce látky a zároveň spotrebúva minimálne množstvo energie. Jeho kompaktný a elegantný dizajn dokonale zapadne do vašej domácnosti. Čistič vzduchu môžete ovládať kedykoľvek a kdekoľvek pomocou aplikácie Philips Air+.

    Zobraziť všetky výhody

    Séria 600i Čistička vzduchu

    Podobné výrobky

    Zobraziť všetky Čistič vzduchu

    Náš najúspornejší a najkompaktnejší čistič vzduchu

    Čistí vzduch od alergénov a znečisťujúcich látok

    • Vyčistí miestnosti až do 44 m²
    • Funguje pri výkone max. 12 W
    • Prietok čistého vzduchu 170 m³/h (CADR)
    • Pripojenie k aplikácii Air+
    Odstraňuje znečisťujúce látky za menej ako 17 minút (3)

    Odstraňuje znečisťujúce látky za menej ako 17 minút (3)

    Naša čistička vzduchu dodáva čistý vzduch do každého rohu miestnosti rýchlosťou CADR 170 m3/h a dôkladne vyčistí miestnosti do 44 m2. Dajte zbohom znečisťujúcim látkam ako PM2,5, baktérie, peľ, prach, zvieracie chlpy a ďalšie látky za menej ako 17 minút (3).

    Odstráni 99,97 % častíc s veľkosťou iba 0,003 mikrónu (1)

    Odstráni 99,97 % častíc s veľkosťou iba 0,003 mikrónu (1)

    Náš 2-vrstvový filtračný systém s technológiou NanoProtect HEPA zachytí pôsobivých 99,97 % mimoriadne jemných častíc s veľkosťou len 0,003 mikrónu (1). Technológia NanoProtect HEPA nezachytáva iba znečisťujúce látky, ale takisto využíva aj elektrostatický náboj, aby ich filter pritiahol, čím očistí až dvakrát viac vzduchu než tradičný filter HEPA H13, a to s vyššou energetickou účinnosťou (2).

    Odstraňuje vírusy a aerosóly zo vzduchu (5)

    Odstraňuje vírusy a aerosóly zo vzduchu (5)

    Zo systému VitaShield neunikne prakticky nič okrem čistejšieho vzduchu. Technológia VitaShield zachytáva aerosóly, baktérie a častice s veľkosťou len 0,003 mikrónu, menšie ako najmenší známy vírus. Nezávisle testované externým laboratóriom na odstraňovanie vírusu H1N1 zo vzduchu. Testované aj na odstránenie 99,99 % vírusu HCov-E229 (5).

    Energeticky účinná konštrukcia

    Energeticky účinná konštrukcia

    Dosiahnite čistejší vzduch s minimálnou spotrebou a ušetrite peniaze na účtoch za energiu. Naša čistička vzduchu s výkonom max. 12 W je 2-krát energeticky úspornejšia než iné špičkové čističky vzduchu (7). V režime spánku spotrebuje len 2 W, čo je 30 x menej energie ako tradičná žiarovka.

    Mimoriadne tichá prevádzka bez rušenia svetlom

    Mimoriadne tichá prevádzka bez rušenia svetlom

    Vychutnajte si ničím nerušený spánok s našou inovatívnou čističkou. V režime spánku vydáva len 19 dB (6), čo je tichšie ako šepot. Svetlo digitálneho displeja je tiež stlmené, čo minimalizuje akékoľvek rušenie svetlom. S týmto nastavením bude vzduch vo vašej domácnosti vždy čistý, aj v noci.

    Dôkladne testovaná odolnosť a kvalita, ktorej môžete dôverovať

    Dôkladne testovaná odolnosť a kvalita, ktorej môžete dôverovať

    Keď si vyberiete Philips, vyberáte si dôveryhodnú značku s viac ako 80-ročnými skúsenosťami v oblasti starostlivosti o vzduch a zdravotníckej techniky. Naše čističky vzduchu pred opustením výrobnej prevádzky podstúpia 170 prísnych kontrolných testov a majú certifikát Európskeho centra pre výskum alergií.

    Ovládajte svoju čističku vzduchu pomocou aplikácie Philips Air+

    Ovládajte svoju čističku vzduchu pomocou aplikácie Philips Air+

    Použite našu aplikáciu na zaistenie väčšieho pohodlia a kontroly. V aplikácii môžete čističku zapnúť a vypnúť, môžete upraviť nastavenia rýchlosti a sledovať stav filtra. Okrem toho sa môžete dozvedieť viac o čistení vzduchu v našej sérii článkov v aplikácii a pozrieť si údaje o kvalite vonkajšieho vzduchu, ktoré sú dostupné kedykoľvek a kdekoľvek.

    Kompaktná veľkosť a elegantný dizajn

    Kompaktná veľkosť a elegantný dizajn

    Vďaka kompaktnej veľkosti a elegantnému dizajnu je naša čistička ideálnym doplnkom každého priestoru a prirodzene zlepší kvalitu vzduchu aj estetiku vašej domácnosti. Vďaka výške len 34 cm je ideálna na umiestnenie na stôl alebo policu. Vychutnajte si čerstvý a čistý vzduch s nádychom rafinovanosti.

    Indikátor životnosti filtra

    Indikátor životnosti filtra

    Naša čistička vás upozorní, keď bude čas na výmenu filtra, aby ste mali vždy optimálny výkon s minimálnou námahou. Náš originálny filter Philips okrem toho garantuje optimálny výkon až 12 mesiacov, aby bol váš vzduch čistý po celý rok.

    3 manuálne rýchlosti: stredná, turbo, režim spánku

    3 manuálne rýchlosti: stredná, turbo, režim spánku

    Prispôsobte si čistenie vzduchu s tromi rôznymi nastaveniami rýchlosti našej čističky: spánok, stredná a turbo. Ak potrebujete efektívne čistenie vzduchu, keď je úroveň znečistenia vysoká, jednoducho nastavte čističku do režimu turbo na dosiahnutie najrýchlejšieho výsledku.

    Technické špecifikácie

    • Všeobecné špecifikácie

      Typ výrobku
      Čistička vzduchu
      Technológia
      HEPA NanoProtect
      Farba
      Biela, zamatovobéžová
      Primárny materiál
      Plast
      Pripojenie na internet
      Áno
      Rozsah Wi-Fi
      2,4 GHz
      Hlasové ovládanie
      Nie

    • Technické špecifikácie

      Maximálny výkon
      12W
      Snímače kvality vzduchu
      Nie
      Min. hladina zvuku
      19 dB(A)
      Max. hladina zvuku
      49 dB (A)

    • Charakteristika

      CADR (rýchlosť dodávky čistého vzduchu) (častice, GB/T)
      170 m³/h
      Vrstvy filtra
      HEPA, predfilter
      Filtrácia častíc
      99,97 % pri 0,003 mikrónu
      Max. veľkosť miestnosti
      44 m2

    • Využitie

      Dĺžka kábla
      1,6 m
      Plánovač
      Áno (v aplikácii)
      Automatický režim
      Nie
      Režim spánku
      Áno
      Nastavenie rýchlosti
      Áno (spánok, stredná a turbo)
      Nočné osvetlenie okolia
      Nie
      Ukazovateľ kvality vzduchu
      Nie
      Rozhranie
      Digitálny (dotykový)
      Odporúčaná výmena filtra
      1 rok

    • Bezpečnostná funkcia

      Detský zámok
      Nie

    • Hmotnosť a rozmery

      Výška výrobku
      34,1 cm
      Hmotnosť výrobku
      2,2 kg
      Šírka výrobku
      23,7 cm
      Dĺžka výrobku
      24,3 cm
      Dĺžka balenia
      26,3 cm
      Šírka balenia
      26,3 cm
      Výška balenia
      37,5 cm
      Hmotnosť balenia
      3,2 kg

    • Energetická účinnosť

      Spotreba v pohotovostnom režime
      < 1 W
      Napätie
      100 – 240 V
      Frekvencia
      50/60 Hz

    • Údržba

      Záruka
      2 roky

    • Kompatibilita

      Dodávané príslušenstvo 1
      Filter HEPA 2 v 1
      Súvisiace príslušenstvo 1
      FY0611

    • Krajina pôvodu

      Vyrobené v
      Čína

    Badge-D2C

    Získajte podporu pre tento produkt

    Nájdite tipy k produktom, časté otázky, používateľské príručky a informácie o bezpečnosti a zhode.
    Clippin

    Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

    Prejsť na diely a príslušenstvo

    Príslušenstvo

    Odporúčané produkty

    Aktuálne prezerané produkty

    Ocenenia

    Hodnotenie

    Staňte sa prvým, kto zrecenzuje túto položku

    • (1) Zo vzduchu, ktorý prechádza filtrom, testované pomocou aerosólu NaCl spoločnosťou iUTA podľa normy DIN71460-1.
    • (2) Čističky vzduchu Philips majú vyššiu rýchlosť dodávky čistého vzduchu a energetickú účinnosť s filtrom NanoProtect HEPA než s filtrom HEPA H13, ktoré boli testované podľa normy GB/T 18801.
    • (3) Ide o teoretickú dobu jednorazového čistenia, ktorá sa vypočíta vydelením výkonu čistenia – CADR 170 m²/h – veľkosťou miestnosti 48 m² (predpokladaná plocha podlahy miestnosti je 20 m² a výška miestnosti 2,4 m).
    • (4) Zo vzduchu, ktorý prechádza cez materiál filtra, testovaný s peľovým prachom brezy na filtračných médiách podľa SOP 350.003 rakúskeho inštitútu OFI.
    • (5) Test rýchlosti redukcie mikróbov v externom laboratóriu, pričom spotrebič pracoval v turbo režime počas 1,5 h v testovacej komore kontaminovanej aerosólmi vírusu HCOV-229E. Hoci je HCOV-229E príbuzný, nie je to SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje Covid-19.
    • (6) Priemerná hladina hluku, testovaná podľa normy IEC 60704-1 – 2020, MOD.
    • (7) Deklarovaná hodnota CADR na W, pri max. výkone, oproti 20 najpredávanejším čističkám vzduchu na Amazone v Nemecku, marec 2023
    • (8) Odporúčaná životnosť sa vypočítala na základe priemernej doby používania používateľmi spoločnosti Philips a údajov WHO o úrovni znečistenia v mestách. Skutočnú životnosť ovplyvňuje prostredie a frekvencia používania. Platí len v krajinách, kde je k dispozícii obchod Philips.

    Hľadáte niečo iné?

    Prihláste sa na odber noviniek

    * Toto pole je povinné

    10% zľava

    Exkluzívne predajné akcie a kupóny

    Tipy a triky

    *
    Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.
    Čo to znamená?

    Výhody 
    MyPhilips

    Rozšírená záruka na vybrané produkty

    Ľahký prístup k produktovej podpore

    Prednostné informácie o novinkách

    Registrujte sa teraz

    Kliknutím na odkaz opustíte oficiálnu webovú stránku Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Akékoľvek odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré sa môžu objaviť na tejto stránke, sú poskytované len pre vaše pohodlie a v žiadnom prípade nepredstavujú žiadnu príslušnosť alebo podporu informácií poskytovaných na týchto prepojených webových stránkach. Spoločnosť Philips neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky akéhokoľvek druhu v súvislosti s akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán alebo informáciami na nich obsiahnutými.

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Naša lokalita sa najlepšie zobrazuje v najnovšej verzii prehľadávača Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox.