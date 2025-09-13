Naša najtichšia čistička vzduchu. Čistý vzduch, takmer bez hluku.
Vychutnajte si čistý a bezpečný vzduch vo vašej domácnosti s našou najtichšou čističkou vzduchu. Odstraňuje 99,97 % alergénov a znečisťujúcich látok za pár minút s minimálnou spotrebou energie a hlučnosťou. Vďaka elegantnému dizajnu a inteligentným ovládacím prvkom sa dokonale začlení do vašej domácnosti a životného štýlu.
PureProtect Quiet série 2200 Inteligentná čistička vzduchu
Naša najtichšia čistička vzduchu. Čistý vzduch, takmer bez hluku.
Účinne zachytáva alergény a znečisťujúce látky.
Vyčistí miestnosti až do 109 m2
Naša najtichšia čistička vzduchu
Životnosť filtra 3 roky
Rýchlosť čistenia vzduchu (CADR) 420 m3/h
HEPA filter s aktívnym uhlím
Dôkladne čistenie miestností až do 109 m2
Vďaka výkonnej filtrácii 420 m3/h (CADR) (1) dokáže ľahko vyčistiť priestory až do 109 m2 a miestnosť s rozlohou 20 m2 vyčistí za menej ako 7 minút (2).
Naša najtichšia čistička vzduchu, navrhnutá pre nízku hlučnosť
Vyskúšajte našu najtichšiu čističku vzduchu s technológiou SilentWings. Konštrukcia lopatiek ventilátora inšpirovaná tichým letom sovy zaručuje čistenie s hlučnosťou len 13 dB(A).
3-vrstvový filter HEPA zachytáva 99,97 % ultrajemných častíc
3-vrstvová filtrácia zložená z predfiltra, filtra HEPA NanoProtect a aktívneho uhlia zachytí 99,97 % častíc s veľkosťou až 0,003 mikróna (4) – menších ako najmenší známy vírus!
Filtre s dlhou životnosťou 3 roky
Originálne filtre zabezpečujú optimálny výkon až na 3 roky (5), čím znižujú problémy a náklady. Čistička vypočíta životnosť filtra a upozorní vás, keď je potrebná výmena.
Vytvorte upokojujúcu a čistú izbu pre deti s nočným osvetlením
Vyberte si režim zaspávania pre deti, aby sa vzduch dôkladne vyčistil predtým, než vaše dieťa zaspí. Zariadenie sa potom prepne do tichého režimu spánku, pričom zostane zapnuté jemné nočné osvetlenie. Najmenší sa tak budú cítiť v tme bezpečne a rodičia budú mať pokojnú noc.
Zachytáva 99,99 % alergénov z prachu, peľu alebo domácich zvierat
Celodenná ochrana pre alergikov. Odstraňuje 99,99 % alergénov z roztočov, peľov, domácich zvierat alebo spórov plesní (6), známych spúšťačov príznakov alergie alebo sennej nádchy (7). Certifikát ECARF vhodný pre alergikov.
Účinne redukuje vírusy a baktérie zo vzduchu
Odstraňuje 99,9 % vírusov a baktérií zo vzduchu. Nezávisle testované na elimináciu vírusu chrípky H1N1 (8) a baktérií Staphylococcus (9).
Zachytáva pachy a plynné znečisťujúce látky
Vrstva aktívneho uhlia zachytáva pachy a odstraňuje > 95 % plynných znečisťujúcich látok, ktoré škodia ovzdušiu v interiéri (10): NO2 z priemyselného a dopravného znečistenia, toluén alebo prchavé organické látky z domácich farieb, čistiacich prostriedkov a nábytku. Bezpečnosť a účinnosť: nevypúšťajú sa žiadne ióny, chemikálie ani ozón.
Nižšia spotreba energie ako žiarovka
Vychutnajte si čistejší vzduch a zároveň si udržujte nízke účty za energiu. Pri maximálnom výkone čistička vzduchu spotrebuje iba 28 W, čo je menej energie ako tradičná žiarovka.
Inteligentne sníma a prispôsobuje sa kvalite vzduchu v interiéri
Technológia Aerasene skenuje vzduch 1000-krát za sekundu a deteguje znečisťujúce látky, pričom o kvalite vzduchu informuje v reálnom čase na displeji výrobku alebo v aplikácii. V automatickom režime zariadenie inteligentne vyberie správnu rýchlosť podľa situácie.
Ovládajte svoju čističku pomocou aplikácie Philips Air+
Spárujte čističku vzduchu s aplikáciou Air+ na monitorovanie kvality vzduchu v interiéri a exteriéri, diaľkovým ovládaním a hlasovými príkazmi prostredníctvom služieb Google a Alexa. V aplikácii vyberte režim Auto+ pre technológiu AI, ktorá sa prispôsobí vašej rutine a zároveň minimalizuje hluk a spotrebu energie.
Zaspávajte a prebúdzajte sa s čerstvým a čistým vzduchom
Vyberte si funkciu Fresh Wake-up, aby sa rýchlosť čistenia pomaly zvyšovala pred nastaveným časom budenia. V noci funkcia Fresh Bedtime dôkladne vyčistí vašu izbu pred príchodom do postele a privíta vás útulným teplým nočným svetlom.
