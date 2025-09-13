Exkluzívna zľava: 20 % na všetko s kódom VIKEND20 – len teraz! Zobraziť
dni
hodiny
minúty
sekundy
Exkluzívna zľava: 20 % na všetko s kódom VIKEND20 – len teraz! Zobraziť

Prehľadávať výrazy

  • Naša najtichšia čistička vzduchu. Čistý vzduch, takmer bez hluku. Naša najtichšia čistička vzduchu. Čistý vzduch, takmer bez hluku. Naša najtichšia čistička vzduchu. Čistý vzduch, takmer bez hluku.
  • Play Pause

    PureProtect Quiet série 2200 Inteligentná čistička vzduchu

    AC2220/10

    Celkové hodnotenie / 5
    • Recenzie Recenzie Recenzie Recenzie

    Naša najtichšia čistička vzduchu. Čistý vzduch, takmer bez hluku.

    Vychutnajte si čistý a bezpečný vzduch vo vašej domácnosti s našou najtichšou čističkou vzduchu. Odstraňuje 99,97 % alergénov a znečisťujúcich látok za pár minút s minimálnou spotrebou energie a hlučnosťou. Vďaka elegantnému dizajnu a inteligentným ovládacím prvkom sa dokonale začlení do vašej domácnosti a životného štýlu.

    Zobraziť všetky výhody

    PureProtect Quiet série 2200 Inteligentná čistička vzduchu

    Podobné výrobky

    Zobraziť všetky Čistič vzduchu

    Naša najtichšia čistička vzduchu. Čistý vzduch, takmer bez hluku.

    Účinne zachytáva alergény a znečisťujúce látky.

    • Vyčistí miestnosti až do 109 m2
    • Naša najtichšia čistička vzduchu
    • Životnosť filtra 3 roky
    • Rýchlosť čistenia vzduchu (CADR) 420 m3/h
    • HEPA filter s aktívnym uhlím
    Dôkladne čistenie miestností až do 109 m2

    Dôkladne čistenie miestností až do 109 m2

    Vďaka výkonnej filtrácii 420 m3/h (CADR) (1) dokáže ľahko vyčistiť priestory až do 109 m2 a miestnosť s rozlohou 20 m2 vyčistí za menej ako 7 minút (2).

    Naša najtichšia čistička vzduchu, navrhnutá pre nízku hlučnosť

    Naša najtichšia čistička vzduchu, navrhnutá pre nízku hlučnosť

    Vyskúšajte našu najtichšiu čističku vzduchu s technológiou SilentWings. Konštrukcia lopatiek ventilátora inšpirovaná tichým letom sovy zaručuje čistenie s hlučnosťou len 13 dB(A).

    3-vrstvový filter HEPA zachytáva 99,97 % ultrajemných častíc

    3-vrstvový filter HEPA zachytáva 99,97 % ultrajemných častíc

    3-vrstvová filtrácia zložená z predfiltra, filtra HEPA NanoProtect a aktívneho uhlia zachytí 99,97 % častíc s veľkosťou až 0,003 mikróna (4) – menších ako najmenší známy vírus!

    Filtre s dlhou životnosťou 3 roky

    Filtre s dlhou životnosťou 3 roky

    Originálne filtre zabezpečujú optimálny výkon až na 3 roky (5), čím znižujú problémy a náklady. Čistička vypočíta životnosť filtra a upozorní vás, keď je potrebná výmena.

    Vytvorte upokojujúcu a čistú izbu pre deti s nočným osvetlením

    Vytvorte upokojujúcu a čistú izbu pre deti s nočným osvetlením

    Vyberte si režim zaspávania pre deti, aby sa vzduch dôkladne vyčistil predtým, než vaše dieťa zaspí. Zariadenie sa potom prepne do tichého režimu spánku, pričom zostane zapnuté jemné nočné osvetlenie. Najmenší sa tak budú cítiť v tme bezpečne a rodičia budú mať pokojnú noc.

    Zachytáva 99,99 % alergénov z prachu, peľu alebo domácich zvierat

    Zachytáva 99,99 % alergénov z prachu, peľu alebo domácich zvierat

    Celodenná ochrana pre alergikov. Odstraňuje 99,99 % alergénov z roztočov, peľov, domácich zvierat alebo spórov plesní (6), známych spúšťačov príznakov alergie alebo sennej nádchy (7). Certifikát ECARF vhodný pre alergikov.

    Účinne redukuje vírusy a baktérie zo vzduchu

    Účinne redukuje vírusy a baktérie zo vzduchu

    Odstraňuje 99,9 % vírusov a baktérií zo vzduchu. Nezávisle testované na elimináciu vírusu chrípky H1N1 (8) a baktérií Staphylococcus (9).

    Zachytáva pachy a plynné znečisťujúce látky

    Zachytáva pachy a plynné znečisťujúce látky

    Vrstva aktívneho uhlia zachytáva pachy a odstraňuje > 95 % plynných znečisťujúcich látok, ktoré škodia ovzdušiu v interiéri (10): NO2 z priemyselného a dopravného znečistenia, toluén alebo prchavé organické látky z domácich farieb, čistiacich prostriedkov a nábytku. Bezpečnosť a účinnosť: nevypúšťajú sa žiadne ióny, chemikálie ani ozón.

    Nižšia spotreba energie ako žiarovka

    Nižšia spotreba energie ako žiarovka

    Vychutnajte si čistejší vzduch a zároveň si udržujte nízke účty za energiu. Pri maximálnom výkone čistička vzduchu spotrebuje iba 28 W, čo je menej energie ako tradičná žiarovka.

    Inteligentne sníma a prispôsobuje sa kvalite vzduchu v interiéri

    Inteligentne sníma a prispôsobuje sa kvalite vzduchu v interiéri

    Technológia Aerasene skenuje vzduch 1000-krát za sekundu a deteguje znečisťujúce látky, pričom o kvalite vzduchu informuje v reálnom čase na displeji výrobku alebo v aplikácii. V automatickom režime zariadenie inteligentne vyberie správnu rýchlosť podľa situácie.

    Ovládajte svoju čističku pomocou aplikácie Philips Air+

    Ovládajte svoju čističku pomocou aplikácie Philips Air+

    Spárujte čističku vzduchu s aplikáciou Air+ na monitorovanie kvality vzduchu v interiéri a exteriéri, diaľkovým ovládaním a hlasovými príkazmi prostredníctvom služieb Google a Alexa. V aplikácii vyberte režim Auto+ pre technológiu AI, ktorá sa prispôsobí vašej rutine a zároveň minimalizuje hluk a spotrebu energie.

    Zaspávajte a prebúdzajte sa s čerstvým a čistým vzduchom

    Zaspávajte a prebúdzajte sa s čerstvým a čistým vzduchom

    Vyberte si funkciu Fresh Wake-up, aby sa rýchlosť čistenia pomaly zvyšovala pred nastaveným časom budenia. V noci funkcia Fresh Bedtime dôkladne vyčistí vašu izbu pred príchodom do postele a privíta vás útulným teplým nočným svetlom.

    Technické špecifikácie

    • Všeobecné špecifikácie

      Farba
      Arktická biela
      Pripojenie na internet
      Áno (Air + aplikácia)
      Hlasové ovládanie
      Áno (Alexa, Google Home)

    • Technické špecifikácie

      Maximálny výkon
      28 W
      Snímače kvality vzduchu
      PM2.5
      Min. hladina zvuku
      13 dB
      Max. hladina zvuku
      45 dB

    • Charakteristika

      CADR (rýchlosť dodávky čistého vzduchu) (častice, GB/T)
      420 m3/h
      Vrstvy filtra
      HEPA filter, aktívny uhlík, predfilter
      Filtrácia častíc
      99,97 % pri 0,003 mikrónu
      Max. veľkosť miestnosti
      109 m2

    • Využitie

      Dĺžka kábla
      1,5 m
      Plánovač
      Áno (v aplikácii)
      Automatický režim
      Áno
      Režim spánku
      Áno
      Nastavenie rýchlosti
      Áno (5 úrovní)
      Automatické stmievanie displeja
      Áno
      Nočné osvetlenie okolia
      Áno
      Ukazovateľ kvality vzduchu
      Farebný krúžok, numerický
      Odporúčaná výmena filtra
      3 roky

    • Bezpečnostná funkcia

      Detský zámok
      Áno

    • Energetická účinnosť

      Napätie
      100 – 240 V

    • Údržba

      Servis
      2-ročná celosvetová záruka

    • Kompatibilita

      Dodávané príslušenstvo 1
      FY2200/30

    • Hmotnosť a rozmery

      Rozmery produktu (Š x H x V)
      48,6 x 28,0 x 28,0 cm
      Hmotnosť výrobku
      4,1 kg
      Rozmery balenia (D x Š x V)
      54,0 x 34,8 x 34,8 cm
      Hmotnosť vrátane balenia
      5,72 kg

    Badge-D2C

    Získajte podporu pre tento produkt

    Nájdite tipy k produktom, časté otázky, používateľské príručky a informácie o bezpečnosti a zhode.

    Odporúčané produkty

    Aktuálne prezerané produkty

    Hodnotenie

    Staňte sa prvým, kto zrecenzuje túto položku

    • (1) Vzduchový výkon CADR je testovaný nezávislým certifikovaným laboratóriom podľa normy GB/T18801-2022
    • (2) Vypočítané podľa normy NRCC-54013
    • (3) Akustický tlak, IEC 60704, vo vzdialenosti 1,5 m.
    • (4) Zo vzduchu, ktorý prechádza cez filter, testovaný podľa DIN71460 s aerosólom NaCl 0,003 um a 0,3 um, inštitút iUTA
    • (5) Vypočítaný priemer. Životnosť filtra závisí od kvality vzduchu a od používania
    • (6) Zo vzduchu, ktorý prechádza cez filter, testovaný na roztoče domáceho prachu, peľ brezy a mačacie alergény podľa SOP 350.003 rakúskeho inštitútu OFI
    • (7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, autor: J. Bousquet a približne 50 ďalších KOL, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8 – 160
    • (8) Test zníženia koncentrácie mikróbov vykonaný externým laboratóriom s chrípkou (H1N1) v 30 m3 testovacej komore, s použitím režimu turbo počas 1 h
    • (9) Testované podľa GB21551.3-2010 s S. Albus, 30 m3 komora, 1 h, režim turbo, laboratórium tretej strany
    • (10) Externý laboratórny test GMT podľa GB/T 18801-2022 s TVOC, toluénom a NO2: 30 m3 miestnosť, režim turbo počas 1 h.

    Hľadáte niečo iné?

    Prihláste sa na odber noviniek

    * Toto pole je povinné

    10% zľava

    Exkluzívne predajné akcie a kupóny

    Tipy a triky

    *
    Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.
    Čo to znamená?

    Výhody 
    MyPhilips

    Rozšírená záruka na vybrané produkty

    Ľahký prístup k produktovej podpore

    Prednostné informácie o novinkách

    Registrujte sa teraz

    Kliknutím na odkaz opustíte oficiálnu webovú stránku Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Akékoľvek odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré sa môžu objaviť na tejto stránke, sú poskytované len pre vaše pohodlie a v žiadnom prípade nepredstavujú žiadnu príslušnosť alebo podporu informácií poskytovaných na týchto prepojených webových stránkach. Spoločnosť Philips neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky akéhokoľvek druhu v súvislosti s akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán alebo informáciami na nich obsiahnutými.

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Naša lokalita sa najlepšie zobrazuje v najnovšej verzii prehľadávača Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox.