Tento produkt spĺňa podmienky na daňovú úľavu na DPH
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
PureProtect Quiet série 2200 Filter HEPA NanoProtect
Originálne filtre pre čističku vzduchu PureProtect 2200
Účinne zachytáva 99,97 % nanočastíc (1)
Kompatibilné so sériou 2200
V balení: 1 filter
Životnosť 3 roky
Originálny filter Philips
Kompatibilné s Philips PureProtect Quiet série 2200
Náhradné filtre pre čističky vzduchu Philips PureProtect Quiet série 2200: AC2210, AC2220, AC2221. Model čističky vzduchu nájdete na zadnej strane zariadenia.
Filtre s dlhou životnosťou 3 roky
Originálne filtre zabezpečujú optimálny výkon až na 3 roky (2), čím znižujú problémy a náklady. Čistička vypočíta životnosť filtra a upozorní vás, keď je potrebná výmena.
Udržateľný dizajn s o 30 % menším obalom
Skladací dizajn filtra šetrí obalový materiál a používa o 35 % menej plastu, čím znižuje uhlíkovú stopu.
Originálny filter Philips pre najlepší výkon
Originálny filter Philips je navrhnutý tak, aby perfektne pasoval do vášho zariadenia. Na dosiahnutie optimálneho výkonu vždy používajte originálny filter Philips.
3-vrstvový filter HEPA zachytáva 99,97 % ultrajemných častíc
3-vrstvová filtrácia zložená z predfiltra, filtra HEPA NanoProtect a aktívneho uhlia zachytí 99,97 % častíc s veľkosťou až 0,003 mikróna (1) – aby vás ochránila pred znečisťujúcimi látkami, vírusmi, alergénmi, baktériami a zápachom.
Sledujte inteligentný indikátor stavu filtra na zariadení
Indikátor na displeji zariadenia Philips vás upozorní, kedy je potrebné vymeniť filter. Údržba je jednoduchá a trvá menej ako minútu.
Pripojenie k aplikácii Air+ pre väčšie pohodlie
Pripojte svoje zariadenie k aplikácii Air+, aby ste mohli sledovať stav filtra a v prípade potreby ľahko objednať jeho výmenu.
