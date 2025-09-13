Exkluzívna zľava: 20 % na všetko s kódom VIKEND20 – len teraz! Zobraziť
dni
hodiny
minúty
sekundy
Exkluzívna zľava: 20 % na všetko s kódom VIKEND20 – len teraz! Zobraziť

Prehľadávať výrazy

  • Originálne filtre pre čističku vzduchu PureProtect 2200 Originálne filtre pre čističku vzduchu PureProtect 2200 Originálne filtre pre čističku vzduchu PureProtect 2200
  • Play Pause

    PureProtect Quiet série 2200 Filter HEPA NanoProtect

    FY2200/30

    Celkové hodnotenie / 5
    • Recenzie Recenzie Recenzie Recenzie

    Originálne filtre pre čističku vzduchu PureProtect 2200

    Originálne náhradné filtre pre čističku vzduchu: na ochranu pred znečistením, peľom, prachom, chlpmi domácich zvierat a vírusmi slúžia filter HEPA NanoProtect 3 v 1, aktívne uhlie a predfilter.

    Zobraziť všetky výhody

    PureProtect Quiet série 2200 Filter HEPA NanoProtect

    Podobné výrobky

    Zobraziť všetky Filtre a príslušenstvo

    Originálne filtre pre čističku vzduchu PureProtect 2200

    Účinne zachytáva 99,97 % nanočastíc (1)

    • Kompatibilné so sériou 2200
    • V balení: 1 filter
    • Životnosť 3 roky
    • Originálny filter Philips
    Kompatibilné s Philips PureProtect Quiet série 2200

    Kompatibilné s Philips PureProtect Quiet série 2200

    Náhradné filtre pre čističky vzduchu Philips PureProtect Quiet série 2200: AC2210, AC2220, AC2221. Model čističky vzduchu nájdete na zadnej strane zariadenia.

    Filtre s dlhou životnosťou 3 roky

    Filtre s dlhou životnosťou 3 roky

    Originálne filtre zabezpečujú optimálny výkon až na 3 roky (2), čím znižujú problémy a náklady. Čistička vypočíta životnosť filtra a upozorní vás, keď je potrebná výmena.

    Udržateľný dizajn s o 30 % menším obalom

    Udržateľný dizajn s o 30 % menším obalom

    Skladací dizajn filtra šetrí obalový materiál a používa o 35 % menej plastu, čím znižuje uhlíkovú stopu.

    Originálny filter Philips pre najlepší výkon

    Originálny filter Philips pre najlepší výkon

    Originálny filter Philips je navrhnutý tak, aby perfektne pasoval do vášho zariadenia. Na dosiahnutie optimálneho výkonu vždy používajte originálny filter Philips.

    3-vrstvový filter HEPA zachytáva 99,97 % ultrajemných častíc

    3-vrstvový filter HEPA zachytáva 99,97 % ultrajemných častíc

    3-vrstvová filtrácia zložená z predfiltra, filtra HEPA NanoProtect a aktívneho uhlia zachytí 99,97 % častíc s veľkosťou až 0,003 mikróna (1) – aby vás ochránila pred znečisťujúcimi látkami, vírusmi, alergénmi, baktériami a zápachom.

    Sledujte inteligentný indikátor stavu filtra na zariadení

    Sledujte inteligentný indikátor stavu filtra na zariadení

    Indikátor na displeji zariadenia Philips vás upozorní, kedy je potrebné vymeniť filter. Údržba je jednoduchá a trvá menej ako minútu.

    Pripojenie k aplikácii Air+ pre väčšie pohodlie

    Pripojenie k aplikácii Air+ pre väčšie pohodlie

    Pripojte svoje zariadenie k aplikácii Air+, aby ste mohli sledovať stav filtra a v prípade potreby ľahko objednať jeho výmenu.

    Technické špecifikácie

    • Všeobecné špecifikácie

      Typ výrobku
      Filter HEPA NanoProtect
      Súčasť balenia
      1 x filter
      HEPA NanoProtect
      Áno
      Predfilter
      Áno
      Aktívny uhlík
      Áno
      Životnosť
      3 roky

    • Charakteristika

      Filtrácia častíc
      99,97 % pri 0,003 mikrónu

    • Hmotnosť a rozmery

      Dĺžka balenia
      30,5 cm
      Šírka balenia
      13,8 cm
      Výška balenia
      29,5 cm
      Hmotnosť balenia
      0,94 kg

    • Náhradný

      Pre čističe vzduchu Philips
      AC2210, AC2220, AC2221

    Badge-D2C

    Získajte podporu pre tento produkt

    Nájdite tipy k produktom, časté otázky, používateľské príručky a informácie o bezpečnosti a zhode.

    Odporúčané produkty

    Aktuálne prezerané produkty

    Hodnotenie

    Staňte sa prvým, kto zrecenzuje túto položku

    • (1) Zo vzduchu, ktorý prechádza cez filter, testovaný podľa DIN71460 s aerosólom NaCl 0,003 um a 0,3 um, inštitút iUTA
    • (2) Vypočítaný priemer. Životnosť filtra závisí od kvality vzduchu a používania.
    • (3) V porovnaní s neskladateľným balením FY2200

    Hľadáte niečo iné?

    Prihláste sa na odber noviniek

    * Toto pole je povinné

    10% zľava

    Exkluzívne predajné akcie a kupóny

    Tipy a triky

    *
    Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.
    Čo to znamená?

    Výhody 
    MyPhilips

    Rozšírená záruka na vybrané produkty

    Ľahký prístup k produktovej podpore

    Prednostné informácie o novinkách

    Registrujte sa teraz

    Kliknutím na odkaz opustíte oficiálnu webovú stránku Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Akékoľvek odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré sa môžu objaviť na tejto stránke, sú poskytované len pre vaše pohodlie a v žiadnom prípade nepredstavujú žiadnu príslušnosť alebo podporu informácií poskytovaných na týchto prepojených webových stránkach. Spoločnosť Philips neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky akéhokoľvek druhu v súvislosti s akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán alebo informáciami na nich obsiahnutými.

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Naša lokalita sa najlepšie zobrazuje v najnovšej verzii prehľadávača Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox.