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  • Vždy zdravý vzduch
  • Vždy zdravý vzduch

Tento produkt už nie je dostupný

Náhradný zvlhčovací filter pre radu Philips Combi

AC4155/00

Vždy zdravý vzduch

Kombinovaný čistič a zvlhčovač vzduchu od spoločnosti Philips obsahuje zvlhčovací filter, ktorý zadržiava vodný kameň, baktérie, vírusy a plesne, čím zabezpečuje zdravý vzduch pre vás a vašu rodinu.

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Vždy zdravý vzduch

  • Eliminuje baktérie a plesne

Antibakteriálna povrchová vrstva eliminuje mikróby a plesne

Pokročilý zvlhčovací filter Philips absorbuje baktérie, plesne, vírusy a vodný kameň vo vode, aby sa zabránilo uvoľňovaniu škodlivých látok do ovzdušia.

Upozornenie na ochranu zdravého vzduchu vás upozorní na potrebu výmeny filtra

Upozornenie na ochranu zdravého vzduchu vás včasne upozorní na potrebu výmeny filtra. Ak sa filter včas nevymení, zariadenie prestane fungovať, aby nebolo v neúčinnej prevádzke s plným filtrom. Je to vaša poistka na zabezpečenie sústavne zdravého vzduchu.

Zámok na ochranu zdravého vzduchu zaručí vždy čerstvý vzduch

Zámok na ochranu zdravého vzduchu zaručí vždy čerstvý vzduch. Vypne čistič vzduchu, ak nemožno zaručiť zdravý vzduch. Keď je niektorý z filtrov takmer plný a musí sa vyčistiť alebo vymeniť, funkcia Upozornenie na ochranu zdravého vzduchu vás upozorní na potrebu vymeniť alebo očistiť filter. Ak používateľ daný filter nevymení, zariadenie prestane pracovať a uzamkne sa.

Technické špecifikácie

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