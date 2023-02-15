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  • Prispôsobené vyrovnávanie pomocou SenseIQ
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  • Prispôsobené vyrovnávanie pomocou SenseIQ
  • Prispôsobené vyrovnávanie pomocou SenseIQ
  • Prispôsobené vyrovnávanie pomocou SenseIQ
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  • Prispôsobené vyrovnávanie pomocou SenseIQ
  • Prispôsobené vyrovnávanie pomocou SenseIQ

Tento produkt už nie je dostupný

PrestigeŽehlička na vlasy

BHS830/00

4.7
| (591) Recenzie | 93% Odporúča tento produkt
Prispôsobené vyrovnávanie pomocou SenseIQ
Predstavujeme prispôsobenú žehličku na vlasy Philips s technológiou SenseIQ, ktorá je navrhnutá tak, aby hlboko vnútri zachytila prirodzenú vlhkosť vašich vlasov. A výsledok? Pevné vlasy a zdravo vyzerajúci lesk pri každej úprave vlasov.
Zobraziť všetky výhody

Záruka 90 dní vrátenia peňazí

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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Preukázané udržanie až 93 % pevnosti vlasov*

Prispôsobené vyrovnávanie pomocou SenseIQ

  • Technológia na mieru

  • Udržiava pevnosť vlasov*

  • Udržiava až 70 % vlhkosti vlasov**

  • 4-krát viac iónov pre žiarivý účes***

Prispôsobené žehlenie vlasov

Prispôsobené žehlenie vlasov

Technológia SenseIQ pre prispôsobené žehlenie vlasov. Sníma. Aktívny digitálny senzor meria teplotu vašich vlasov viac ako 20 000-krát počas stylingu. Prispôsobí. Inteligentný mikroprocesor automaticky nastavuje teplotu, aby zabránil prehriatiu vlasov. Stará sa o vaše vlasy. Naša technológia snímania a prispôsobovania chráni vlasy pri stylingu a udržiava až 70 % ich prirodzenej vlhkosti**.

Udržiava pevnosť vlasov

Udržiava pevnosť vlasov

Zaručuje udržanie až 93% prirodzenej pevnosti vašich vlasov*, žehlička na vlasy so SenseIQ zaisťuje, že vaše vlasy sa vo vnútri cítia vždy zdravé, zatiaľ čo zvonka vyzerajú elegantne a žiarivo.

Systém Tetra Ionic pre lesklé vlasy

Systém Tetra Ionic pre lesklé vlasy

Nechajte svoje vlasy pocítiť iónmi obohatené prostredie pomocou systému Tetra Ionic. Patentovaný dizajn uvoľňuje milióny iónov pomocou 4 špeciálnych trysiek vnorených na oboch stranách žehličky. Obohacujúce molekuly odstraňujú statický náboj, odstraňujú kučeravosť vlasov a dodávajú im žiarivý lesk.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.7

z 5

591

Recenzie

93%

Odporúča tento produkt

15/02/2023

Slovensko

Slovensko

Najlepšia žehlička akú som kedy skúsila

Absolútne perfektná žehlička, nikdy som nemala ani nepoužila nič lepšie. Mala som už možnosť skúsiť veľmi veľa žehličiek, ale táto jednoznačne vyhrala :) nedám ju z ruky :)

Výhody

design, kvalita spracovania, efektivita, bezpečnosť, šetrná k vlasom, nádherný účes

Nevýhody

nič

Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige BHS830/00 Žehlička na vlasy

Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige BHS830/00 Žehlička na vlasy

13/01/2023

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Najlepšia žehlička

Táto žehlička je úžasná , doteraz som mala Babyliss a bola super ale táto je fakt TOP , vlasy sú jemné a krásne z čoho mám radosť :) žehlenie touto žehličkou je jednoduché , rýchle a neničí vlasy

Výhody

Vlasy sú po vyžehlení jemné a hebké na dotyk

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige BHS830/00 Žehlička na vlasy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige BHS830/00 Žehlička na vlasy

02/06/2026

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Žehlička je skvělá!

Neničí vlasy. Je rychle nahřátá a skvěle se s žehličkou pracuje. Ma perfektní obal a i platový kryt. Mohu vřele doporučit.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 Series BHS838/00 Žehlička na vlasy s technologií SenseIQ

Date of Use 2026-05-05

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 Series BHS838/00 Žehlička na vlasy s technologií SenseIQ

Date of Use 2026-05-05

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Režim SenseIQ pri 200 ° C, priemerné výsledky

  2. Režim SenseIQ pri 170 ° C

  3. * v porovnaní s modelom Philips HP8372