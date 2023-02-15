Tento produkt už nie je dostupný
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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
Technológia na mieru
Udržiava pevnosť vlasov*
Udržiava až 70 % vlhkosti vlasov**
4-krát viac iónov pre žiarivý účes***
Technológia SenseIQ pre prispôsobené žehlenie vlasov. Sníma. Aktívny digitálny senzor meria teplotu vašich vlasov viac ako 20 000-krát počas stylingu. Prispôsobí. Inteligentný mikroprocesor automaticky nastavuje teplotu, aby zabránil prehriatiu vlasov. Stará sa o vaše vlasy. Naša technológia snímania a prispôsobovania chráni vlasy pri stylingu a udržiava až 70 % ich prirodzenej vlhkosti**.
Zaručuje udržanie až 93% prirodzenej pevnosti vašich vlasov*, žehlička na vlasy so SenseIQ zaisťuje, že vaše vlasy sa vo vnútri cítia vždy zdravé, zatiaľ čo zvonka vyzerajú elegantne a žiarivo.
Nechajte svoje vlasy pocítiť iónmi obohatené prostredie pomocou systému Tetra Ionic. Patentovaný dizajn uvoľňuje milióny iónov pomocou 4 špeciálnych trysiek vnorených na oboch stranách žehličky. Obohacujúce molekuly odstraňujú statický náboj, odstraňujú kučeravosť vlasov a dodávajú im žiarivý lesk.
4.7
z 5
591
Recenzie
93%
Odporúča tento produkt
GabbBB
15/02/2023
Slovensko
Najlepšia žehlička akú som kedy skúsila
Absolútne perfektná žehlička, nikdy som nemala ani nepoužila nič lepšie. Mala som už možnosť skúsiť veľmi veľa žehličiek, ale táto jednoznačne vyhrala :) nedám ju z ruky :)
Výhody
design, kvalita spracovania, efektivita, bezpečnosť, šetrná k vlasom, nádherný účes
Nevýhody
nič
Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige BHS830/00 Žehlička na vlasy
Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige BHS830/00 Žehlička na vlasy
Selinka
13/01/2023
Slovensko
Overený kupujúci
Najlepšia žehlička
Táto žehlička je úžasná , doteraz som mala Babyliss a bola super ale táto je fakt TOP , vlasy sú jemné a krásne z čoho mám radosť :) žehlenie touto žehličkou je jednoduché , rýchle a neničí vlasy
Výhody
Vlasy sú po vyžehlení jemné a hebké na dotyk
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige BHS830/00 Žehlička na vlasy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige BHS830/00 Žehlička na vlasy
Lolinka20
02/06/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Žehlička je skvělá!
Neničí vlasy. Je rychle nahřátá a skvěle se s žehličkou pracuje. Ma perfektní obal a i platový kryt. Mohu vřele doporučit.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 Series BHS838/00 Žehlička na vlasy s technologií SenseIQ
Date of Use 2026-05-05
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 Series BHS838/00 Žehlička na vlasy s technologií SenseIQ
Date of Use 2026-05-05
Režim SenseIQ pri 200 ° C, priemerné výsledky
Režim SenseIQ pri 170 ° C
* v porovnaní s modelom Philips HP8372