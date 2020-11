Jednoduché žehlenie vlasov s 3 režimami tvarovania

Stačí stlačiť tlačidlo a zvoliť jeden z troch režimov podľa typu vlasov: Rýchly režim. Zahrieva sa na 210 ° C pre ťažko narovnateľné vlasy vrátane hrubých, drsných alebo kučeravých. Normálny režim. Zahreje sa na 190 ° C pre textúrované alebo jemne vlnité vlasy. Jemný režim. Zahreje sa na 170 ° C pre jemné, bledé, svetlé alebo farbené vlasy. Na ochranu vlasov sa SenseIQ automaticky aktivuje vo všetkých režimoch.