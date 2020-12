Bezbolestná IPL technológia alebo depilácia voskom?



Depilácia voskom nepatrí k príliš obľúbeným variantám odstránenia chĺpkov, pretože je veľmi bolestivá a často dochádza k podráždeniu pokožky. Ďalšou nevýhodou je, že musíte počkať až do chvíle, keď budú chĺpky dostatočne dlhé, aby sa vôbec dali vytrhnúť voskovými páskami. Pre mnoho žien je to proste príliš násilná a nepraktická varianta, ktorá vyžaduje veľkú dávku sebazapretia. Ani z hľadiska času alebo financí nie je vosk vhodnou formou, pretože vyžaduje opakovaný nákup vosku alebo návštevu salónu. Naopak IPL technológia je úplne bezbolestná, nedochádza k podráždeniu pokožky a investícia do kvalitného IPL prístroja sa vám behom pár rokov vráti.