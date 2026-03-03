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  • Doprajte si skutočne čistú podlahu
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  • Doprajte si skutočne čistú podlahu
  • Doprajte si skutočne čistú podlahu
  • Doprajte si skutočne čistú podlahu
  • Doprajte si skutočne čistú podlahu
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  • Doprajte si skutočne čistú podlahu
  • Doprajte si skutočne čistú podlahu
  • Doprajte si skutočne čistú podlahu

Tento produkt už nie je dostupný

EasyLifeVysávač s vreckom

FC8135/01

Doprajte si skutočne čistú podlahu
Doprajte si skutočne čistú podlahu pomocou vysávača Philips EasyLife. 2000-wattový motor zabezpečí vysoký sací výkon pre dokonalé výsledky vysávania. Pravá zábava začína od podlahy.
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Veľký výkon, dlhý dosah

Doprajte si skutočne čistú podlahu

  • 1800 W

  • Hubica na parkety

2000 W motor vytvára max. sací výkon 400 W

2000 W motor vytvára max. sací výkon 400 W

Tento vysoko účinný 2000-wattový motor vytvára maximálny sací výkon 400 W pre skutočne vynikajúce výsledky čistenia.

Dlhá šnúra s dosahom viac ako 10 m

Dlhá šnúra s dosahom viac ako 10 m

Dlhý kábel umožňuje dlhší dosah, takže môžete čistiť miestnosť bez toho, aby ste sa museli zastavovať. Tento produkt má dosah viac ako 10 m.

Filter HEPA pre vynikajúcu filtráciu vyfukovaného vzduchu

Filter HEPA pre vynikajúcu filtráciu vyfukovaného vzduchu

Tento filter HEPA zachytáva škodlivé mikroskopické parazity, ktoré spôsobujú alergie dýchacích ciest. Na zachovanie účinnej filtrácie vymieňajte filter HEPA každých 6 mesiacov.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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  • Tipy a triky