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FC8135/01
1800 W
Hubica na parkety
Tento vysoko účinný 2000-wattový motor vytvára maximálny sací výkon 400 W pre skutočne vynikajúce výsledky čistenia.
Dlhý kábel umožňuje dlhší dosah, takže môžete čistiť miestnosť bez toho, aby ste sa museli zastavovať. Tento produkt má dosah viac ako 10 m.
Tento filter HEPA zachytáva škodlivé mikroskopické parazity, ktoré spôsobujú alergie dýchacích ciest. Na zachovanie účinnej filtrácie vymieňajte filter HEPA každých 6 mesiacov.
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