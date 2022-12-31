VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Plnohodnotný výkon
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Plnohodnotný výkon
  • Plnohodnotný výkon
  • Plnohodnotný výkon
  • Plnohodnotný výkon
  • Plnohodnotný výkon
  • Plnohodnotný výkon
  • Plnohodnotný výkon
  • Plnohodnotný výkon
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Plnohodnotný výkon
  • Plnohodnotný výkon
  • Plnohodnotný výkon
  • Plnohodnotný výkon
  • Plnohodnotný výkon
  • Plnohodnotný výkon
  • Plnohodnotný výkon

Tento produkt už nie je dostupný

PowerLifeVysávač s vreckom

FC8322/09

Plnohodnotný výkon
Nový vysávač Philips PowerLife poskytuje plnohodnotný čistiaci výkon vďaka jedinečnej hubici TriActive navrhnutému na dôkladné odstránenie prachu.
Zobraziť všetky výhody

Nižšia spotreba energie

Plnohodnotný výkon

  • Trieda energetickej efektívnosti B

  • Hubica Tri-Active

3 l priečinok na prach a vrecko s-bag pre dlhotrvajúci výkon

3 l priečinok na prach a vrecko s-bag pre dlhotrvajúci výkon

3 l priečinok na prach maximalizuje potenciál vrecka na prach s-bag Classic a zároveň poskytuje dlhotrvajúci výkon.

Pohodlné vysávanie vďaka ľahkej váhe teleskopickej trubice

Pohodlné vysávanie vďaka ľahkej váhe teleskopickej trubice

Ľahká hliníková trubica vysávača sa pohodlne používa a prenáša. 2-dielna teleskopická trubica sa dá jednoducho nastaviť na preferovanú výšku.

Vďaka extra dlhej ergonomickej rukoväti dosiahnete do každého rohu

Vďaka extra dlhej ergonomickej rukoväti dosiahnete do každého rohu

Ergonomicky tvarovaná rukoväť umožňuje pohodlné používanie. Vďaka jej extra dlhému prevedeniu, môžete dosiahnuť ďalej, takže vyčistíte aj obvykle ťažko dostupné miesta.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky