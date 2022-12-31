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FC8322/09
Trieda energetickej efektívnosti B
Hubica Tri-Active
3 l priečinok na prach maximalizuje potenciál vrecka na prach s-bag Classic a zároveň poskytuje dlhotrvajúci výkon.
Ľahká hliníková trubica vysávača sa pohodlne používa a prenáša. 2-dielna teleskopická trubica sa dá jednoducho nastaviť na preferovanú výšku.
Ergonomicky tvarovaná rukoväť umožňuje pohodlné používanie. Vďaka jej extra dlhému prevedeniu, môžete dosiahnuť ďalej, takže vyčistíte aj obvykle ťažko dostupné miesta.
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