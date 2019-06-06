Tento produkt už nie je dostupný
Hubica Tri-Active
Animal
Turbo kefa umožňuje hĺbkovo čistiť koberce a jednoducho odstraňovať vlasy, chlpy a chumáče prachu. Rotujúca kefa v hubici aktívne odstraňuje malé prachové čiastočky a zvieracie chlpy, výsledkom čoho je účinnejšie čistenie.
3 l priečinok na prach maximalizuje potenciál vrecka na prach s-bag Classic a zároveň poskytuje dlhotrvajúci výkon.
Ľahká hliníková trubica vysávača sa pohodlne používa a prenáša. 2-dielna teleskopická trubica sa dá jednoducho nastaviť na preferovanú výšku.
Ocenenia
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
kosids
06/06/2019
България
Прахосмукачката е отлична!
Невероятна прахосмукачка с добър дизайн и лесно използваема. Използвам я вече две години и е невероятна. ПРЕПОРЪЧВАМ Ви я!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife FC8326/09 Прахосмукачка с торбичка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife FC8326/09 Прахосмукачка с торбичка
Hrvac
21/05/2017
Hrvatska
Vrlo dobar proizvod ..
Tih rad odlicna svojstva...dizajn moderan i lijep...svakako preporucam..
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife FC8326/09 Usisavač s vrećicom
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife FC8326/09 Usisavač s vrećicom