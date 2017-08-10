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  • Plnohodnotný výkon
  • Plnohodnotný výkon

Tento produkt už nie je dostupný

PowerLifeVreckový vysávač

FC8457/91

4.7
| (7) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Plnohodnotný výkon
Nový vysávač Philips PowerLife poskytuje plnohodnotný čistiaci výkon vďaka jedinečnej hubici TriActive navrhnutému na dôkladné odstránenie prachu.
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Nižšia spotreba energie

Plnohodnotný výkon

  • Hubica Tri-Active

Prvotriedna účinnosť na tvrdých podlahách

Prvotriedna účinnosť na tvrdých podlahách

Tento produkt dosahuje čistiaci účinok najvyššej triedy na tvrdých podlahách. Odstráni až 100 % prachu!

3 l priečinok na prach a vrecko s-bag pre dlhotrvajúci výkon

3 l priečinok na prach a vrecko s-bag pre dlhotrvajúci výkon

3 l priečinok na prach maximalizuje potenciál vrecka na prach s-bag Classic a zároveň poskytuje dlhotrvajúci výkon.

Pohodlné vysávanie vďaka ľahkej váhe teleskopickej trubice

Pohodlné vysávanie vďaka ľahkej váhe teleskopickej trubice

Ľahká hliníková trubica vysávača sa pohodlne používa a prenáša. 2-dielna teleskopická trubica sa dá jednoducho nastaviť na preferovanú výšku.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image VRS_AWARD-1679595

Hodnotenie

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4.7

z 5

7

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

10/08/2017

Hrvatska

Hrvatska

Overený kupujúci

Odličan.

Jednostavan za korištenje. Super usisna snaga. Dug kabel. Zadovoljan sam.

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife FC8457/92 Usisavač s vrećicom

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife FC8457/92 Usisavač s vrećicom

22/07/2017

Hrvatska

Hrvatska

Odličan omjer kvalitete i cijene

Odličan proizvod. Vrlo zadovoljna cijenom i kvalitetom.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife FC8457/92 Usisavač s vrećicom

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife FC8457/92 Usisavač s vrećicom

05/07/2017

Hrvatska

Hrvatska

Overený kupujúci

lijep dizajn i jaka usisna snaga i zadovoljstvo čiščenja

izvrsan proizvod ,lijep dizanj a jaka snaga čiščenja .Svakom bi preporučio ovaj proizvod jednostavno najbolji na tržištu.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife FC8457/92 Usisavač s vrećicom

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife FC8457/92 Usisavač s vrećicom

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