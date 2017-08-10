Tento produkt už nie je dostupný
Hubica Tri-Active
Tento produkt dosahuje čistiaci účinok najvyššej triedy na tvrdých podlahách. Odstráni až 100 % prachu!
3 l priečinok na prach maximalizuje potenciál vrecka na prach s-bag Classic a zároveň poskytuje dlhotrvajúci výkon.
Ľahká hliníková trubica vysávača sa pohodlne používa a prenáša. 2-dielna teleskopická trubica sa dá jednoducho nastaviť na preferovanú výšku.
Ocenenia
4.7
z 5
7
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Ante
10/08/2017
Hrvatska
Overený kupujúci
Odličan.
Jednostavan za korištenje. Super usisna snaga. Dug kabel. Zadovoljan sam.
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife FC8457/92 Usisavač s vrećicom
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife FC8457/92 Usisavač s vrećicom
Goga1509
22/07/2017
Hrvatska
Odličan omjer kvalitete i cijene
Odličan proizvod. Vrlo zadovoljna cijenom i kvalitetom.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife FC8457/92 Usisavač s vrećicom
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife FC8457/92 Usisavač s vrećicom
marijo
05/07/2017
Hrvatska
Overený kupujúci
lijep dizajn i jaka usisna snaga i zadovoljstvo čiščenja
izvrsan proizvod ,lijep dizanj a jaka snaga čiščenja .Svakom bi preporučio ovaj proizvod jednostavno najbolji na tržištu.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife FC8457/92 Usisavač s vrećicom
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife FC8457/92 Usisavač s vrećicom